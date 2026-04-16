Bioinsumos têm alto potencial de expansão no sul do RS, aponta pesquisadora da Embrapa

Processos de origem natural são utilizados na produção agropecuária para complementar defensivos químicos. WESTOCK / stock.adobe.com

O avanço de práticas sustentáveis no agronegócio ainda ocorre em ritmo lento no sul do Estado, apesar da existência de pesquisas consolidadas e de um cenário que pressiona produtores a reduzir custos e emissões. Um dos principais exemplos é o uso de bioinsumos, tecnologia considerada estratégica na agenda de descarbonização do setor.

De acordo com a pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Maria Laura Turino Mattos, o Rio Grande do Sul registra níveis baixos de adoção quando comparado a outras regiões do país.

— O Rio Grande do Sul é onde a gente tem menor uso de insumos biológicos. Ainda temos muito a avançar, e isso é uma característica cultural do Estado — afirma.

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Enquanto regiões como o Centro-Oeste já utilizam a tecnologia em larga escala em culturas como soja, milho, algodão e cana-de-açúcar, na metade sul o uso ainda é pontual. Há registros de aplicação, por exemplo, em áreas de arroz irrigado em municípios como Santa Vitória do Palmar, mas em escala reduzida.

— Produtores utilizam, sim, principalmente com parceiros nossos, mas ainda é pouco. Precisamos ampliar bastante esse uso — destaca.

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Alternativa mais barata e sustentável

Os bioinsumos são produtos de origem biológica, como microrganismos, utilizados para melhorar o desempenho das lavouras, substituindo ou complementando fertilizantes e defensivos químicos.

Apesar da baixa adesão, o custo não é apontado como barreira.

"É uma ferramenta tecnológica que pode reduzir custos", explica Maria Laura Turino Mattos. Divulgação / Embrapa

— Pelo contrário, os inoculantes estão entre os insumos mais baratos que nós temos hoje — explica a pesquisadora.

Segundo ela, a tecnologia pode ajudar os produtores a enfrentar o aumento no preço dos fertilizantes químicos, especialmente em um contexto de instabilidade global.

— É uma ferramenta tecnológica que pode reduzir custos e, ao mesmo tempo, contribuir para a sustentabilidade da produção.

Resistência cultural ainda é obstáculo

Mesmo com eficiência comprovada e registros no Ministério da Agricultura, a adoção ainda encontra resistência no campo.

— Não é falta de informação. É uma resistência ao novo, uma característica que a gente ainda observa em parte dos produtores — avalia.

A própria trajetória da soja na região ajuda a explicar o cenário. O uso de inoculantes já é consolidado há décadas em estados como Paraná e Mato Grosso, mas só recentemente passou a fazer parte da realidade da metade sul, com a expansão da cultura em áreas antes dominadas pelo arroz.

— A gente precisa criar essa cultura. Assim como aconteceu com a soja em outras regiões, isso leva tempo.

Raízes da tecnologia no Estado

A pesquisadora lembra que o Rio Grande do Sul tem papel histórico no desenvolvimento dos bioinsumos no Brasil. Os estudos sobre inoculação começaram no Estado ainda no século passado, com pesquisas vinculadas à UFRGS e à UFPel.

Pelotas, inclusive, chegou a abrigar estruturas industriais que contribuíram para a produção inicial desses insumos, aproveitando laboratórios e equipamentos utilizados na fabricação de vacinas.

— É uma história antiga, consolidada cientificamente. O desafio agora é transformar isso em prática mais disseminada no campo.

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Debate regional sobre sustentabilidade

O tema ganha espaço no debate regional em meio à busca por uma economia mais sustentável. A descarbonização do agronegócio está entre os eixos discutidos por instituições, empresas e pesquisadores da Zona Sul.

Maria Laura Turino Mattos deve apresentar dados e estudos sobre o uso de bioinsumos no dia 22 de abril, durante a segunda reunião da Câmara Técnica de Sustentabilidade da Agência de Desenvolvimento da Região Sul. O encontro dá sequência às discussões iniciadas no mês passado, no Rooftop Vanguarda, no Parque Una, em Pelotas.

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O grupo reúne representantes do setor produtivo, universidades e poder público, com o objetivo de fortalecer a articulação regional e impulsionar uma agenda baseada na economia verde.

— Temos tecnologias disponíveis e comprovadas. O desafio agora é acelerar a adoção e transformar potencial em prática — resume a pesquisadora.



