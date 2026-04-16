Ciência

Sustentabilidade no campo
Notícia

Bioinsumos têm alto potencial de expansão no sul do RS, aponta pesquisadora da Embrapa

Tecnologia mais barata e estratégica para reduzir custos e emissões ainda é pouco usada por produtores da região

Frederico Feijó

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