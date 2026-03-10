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Vacina brasileira contra a dengue entra em nova fase de estudo em Pelotas

Etapa de testes conduzidos no HE-UFPel busca comprovar a eficácia do imunizante do em idosos de até 79 anos

Gabriel Veríssimo

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