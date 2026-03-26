Universidade gaúcha lidera rede nacional de pesquisa em ecossistemas costeiros

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A iniciativa reúne instituições de diferentes regiões para fortalecer a cooperação científica e ampliar a presença da pesquisa brasileira no cenário internacional. Divulgação / Secom / Furg

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) passou a liderar uma das principais iniciativas de internacionalização de pós-graduação do país. Através da rede de pesquisa Blue-Link, a instituição ficou em oitavo lugar em um edital Capes-Global.edu, do Ministério da Educação. Ao todo, foram selecionadas 33 universidades brasileiras.

A iniciativa reúne instituições de diferentes regiões para fortalecer a cooperação científica e ampliar a presença da pesquisa brasileira no cenário internacional. Neste edital, o papel da universidade rio-grandina será estudar os ecossistemas estuarinos, costeiros e oceânicos.

De acordo com Fabiana Schneck, diretora de pós-graduação da Furg, a rede é coordenada pela instituição gaúcha, que iniciou a proposta de elaboração em 2024. A iniciativa reúne também a Universidade Federal do Amapá (Unifap), a Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e o Instituto de Pesca (SAA/SP).

— Isso coloca nossa pós-graduação em um novo patamar. A participação de todos os PPGs ampliará a inserção internacional da instituição como um todo, fortalecendo parcerias já consolidadas e abrindo portas para que programas com menor histórico de internacionalização estabeleçam novas colaborações e qualifiquem ainda mais a formação de seus recursos humanos — afirma.

A escolha dos ecossistemas costeiros como foco do estudo está relacionada a vocação das instituições envolvidas e no impacto desses ambientes na vida da população.

— Esses ambientes têm impacto direto na vida das pessoas, influenciando atividades como pesca, produção de alimentos, abastecimento de água e o próprio clima — complementa.

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Dentro da rede, serão desenvolvidas ações de mobilidade acadêmica, doutorado-sanduíche e missões acadêmicas.

Conforme Dariano Krummenauer, secretário de Relações Instituições da Furg e vice-coordenador da rede, para a elaboração, foram considerados consórcios europeus e latino‑americanos já utilizados por parceiros.

— Consideramos estruturas de consórcios europeus e latino‑americanos já utilizados por parceiros da rede. Teremos fomento a dupla titulação em níveis de mestrado e doutorado; desenvolvimento de projetos colaborativos internacionais nos quatro temas estratégicos da rede; e a construção e fortalecimento de políticas institucionais de internacionalização nas instituições associadas — explica.

Recursos para pesquisa científica

Além da Blue-Link, a Furg também integra a rede Sinpase, coordenada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Juntas, as duas propostas somam mais de R$ 7 milhões para a internacionalização da pós-graduação. Os recursos serão destinados a bolsas para mestrandos e doutorandos.

Para a pró-reitora Daiane Dias, o resultado é fruto de um esforço coletivo.

— A internacionalização da ciência brasileira precisa ser construída de forma equitativa, integrada e orientada ao impacto social. O resultado consolida a Universidade como uma liderança nacional em áreas estratégicas como biodiversidade, Economia Azul e sustentabilidade — destaca.

Cluster de excelência

Na prática, a rede deve propor soluções voltadas à sustentabilidade, com potencial de aplicação em políticas públicas e cadeias produtivas ligadas à chamada Economia Azul.

Para Luis Fernando Marin, diretor de Pesquisa da Furg, a rede irá possibilitar a formação de profissionais capazes de responder aos desafios impostos pela emergência climática.

— Será um cluster de excelência na formação de pesquisadores e profissionais capazes de responder de forma interdisciplinar aos desafios impostos pela emergência climática e ambiental e com fortes repercussões sociais — comenta.





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