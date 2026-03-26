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Universidade gaúcha lidera rede nacional de pesquisa em ecossistemas costeiros

Furg será responsável por coordenar a rede Blue-Link, que receberá parte de aporte de R$ 7 milhões para bolsas e mobilidade acadêmica

Laura Cosme

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