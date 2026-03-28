Ciência

Pesca artesanal
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Pesquisadores buscam reduzir pesca acidental na safra do camarão na Lagoa dos Patos

Durante a safra, 86% dos pescados capturados por arrasto na Lagoa dos Patos são descartados mortos

Laura Cosme

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