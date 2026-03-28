Pesquisadores buscam reduzir pesca acidental na safra do camarão na Lagoa dos Patos

Em áreas de berçário, como a Lagoa dos Patos, a pesca acidental atinge espécies juvenis importantes para a pesca e para a manutenção dos estoques pesqueiros. André Ávila / Agencia RBS

Pesquisadores do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), desenvolvem uma pesquisa com foco em reduzir a pesca acidental durante a safra do camarão na Lagoa dos Patos. O objetivo é minimizar os impactos do arrasto, prejudicial ao desenvolvimento das espécies.

Em áreas de berçário, como a Lagoa dos Patos, a pesca acidental atinge, principalmente, espécies juvenis importantes para a pesca e para a manutenção dos estoques pesqueiros.

— Estima-se que existam mais de cem barcos de arrasto na região, embora o número real possa ser maior devido à proibição da atividade — comenta Luiz Felipe Dumont, professor de Oceanografia da Furg.

Para avaliar os impactos do método, pesquisadores coletaram dados em embarcações tradicionais com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Ao longo das últimas quatro safras, foram realizados cerca de 200 lances de pesca em diferentes condições ambientais, distribuídos por toda a área de atuação dos pescadores.

Durante o período, foram capturados 896,15 quilos de pescados, dos quais 768,22 quilos foram descartados mortos, restando apenas 127,93 quilos de camarão-rosa. A taxa média de descarte foi de 86%, o que representa uma proporção de seis quilos de fauna descartada para cada quilo de camarão capturado.

Ao todo, a captura incidental incluiu 61 espécies, sendo 55 peixes, cinco crustáceos e um molusco, atingindo cerca de um terço da biodiversidade estuarina.

— Essa captura incidental é devolvida ao mar sem aproveitamento, e na maioria das vezes os organismos já estão mortos. Os peixes ficam compactados no fundo da rede, são trazidos para bordo e descartados mortos — explica.

Além do desperdício de recursos pesqueiros, o estudo identificou impactos diretos no funcionamento do ecossistema. Conforme Dumont, a movimentação da rede interfere diretamente nos organismos que vivem no sedimento e que servem de alimento para o camarão-rosa.

Com isso, o crustáceo passa a ter menos acesso a alimentos mais nutritivos, o que pode afetar seu desenvolvimento.

— Ele acaba consumindo mais matéria vegetal, que é menos energética, e isso impacta no crescimento e no tamanho — esclarece o professor.

Para a comunidade pesqueira, os efeitos do arrasto e do desperdício também sentidos no cotidiano da atividade. A redução de estoques e a perda de espécies com valor comercial acabam afetando diretamente a renda de mil famílias rio-grandinas que vivem da atividade.

— O siri atrapalha bastante e, dependendo da quantidade, impede o camarão de entrar na rede. Também tem bastante bagre, depois da proibição em 2014, cada ano tem mais, e atrapalha muito a pesca do camarão — comenta Nilton Machado, presidente da Colônia de Pescadores Z-1.

Método aviãozinho

Como alternativa, o estudo também avaliou métodos considerados mais sustentáveis, como a pesca com “aviãozinho”. Diferente do arrasto, essa é uma técnica passiva, em que a rede permanece fixa na água e não se movimenta pelo fundo. Nesse sistema, o camarão é atraído por uma fonte de luz posicionada junto à estrutura e entra espontaneamente na rede.

Por não revolver o fundo do estuário e permitir maior seletividade, o método tende a causar menos impactos ambientais e reduzir a captura de espécies não-alvo.

— Essa pesca é bem mais ecologicamente aceitável. A taxa de descarte gira em torno de 1 para 3, podendo chegar a 1 para 1,5 ou 1 para 2 — comenta Felipe.

Enquanto o arrasto apresenta taxa de descarte de 86%, o aviãozinho varia entre 35% e 45%. Além disso, o arrasto provoca impactos adicionais, como danos ao fundo do estuário, ressuspensão de sedimentos e alterações na cadeia alimentar.

Mesmo com índices menores, a pesquisa aponta que ainda há espaço para melhorias no método, sobretudo, na redução da captura incidental.

Dispositivo para auxiliar os pescadores

Ainda segundo o professor, a pesquisa avançou para o desenvolvimento de dispositivos capazes de reduzir ainda mais a captura de espécies não-alvo. As soluções consistem em adaptações nas redes de pesca, pensadas para manter a captura do camarão sem prejudicar o pescador.

Dumont explica que os protótipos já foram testados em ambiente científico e apresentaram resultados promissores. A próxima etapa é levar a tecnologia para o uso prático, em parceria com pescadores.

— Queremos colocar esses dispositivos na mão de pescadores parceiros para que eles testem e validem o uso. Uma colônia que adotasse essas medidas poderia receber um selo verde, como ocorre com outros produtos — sugere.



