Parceria entre Furg e Universidade de Lisboa prevê expedições na Antártica

Há previsão de realização de expedições conjuntas. Laura Cosme / Grupo RBS

Um convênio firmado entre a Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e a Universidade de Lisboa (ULisboa), em Portugal, vai permitir o intercâmbio de estudantes e professores com foco em estudos ligados à ciência do mar. O acordo tem vigência de cinco anos.

A parceria prevê a troca de conhecimento por meio de pesquisas científicas, trabalhos de campo e análises na área de oceanografia, com foco em monitoramento ambiental e estudo de ecossistemas marinhos.

De acordo com o secretário de Relações Internacionais da Furg, Dariano Krummenauer, o convênio marca uma nova etapa da cooperação entre as instituições, iniciada em 2019.

— Agora foi realizada a renovação por mais cinco anos. Internamente, tratamos como um novo convênio, pois passou por um novo processo de trâmites. Ele também funciona como um facilitador para a captação de recursos junto a órgãos de fomento no Brasil e na União Europeia — explica.

A parceria tem origem em pesquisas conjuntas desenvolvidas entre o Instituto de Oceanografia da Furg e o Departamento de Biologia da Universidade de Lisboa, especialmente em projetos de monitoramento do Oceano Austral para compreender os impactos das mudanças climáticas.

Durante a vigência do acordo, estão previstas expedições conjuntas, incluindo atividades em regiões como a Antártica.

— A expectativa é consolidar uma cooperação com resultados concretos, como projetos de pesquisa, intercâmbio de estudantes e pesquisadores e fortalecimento da formação em nível de graduação e pós-graduação — afirma Krummenauer.

As pesquisas analisam as relações entre o ambiente físico e químico, os micro-organismos marinhos e os predadores de topo da cadeia alimentar, ampliando a compreensão sobre os efeitos das mudanças ambientais globais na vida marinha.



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