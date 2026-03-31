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Expansão do Oceantec projeta hub de economia do mar de R$ 14,4 milhões no RS

Em Rio Grande, projeto envolve a reestruturação de um prédio do parque que passará a abrigar novos escritórios e instalação de novas empresas

Laura Cosme

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