Expansão do Oceantec projeta hub de economia do mar de R$ 14,4 milhões no RS

Iniciativa aposta na articulação entre universidade, poder público, empresas e sociedade civil para consolidar um ambiente de inovação. Divulgação / Secom / Furg

A expansão do Parque Científico e Tecnológico Oceantec, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande (FURG), avança com a proposta de consolidar um hub de desenvolvimento da economia azul no Rio Grande do Sul.

O projeto, financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), reúne instituições parceiras e prevê ações tanto na Região Sul quanto no Litoral Norte.

Leia Mais Rio Grande consolida polo de inovação ligado ao mar e amplia projetos colaborativos

— A ideia é consolidar um hub de desenvolvimento da economia do mar no Rio Grande do Sul, com a expansão do parque na Região Sul e também no Litoral Norte — afirma o diretor do Oceantec, Samuel Bonato.

A iniciativa conta com a Finep como principal financiadora, além da Portos RS, das prefeituras de Rio Grande e Santo Antônio da Patrulha, da FURG e da Fundação de Apoio à Universidade (Faurg). O investimento total previsto é de cerca de R$ 14,4 milhões, incluindo obras, aquisição de equipamentos e ações de desenvolvimento.

Expansão em duas regiões

Na Região Sul, em Rio Grande, a expansão prevê a reestruturação de um prédio do parque, que passará a abrigar novos escritórios, empresas e uma área de oficinas para projetos de maior porte.

— É uma área com aproximadamente 500 metros quadrados para instalação de novas empresas e também uma oficina para grandes projetos, seja de biotecnologia, engenharia ou construção — explica Bonato.

No Litoral Norte, o projeto inclui a implantação de uma unidade em Santo Antônio da Patrulha, aproveitando a presença da universidade no município. A escolha da cidade está relacionada à posição estratégica de conexão com a região.

— Santo Antônio da Patrulha é vista como a porta do litoral. A ideia é que o parque seja uma referência para a economia do mar no Litoral Norte — afirma o diretor.

Construção de ecossistema

Além da estrutura física, o projeto aposta na articulação entre universidade, poder público, empresas e sociedade civil para consolidar um ambiente de inovação.

Segundo Bonato, a estratégia inclui estimular a criação e atração de empresas, desde startups originadas na universidade até companhias já consolidadas interessadas em pesquisa e desenvolvimento.

— Muito mais do que infraestrutura, um parque tecnológico envolve a construção de um ecossistema. Não adianta ter o prédio pronto sem empresas. Precisamos desenvolver esse ambiente desde agora para que, quando o espaço estiver concluído, já esteja ocupado — destaca.

A expansão do Oceantec integra a proposta de criação do Hub Ecomar, voltado à economia azul, e é vista como um passo para posicionar o Estado como referência no setor.

— Damos um passo importante para o desenvolvimento da economia azul de forma mais ampla com essa expansão — conclui Bonato.





Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.