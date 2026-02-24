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Universidade federal do RS receberá até R$ 200 mil para levar pesquisas ao mercado e criar novos produtos

Recursos serão usados para estruturar núcleo tecnológico, fortalecer parcerias com empresas e transformar conhecimento acadêmico em soluções práticas

Laura Cosme

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