Universidade federal do RS receberá até R$ 200 mil para levar pesquisas ao mercado e criar novos produtos

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) está entre as 62 instituições brasileiras contempladas no edital do Programa Acelera NIT Brasil, iniciativa do governo federal voltada à profissionalização dos Núcleos de Inovação Tecnológica.
Com a aprovação, a instituição poderá receber até R$ 200 mil para elaborar um plano estratégico destinado a transformar pesquisas acadêmicas em soluções aplicáveis à sociedade e ao setor produtivo.
Durante 18 meses, a universidade deverá implementar ações como capacitação de equipes, contratação de consultorias especializadas, digitalização de processos e uso de ferramentas tecnológicas, além de iniciativas para ampliar a integração com empresas.
— O foco é criar um novo modelo de interação entre a Furg e o setor produtivo. Teremos consultorias que ajudarão na criação de bases tecnológicas e na transferência de tecnologia — explica a pró-reitora de Inovação e Tecnologia da Informação, Silvia Botelho.
Segundo a gestora, embora diversos setores participem das atividades, a execução ficará concentrada na pró-reitoria responsável pela área de inovação.
Projetos já avançam para aplicação prática
Atualmente, a universidade mantém mais de 40 projetos em parceria com empresas, muitos deles com potencial de chegar ao mercado. O financiamento deve acelerar esse processo.
— Desenvolvemos tecnologias que se transformam em novos produtos e processos. Com a Petrobras, por exemplo, trabalhamos na criação de guindastes inteligentes, além de equipamentos para a área médica e para a agroindústria — destaca Silvia.
A Petrobras é uma das parceiras estratégicas nesses projetos de desenvolvimento tecnológico.
Recursos ainda dependem de liberação
A instituição está em fase de tramitação administrativa para receber os valores previstos no edital. Após a liberação, será iniciado o planejamento detalhado das ações.
No ano passado, a universidade já havia atualizado sua política de inovação, estabelecendo diretrizes para orientar a produção científica com potencial de aplicação econômica e social.
A expectativa é que a participação no programa fortaleça a capacidade da Furg de transformar conhecimento acadêmico em impacto direto para a sociedade, ampliando parcerias e oportunidades de desenvolvimento regional.
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