Pelotas terá nova Coorte de Nascimentos em 2026 e três mil bebês devem ser acompanhados

Bebês nascidos em 2026 serão acompanhados periodicamente pelos pesquisadores. Divulgação / PPGEpi/UFPel

O Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia (PPGEpi) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) iniciou uma nova Coorte de Nascimentos de Pelotas. A pesquisa vai acompanhar todos os bebês nascidos no município durante o ano de 2026, desde o parto, junto às mães.

O objetivo é entender como fatores sociais, econômicos, ambientais e biológicos impactam a saúde ao longo da vida. O estudo dá continuidade a uma trajetória iniciada em 1982 e seguida pelas coortes de 1993, 2004 e 2015.

— Essa comparação entre as coortes nos permite avaliar o que mudou. À medida que acompanhamos as pessoas ao longo da vida, conseguimos estudar melhor fatores do nascimento que podem estar associados a eventos na idade adulta — explica Bernardo Horta, coordenador do projeto.

Com a nova edição, Pelotas se consolida como a única cidade do mundo com cinco coortes de nascimentos acompanhadas por mais de 40 anos, permitindo a comparação entre diferentes gerações no mesmo território. Coortes são pesquisas que utilizam toda a população com base em um recorte — no caso, o ano de nascimento.

Como funciona a pesquisa

Segundo Bruna Gonçalves, coordenadora da coorte, as famílias elegíveis devem residir na zona urbana de Pelotas e os bebês devem nascer em hospitais do município. A meta é entrevistar todas as mães que se encaixam nesses critérios.

A estimativa é de que aproximadamente três mil recém-nascidos sejam registrados na coorte de 2026. Gonçalves explica que houve uma taxa de participação de quase 100% nas edições mais antigas. Na de 2015, o índice alcançou 98%.

— Nossa ideia é perder cada vez menos gente, reduzir as recusas e mostrar a importância do estudo — afirma a coordenadora.

Juliana Cabreira participa da Coorte de 2004 e seu bebê, Antônio, participa da pesquisa de 2026. Divulgação / PPGEpi/UFPel

Em alguns casos, mais de uma geração da mesma família participaram das coortes. É o caso de Juliana Cabreira, participante da pesquisa de 2004, e de seu bebê Antônio, nascido em 15 de janeiro e que também fará parte da pesquisa.

Questionários e exames

O questionário aborda comportamentos da mãe durante a gestação, como tempo de tela, tabagismo, consumo de álcool e a realização de consultas de pré-natal. Oito entrevistadores treinados visitam os hospitais diariamente para a coleta.

Além das perguntas, dependendo da fase da coorte, são realizados exames clínicos (como densidade óssea e gordura corporal) e coleta de amostras de sangue e saliva em uma clínica própria.

— Temos de estar sempre na vanguarda para entender os principais problemas que aparecem — afirma Fernando Wehrmeister, também coordenador do projeto.

Obesidade e cesarianas chamam a atenção

Alguns temas chamam a atenção dos pesquisadores com o passar dos anos, como a obesidade, que apresenta crescimento considerado perigoso. Quando participantes da Coorte de 1982 chegaram aos 40 anos, observou-se uma explosão nos índices, com 72% apresentando sobrepeso ou obesidade.

O número de cesarianas também teve alta expressiva. Na coorte de 2015, o procedimento foi realizado em 95% dos nascimentos entre os 20% mais ricos da população.

Novidades para 2026

Entre as novidades estão a integração com sistemas oficiais de saúde e a atualização de indicadores após mudanças sociais recentes.

— Em 2015, por exemplo, o uso de cigarro eletrônico ainda não era uma questão — lembra Gonçalves.

Insegurança alimentar, impactos da covid-19, empoderamento feminino e desigualdades de gênero também serão analisados. Para agilizar o processo, os pesquisadores utilizarão questionários eletrônicos.

Reconhecimento internacional

O estudo é reconhecido mundialmente por produzir evidências que orientam políticas públicas. Resultados anteriores contribuíram para a recomendação da amamentação exclusiva até os seis meses e para a consolidação do conceito dos primeiros mil dias de vida.



