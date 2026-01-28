Ciência

Pesquisa histórica
Notícia

Pelotas terá nova Coorte de Nascimentos em 2026 e três mil bebês devem ser acompanhados

Cidade é a única no mundo a ter cinco gerações acompanhadas por estudo que avalia impactos sociais e biológicos na saúde

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS