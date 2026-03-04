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Novos registros de piranha no Arroio Pelotas acendem alerta no sul do Estado; veja vídeo

Espécie exótica já foi registrada em água doce na região; especialista alerta para risco ecológico e econômico

Gabriel Veríssimo

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