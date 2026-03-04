Novos registros de piranha no Arroio Pelotas acendem alerta no sul do Estado; veja vídeo

Pescador esportivo registrou a captura do peixe no dia 14 de fevereiro. Matheus Matoso / Arquivo Pessoal

A expansão da presença de piranhas-amarelas (Serrasalmus maculatus), também conhecidas como palometas, no sul do Rio Grande do Sul tem acendido um alerta ambiental. Considerada espécie exótica invasora, ela tem avançado pelo sistema lagunar da região, com registros confirmados na Lagoa dos Patos e Mirim, no Canal São Gonçalo e no Arroio Pelotas.

Segundo o pesquisador do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Marcelo Burns, a espécie é originária da bacia do Rio Uruguai e entrou no sistema hídrico da Metade Sul por conexões naturais entre bacias hidrográficas. A presença no sistema foi documentada oficialmente em 2021.

— O registro vem do norte, vindo pelo Jacuí, Guaíba, Lagoa dos Patos, Canal São Gonçalo, Lagoa Mirim e Rio Jaguarão. Por fim, elas entram no Uruguai — afirma o pesquisador.

Por não ser nativa da região, a espécie representa risco ao equilíbrio ambiental e à economia pesqueira. De acordo com Burns, o peixe pode atacar outras espécies e causar prejuízos ao danificar redes de pesca.

— Isso causa um desequilíbrio ambiental com consequências econômicas. Outro aspecto importante são os incidentes com pessoas. Pode haver ferimentos em quem está tomando banho, geralmente nos dedos dos pés e das mãos — alerta.

Segundo o pesquisador, a dimensão e a complexidade do sistema hidrológico do sul do Estado, é praticamente inviável eliminar a espécie ou realizar controle populacional efetivo.

Registros de campo reforçam avanço

Além dos estudos técnicos, registros de pescadores indicam que a presença da espécie tem se tornado mais frequente na região de Pelotas.

Em 14 de fevereiro, o pescador esportivo Matheus Matoso capturou um exemplar no Arroio Pelotas, próximo à Chácara da Brigada. Ele relata que foi a primeira vez que pescou a espécie no município.

— Foi surpreendente, porque ela não é comum na nossa região. Mas tem se tornado frequente, já vejo vários relatos de amigos. Naquele mesmo dia, a gente viu mais algumas, mas não conseguiu pescar — conta.

Para o pescador, que mantém canal nas redes sociais com registros de pescarias em caiaque no Arroio Pelotas e no Canal São Gonçalo, o aumento dos relatos reforça a percepção de que a espécie está se estabelecendo no ambiente local.





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