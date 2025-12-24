“Tivemos que criar nossa própria política”, diz presidente do Parque Tecnológico de Pelotas

Aprovada pelo Conselho de Administração da Tecnosul, ação consolida o espaço como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT). Michel Corvello / Pelotas Parque Tecnológico / Divulgação

O Pelotas Parque Tecnológico lançou um marco inédito no país ao criar sua própria política de inovação, tornando-se o único parque tecnológico brasileiro a contar com um instrumento formal que orienta suas ações nesse setor.

A política foi aprovada pelo Conselho de Administração da Tecnosul e consolida o Parque como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT).

Na prática, a política regula todas as ações do parque relacionadas à inovação e orienta atividades essenciais, como a captação de recursos e a formalização de contratos com empresas e entes externos.

— O parque é o único no Brasil a ter isso, porque a maioria dos parques está vinculada a universidades, que utilizam suas próprias políticas de inovação. Por sermos independentes, tivemos que criar a nossa própria, um pioneirismo que deve se manter por bastante tempo — afirma Vinícius Campos, presidente do Parque Tecnológico de Pelotas.

Estrutura e crescimento

Fundado em 2016, o Parque Tecnológico de Pelotas reúne atualmente 65 empresas, sendo 22 incubadas e dez pré-incubadas. O espaço concentra-se em setores como Tecnologia da Informação e Comunicação, Tecnologia em Saúde, Biotecnologia e Indústria Criativa.

— Isso orienta uma série de ações que o parque precisará realizar, como captar mais recursos e facilitar o dia a dia em termos de contratos entre empresas ou com entes externos — complementa Vinícius Campos.

Agora, com o regulamento, o Parque poderá ter auditórios, salas e outros espaços com o nome de empresas por meio de parcerias formalizadas, vinculando marcas a projetos, programas ou iniciativas do Tecnosul.

— Vamos estar aptos a captar mais recursos por ter a política e também possibilitar a captação via name rights, algo que antes não era possível aqui no parque — conclui.