Ciência

Nota 100
Notícia

Professora do sul do Estado tira nota máxima em exame nacional que seleciona docentes

Educadora formada pela UFPel gabaritou o Programa Nacional Docente, utilizado por estados e municípios como critério para contratação de professores

Frederico Feijó

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS