Professora do sul do Estado tira nota máxima em exame nacional que seleciona docentes

Thaís de Freitas Carvalho, de 39 anos, é natural de São Lourenço do Sul e moradora de Pelotas. Divulgação / Arquivo pessoal

A professora de História Thaís de Freitas Carvalho, de 39 anos, alcançou a nota máxima no Programa Nacional Docente (PND), exame federal que passou a ser adotado por municípios e estados como critério para seleção e contratação de professores. Natural de São Lourenço do Sul e moradora de Pelotas, ela atua atualmente nas redes municipal de Capão do Leão e estadual do Rio Grande do Sul.

O resultado, divulgado na sexta-feira (12), surpreendeu a própria professora. Thaís já havia recebido nota 10 na redação, mas não imaginava que também acertaria todas as questões objetivas da prova.

— Eu imaginei que tivesse ido bem, mas não que fosse tanto assim. Quando saiu a nota da redação, já foi uma surpresa boa. Depois, quando vi a nota da prova objetiva, foi um baque, no melhor sentido — relata.

A confirmação veio apenas após conferir o boletim ao lado de uma colega, já que o documento apresenta apenas os dados essenciais do desempenho.

— O boletim é muito sóbrio. Mostra só a nota objetiva, a discursiva e o nível de desempenho. Eu fiquei meio descrente e pedi para uma colega olhar comigo. Ela confirmou: eu tinha gabaritado a prova — conta.

Thaís é licenciada em História pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde também concluiu o mestrado. O doutorado foi realizado pela PUC-RS, entre 2017 e 2021. Atua como docente desde 2014 e mantém uma carga horária de cerca de 45 horas semanais em sala de aula.

Mesmo com a rotina intensa, ela não realizou preparação específica para o exame.

— O meu preparo foram as próprias aulas, o trabalho cotidiano. Eu não estudei especificamente para a prova, mas achei o exame muito bem elaborado, com questões claras, sem margem para confusão — avalia.

A prova do PND conta com 80 questões objetivas, conteúdos pedagógicos, conhecimentos específicos da área e uma questão discursiva em formato de redação. Para Thaís, a experiência foi mais positiva do que em outras seleções recentes.

— Eu tinha feito a prova da Seduc pouco antes e achei aquela prova confusa. Já o PND, mesmo sendo mais extenso, foi muito mais agradável de fazer — compara.

Notas do PND têm validade de até três anos e podem ser utilizadas por diferentes municípios que aderiram ao programa. Divulgação / PND

Concursada na rede municipal de Capão do Leão e contratada pelo Estado, Thaís vê no resultado uma oportunidade de ampliar horizontes profissionais. As notas do PND têm validade de até três anos e podem ser utilizadas por diferentes municípios que aderiram ao programa.