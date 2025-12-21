Zona Sul terá 15 laboratórios makers em escolas municipais a partir de 2026

Escolas municipais de Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar vão receber laboratórios makers, espaços voltados ao ensino de tecnologia e inovação. A iniciativa integra o programa Mais Ciência na Escola (MCE), financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com início previsto para 2026.
Na Zona Sul, serão implantados 15 laboratórios. No total, o programa contempla 17 municípios do Rio Grande do Sul, com a instalação de 45 laboratórios makers em escolas públicas.
O projeto é executado de forma conjunta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), em uma rede de cooperação entre as instituições.
— Concorremos em um edital nacional e ficamos em segundo lugar. Mais de 100 pesquisadores participaram da construção da proposta. A articulação entre IFRS, Furg e UFPel foi decisiva para a seleção do projeto — afirma Serguei Nogueira da Silva, coordenador da iniciativa e professor do IFRS.
Os laboratórios contarão com impressoras 3D, cortadoras a laser, notebooks, kits de robótica, ferramentas manuais e smart TVs. A proposta é ampliar o uso de metodologias ativas, incentivar o protagonismo dos estudantes e desenvolver habilidades em programação, fabricação digital, robótica educacional e resolução de problemas locais.
Segundo Serguei, a iniciativa amplia o acesso de estudantes — especialmente em regiões com menor oferta de recursos tecnológicos — a ambientes de aprendizagem mais alinhados às demandas atuais.
— A escola tradicional trabalha bem os conteúdos, mas o desenvolvimento de habilidades exige novas dinâmicas, que nem sempre cabem no modelo convencional de sala de aula — diz.
Seleção das escolas
As escolas participantes foram escolhidas por meio de edital, com critérios como vulnerabilidade social, localização em áreas rurais e impactos das enchentes ocorridas em 2024.
Em Pelotas, seis escolas serão contempladas. Rio Grande terá quatro unidades. São Lourenço do Sul e São José do Norte receberão dois laboratórios cada, enquanto Santa Vitória do Palmar contará com uma escola atendida. A definição final depende da homologação pelas secretarias municipais de Educação.
Cada escola terá uma bolsa para professor coordenador e dez bolsas para estudantes, totalizando 45 bolsas para docentes e 450 para alunos, com duração de 12 meses. A Rede Conecta MakeRS reunirá instituições de ensino, escolas e parceiros, somando 84 pesquisadores, além da previsão de 18 bolsistas de Iniciação Científica.
— O laboratório maker não vem para revolucionar a escola, mas para fortalecer práticas que já existem, respeitando a realidade de cada comunidade — afirma o coordenador.
O investimento total do programa Mais Ciência na Escola é de R$ 96 milhões, com recursos do governo federal e vigência até dezembro de 2027. A inauguração dos laboratórios e o início das atividades estão previstos para maio de 2026.
O IFRS campus Rio Grande mantém um laboratório maker em funcionamento desde 2022, no Centro de Integração Tecnológica (Citec).
No espaço, estudantes desenvolvem projetos nas áreas de robótica, tecnologia e criação de produtos, experiência que serve de referência para a ampliação do modelo em escolas da região.
Municípios gaúchos contemplados no projeto Mais Ciência na Escola
- Pelotas
- Rio Grande
- São Lourenço do Sul
- São José do Norte
- Santa Vitória do Palmar
- Erechim
- Sertão
- Caxias do Sul
- Bento Gonçalves
- Vacaria
- Carlos Barbosa
- Glorinha
- Santo Antônio da Patrulha
- Canoas
- Porto Alegre
- Viamão