Zona Sul terá 15 laboratórios makers em escolas municipais a partir de 2026

Ao todo, 17 municípios do Rio Grande do Sul serão contemplados com o programa. Divulgação / Citec/IFRS

Escolas municipais de Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar vão receber laboratórios makers, espaços voltados ao ensino de tecnologia e inovação. A iniciativa integra o programa Mais Ciência na Escola (MCE), financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com início previsto para 2026.

Na Zona Sul, serão implantados 15 laboratórios. No total, o programa contempla 17 municípios do Rio Grande do Sul, com a instalação de 45 laboratórios makers em escolas públicas.

O projeto é executado de forma conjunta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), em uma rede de cooperação entre as instituições.

— Concorremos em um edital nacional e ficamos em segundo lugar. Mais de 100 pesquisadores participaram da construção da proposta. A articulação entre IFRS, Furg e UFPel foi decisiva para a seleção do projeto — afirma Serguei Nogueira da Silva, coordenador da iniciativa e professor do IFRS.

Os laboratórios contarão com impressoras 3D, cortadoras a laser, notebooks, kits de robótica, ferramentas manuais e smart TVs. A proposta é ampliar o uso de metodologias ativas, incentivar o protagonismo dos estudantes e desenvolver habilidades em programação, fabricação digital, robótica educacional e resolução de problemas locais.

Segundo Serguei, a iniciativa amplia o acesso de estudantes — especialmente em regiões com menor oferta de recursos tecnológicos — a ambientes de aprendizagem mais alinhados às demandas atuais.

— A escola tradicional trabalha bem os conteúdos, mas o desenvolvimento de habilidades exige novas dinâmicas, que nem sempre cabem no modelo convencional de sala de aula — diz.

Seleção das escolas

As escolas participantes foram escolhidas por meio de edital, com critérios como vulnerabilidade social, localização em áreas rurais e impactos das enchentes ocorridas em 2024.

Em Pelotas, seis escolas serão contempladas. Rio Grande terá quatro unidades. São Lourenço do Sul e São José do Norte receberão dois laboratórios cada, enquanto Santa Vitória do Palmar contará com uma escola atendida. A definição final depende da homologação pelas secretarias municipais de Educação.

Cada escola terá uma bolsa para professor coordenador e dez bolsas para estudantes, totalizando 45 bolsas para docentes e 450 para alunos, com duração de 12 meses. A Rede Conecta MakeRS reunirá instituições de ensino, escolas e parceiros, somando 84 pesquisadores, além da previsão de 18 bolsistas de Iniciação Científica.

— O laboratório maker não vem para revolucionar a escola, mas para fortalecer práticas que já existem, respeitando a realidade de cada comunidade — afirma o coordenador.

O investimento total do programa Mais Ciência na Escola é de R$ 96 milhões, com recursos do governo federal e vigência até dezembro de 2027. A inauguração dos laboratórios e o início das atividades estão previstos para maio de 2026.

O IFRS campus Rio Grande mantém um laboratório maker em funcionamento desde 2022, no Centro de Integração Tecnológica (Citec).

No espaço, estudantes desenvolvem projetos nas áreas de robótica, tecnologia e criação de produtos, experiência que serve de referência para a ampliação do modelo em escolas da região.

Municípios gaúchos contemplados no projeto Mais Ciência na Escola

Pelotas

Rio Grande

São Lourenço do Sul

São José do Norte

Santa Vitória do Palmar

Erechim

Sertão

Caxias do Sul

Bento Gonçalves

Vacaria

Carlos Barbosa

Glorinha

Santo Antônio da Patrulha

Canoas

Porto Alegre

Viamão



