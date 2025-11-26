Vacina contra dengue desenvolvida pelo Butantan teve testes realizados pela UFPel em Pelotas

Análise comprovou a eficácia, a segurança e a consistência dos lotes do imunizante. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Brasil se tornou o primeiro país do mundo a ter uma vacina em dose única contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. Nesta quarta-feira (26), o Instituto Butantan, responsável pelo desenvolvimento do imunizante, anunciou a aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A vacina, chamada de Butantan-DV, será destinada inicialmente à população de 12 a 59 anos. O imunizante já está em processo de fabricação e será incorporado ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) teve uma participação importante no desenvolvimento do imunizante, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). As duas instituições participaram da fase final da pesquisa, que ocorreu entre 2022 e 2024.

Como o estudo foi conduzido?

Em Pelotas, o estudo foi conduzido pela diretora do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Escola da UFPel (HE-UFPel), Danise Senna.

— É um contrato tripartite entre o Butantan, o Hospital Escola e o pesquisador, que sou eu. Em conjunto, fazemos algumas ações, utilizando o espaço e alguns pesquisadores da universidade — explicou.

O objetivo era fazer o estudo de consistência de lotes. Foram escolhidos 335 voluntários entre 18 e 59 anos. Os participantes foram randomizados, ou seja, parte recebeu a vacina e parte recebeu um placebo, sem nenhum efeito.

Essa etapa do estudo é uma exigência da Anvisa para que um novo produto possa ser colocado no mercado e oferecido à população

— Não basta provar que o produto funciona, temos que provar que todos os lotes são semelhantes e que é possível reproduzir o funcionamento do imunizante — disse.

Os pacientes foram acompanhados por um ano após receber o imunizante para avaliar possíveis eventos adversos e a eficácia da vacina. A pesquisa contou com a participação de uma equipe de 20 pessoas que compõem o corpo do Centro de Pesquisa do HE-UFPel.

Butantan já tem mais de 1 milhão de doses prontas. Reprodução / Instituto Butantan

Segundo a pesquisadora, Pelotas foi escolhida pelo Instituto Butantan por estar em um local de baixa endemicidade, ou seja, com pouca incidência de casos de dengue.

Aplicação deve começar em 2026

O Butantan possui mais de 1 milhão de doses prontas, e firmou uma parceria com o laboratório Wu Xi para ampliar a produção e entregar cerca de 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026.

Até o momento, não há definição de quando a vacinação irá começar. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a expectativa é incluir no calendário de imunização de 2026.



