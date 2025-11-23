UFPel reunirá especialistas internacionais em congresso sobre edificações de alta eficiência energética

Congresso Internacional Passive House Brasil 2025 terá transmissão on-line e participação de pesquisadores da Europa, Ásia e América do Sul, além de especialistas brasileiros. Divulgação / UFPel

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) sediará, no dia 2 de dezembro, o 5º Congresso Internacional Passive House Brasil 2025, único evento do país dedicado exclusivamente ao padrão alemão de edificações de alta eficiência energética. Gratuito e majoritariamente on-line, o encontro reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir a aplicação da norma Passive House em diferentes realidades climáticas, incluindo o contexto brasileiro. Uma pequena plateia acompanhará as atividades presencialmente no auditório do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Artes e Linguagem (Cehus).

O evento é organizado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPel (FaUrb), por meio do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Prograu), e busca difundir conceitos que garantem conforto térmico e baixo consumo energético por meio de isolamento, vedação e ventilação controlada — princípios centrais do modelo alemão.

A programação começa às 8h30min, com uma palestra de abertura dedicada aos conceitos básicos da Passive House, seguida da apresentação de Eduardo Grala da Cunha, que discutirá a implementação do padrão no Sul do Brasil. Ainda pela manhã, às 9h05, Orient Sundar, profissional da China especialista em esquadrias, fala sobre soluções técnicas utilizadas em construções de alta eficiência. Às 9h40, a pesquisadora Susanne Theumer, do Passive House Institute (PHI), abordará a certificação EnerPHit na Europa e em outros continentes. Após um intervalo para coffee break às 10h10, a programação retorna às 10h30 com a palestra de Juan Manuel Castagno, da Espanha, que discutirá experiências na habitação daquele país. Encerrando o turno da manhã, às 11h, Rodrigo Mainardes, da STO Brasil, apresentará o sistema EIFS, técnica aplicada na envoltória de edificações para otimizar desempenho térmico.

O período da tarde, voltado às experiências sul-americanas, inicia às 13h30min com Jula-Kim Siebers, que falará sobre o retrofit do Museu de Arquitetura Alemão, destacando como padrões Passive House podem ser integrados às normas de segurança contra incêndio. Às 14h05, Juan Manuel Vasquez, representante do ILAPH (Argentina), traz perspectivas sobre o desenvolvimento do padrão no país vizinho. Em seguida, às 14h40, Pedro Reyna, também argentino, apresenta o caso da primeira edificação certificada no país. Um segundo intervalo ocorre às 15h10.

A retomada da programação acontece às 15h30, com uma palestra dedicada à primeira residência certificada no Uruguai. Às 16h05, Marcelo Huenchuñir, do Chile, discutirá soluções de habitação eficiente no contexto chileno. Logo depois, às 16h40, o professor Roberto Lamberts, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), abordará a normatização brasileira de desempenho termoenergético, tema central para a consolidação de padrões de eficiência no país. O congresso encerra às 17h15 com a apresentação de Antonio Cesar Silveira, da própria UFPel, que discutirá critérios e avanços na certificação de eficiência energética para edificações brasileiras.