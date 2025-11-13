Rede une universidades do Sul do RS, da Argentina e do Uruguai para pesquisa ambiental e cooperação internacional

Entre os projetos práticos que integram a Rede, está a possibilidade de um curso de graduação trinacional. Altemir Vianna / Furg/Divulgação

Universidades e institutos federais da Zona Sul do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina lançaram a Rede Bioma Pampa com o objetivo de estudar e unir instituições localizadas geograficamente no bioma. O lançamento oficial ocorreu na semana passada, em Montevidéu, no Uruguai.

A iniciativa busca desenvolver pesquisas multidisciplinares e promover soluções para desafios comuns à região, incluindo questões ambientais, climáticas, logísticas e culturais. Desde 2023, a rede já vem sendo estruturada com a atuação das instituições participantes.

— A ideia é unir as universidades que estão geograficamente localizadas no Bioma Pampa e identificar as principais características de cada instituição. Por exemplo, a Furg tem uma vocação muito forte para estudos de ecossistemas costeiros, e essa certamente será a nossa grande contribuição para a rede — afirma Dariano Krummenauer, professor da Universidade Federal de Rio Grande (Furg) e um dos fundadores da rede.

Além da Furg, a rede reúne instituições estratégicas como a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Universidade Federal do Pampa (Unipampa), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), a Universidad Tecnológica del Uruguay (Utec), a Universidad de la República (Udelar) e a Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU).

A cooperação entre essas universidades permitirá o compartilhamento de conhecimento, infraestrutura e experiências, promovendo uma integração acadêmica sem precedentes na região.

Entre as principais áreas de interesse da rede estão problemas comuns que transcendem fronteiras, como logística, mudanças climáticas, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Para enfrentar esses desafios, a rede promove a mobilidade acadêmica entre estudantes e professores, incentivando intercâmbios e projetos conjuntos:

— Não é uma rede fechada, pelo contrário. A ideia é agregar mais instituições. Quanto mais universidades participarem, mais forte e abrangente a rede se tornará — destaca Krummenauer.

Integração irá permitir curso de graduação trinacional

Entre os projetos práticos que integram a rede, está a possibilidade de tornar o curso de Robótica e Inteligência Artificial da Furg em um curso de graduação trinacional, em que os graduados terão diploma válido no Brasil, no Uruguai e na Argentina.

— Essa atuação política da rede também é muito importante para facilitar e abrir mercado de trabalho para os nossos egressos futuramente — destaca Krummenauer.