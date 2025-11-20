Boia de alta tecnologia testa futuro da energia eólica na costa de Rio Grande

Atualmente, cinco unidades estão distribuídas pelo litoral brasileiro. Mateus Filipe / Senai/Petrobras/Divulgação

Um equipamento flutuante amarelo, instalado pela Petrobras a cerca de 40 quilômetros da costa do município de Rio Grande, promete ampliar a capacidade de monitoramento de potencial de energia eólica offshore no litoral brasileiro.

Conhecida como Boia Bravo (Boia Remota de Avaliação de Ventos Offshore), a estrutura representa a aplicação de uma tecnologia nacional inédita.

A boia é capaz de medir velocidade e direção dos ventos, pressão atmosférica, temperatura do ar, umidade relativa e diversas variáveis oceanográficas. Para isso, utiliza um sensor óptico que emite feixes de laser, permitindo leituras precisas mesmo em alto-mar.

Segundo a Petrobras, a tecnologia foi desenvolvida pelo Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação (Cenpes) em parceria com o Instituto SENAI de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER) e o Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados (ISI-SE).

Conforme a Petrobras, a medição por boia é uma das alternativas adotadas atualmente às torres fixas de medição, que possuem maior custo de instalação. O investimento total do projeto por parte da Petrobras é no valor de R$ 60 milhões.

Atualmente, cinco unidades estão distribuídas pelo litoral do país. A primeira foi instalada no ano passado, no Rio Grande do Norte.

— Fizemos uma fase um do projeto em que trabalhamos a concepção do desenho do equipamento e agora estamos testando o equipamento em diferentes condições de vento e mar. O interesse principal é testar o comportamento desses equipamentos, se vão suportar o regime marítimo e de salinidade nas diferentes regiões — explica Mariana Mello, pesquisadora do Senai do Rio Grande do Norte.

Com sete toneladas, quatro metros de diâmetro e quatro metros de altura, a Boia Bravo opera com energia fornecida por módulos fotovoltaicos.

Conforme o Senai do Rio Grande do Norte, a Bravo é um equipamento de pesquisa semelhante aos utilizados pela Marinha, o que não exige licenciamento junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente Recursos Naturais Renováveis (Ibama), nem imposição de restrições à pesca na área.

— Mesmo assim, achamos super relevante conversar com as comunidades de Rio Grande e São José do Norte para que a gente consiga, dentro da análise da tecnologia, trabalhar as questões socioambientais desse tipo de boia. Sabemos da importância de incluir, junto às medições já realizadas, aspectos socioambientais relevantes — acrescenta Mariana.

As informações registradas pelas boias permitem avaliar o potencial das áreas monitoradas para a geração de energia eólica, contribuindo para o avanço de projetos de energias renováveis no país.

O sistema de comunicação da Bravo permitirá o acesso aos dados coletados no litoral do Rio Grande do Norte à curta distância, por meio de Bluetooth e Wi-fi, ou via satélite. Eles serão enviados para um servidor em nuvem acessado pelo Senai e Petrobras.