Furg lança política para aproximar inovação e ciência das comunidades da região

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) lançou, nesta terça-feira (25), uma nova política que une tecnologia, ciência e impacto social. A iniciativa, chamada de Política de Inovação e Tecnociência Solidária, visa garantir que os conhecimentos gerados dentro da universidade sejam aplicados em projetos concretos, trazendo benefícios diretos para produtores, empreendedores e moradores da região.

— O que é produzido na nossa universidade tem que estar a serviço da comunidade. A atualização dessa política permite isso, respeitando os saberes locais e possibilitando que a produção científica e de inovação que desenvolvemos aqui esteja a serviço da sociedade — afirma a reitora Suzane Gonçalves.

A política foi construída ao longo de 2025 por um grupo de trabalho formado por representantes de diferentes setores da universidade.

— Essa política descreve quais serão as diretrizes que irão balizar as ações da Universidade e a interação com a sociedade, gerando mais emprego e renda, gerando mais oportunidade para as pessoas que moram aqui — comenta Silvia Botelho, pró-reitora de de Inovação e Tecnologia de Informação.

Os efeitos da aproximação entre universidade e comunidade já começaram a aparecer na instituição. Projetos como o e-COO, que integra tecnologia e cooperativismo para fortalecer a agricultura familiar da Zona Sul, mostram como iniciativas acadêmicas podem gerar impacto direto na rotina de produtores locais.

— Estar aqui é uma experiência que eu nunca pensei em viver, em passar por isso. O público que vem até aqui valoriza nossos produtos — afirma Júlia Oliveira, produtora integrante do projeto e-COO.

Além disso, as empresas incubadas no Parque Tecnológico da Universidade e no Centro de Desenvolvimento Embrapi têm impulsionado soluções inovadoras para empresas da região, fortalecendo o ecossistema empreendedor do município.

A pró-reitora ressalta que esse movimento já apresenta resultados concretos:

— Hoje, já são mais de 300 empregos sendo gerados e mais de cem empresas fazendo parte desse ecossistema dentro da universidade — enfatiza Silvia.

Ao longo da tarde de lançamento da política, diversas rodas de conversas foram realizadas reunindo pesquisadores e poder público. O objetivo foi apresentar os projetos desenvolvidos no âmbito universitário e como eles podem impactar a sociedade.

Mais investimentos na pesquisa científica

Durante o evento, representantes da Furg, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) entregaram à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) um conjunto de demandas voltadas ao fortalecimento da pesquisa científica no Estado.

As universidades apresentaram suas áreas prioritárias de atuação e reforçaram a necessidade de novos investimentos públicos para garantir avanços em setores estratégicos.

Entre os temas listados estão tecnologias ambientais e sustentabilidade climática, bioeconomia e biotecnologia, agricultura sustentável, meio ambiente, saúde e bem-estar, ciência de dados e desenvolvimento tecnológico.