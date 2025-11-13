Estudantes de Herval conquistam vice-campeonato na Olimpíada Brasileira de Foguetes

Foguete artesanal produzido por alunos que atingiu 155,4 metros de alcance. Divulgação / Prefeitura de Herval

Três alunos de Herval, no sul do Estado, conquistaram o vice-campeonato nacional na Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), durante a 79ª Jornada de Foguetes, realizada em Barra do Piraí (RJ). O grupo, formado por Vitória Borges, Enzo Serapio e Pedro Henrique Almeida, representa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ernesto Che Guevara e foi orientado pelos professores Felipe Freitas e Ana Joaquina Gomes.

A equipe conquistou a medalha de prata após lançar um foguete artesanal que atingiu 155,4 metros de alcance, garantindo o segundo lugar entre mais de 80 equipes participantes.

Promovida pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), a OBAFOG reúne estudantes de todo o país em atividades práticas voltadas à Astronomia, Astronáutica e Ciências Aplicadas. Durante o evento, os alunos participaram de oficinas, observações astronômicas e trocas de experiências com cientistas.

De acordo com o professor Felipe Freitas, a conquista representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido na escola e a dedicação dos alunos.

— As crianças não param de sorrir, estão muito felizes. Foi um evento enorme, com mais de 80 equipes lançando foguetes, e nós conseguimos a metragem exata para o vice-campeonato. O retorno tem sido incrível, com apoio da cidade, da prefeitura e da Câmara de Vereadores. Estamos voltando realizados — afirmou.

Para participar da Olimpíada Brasileira de Foguetes, as escolas não precisaram passar por etapas classificatórias. A participação foi aberta, mas o desempenho nas atividades realizadas em sala de aula e nas competições locais define o convite para a Jornada Nacional, etapa presencial em que as equipes representam seus municípios.