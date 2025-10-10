UCPel inaugura o primeiro Hospital de Simulação do Estado

O HSim conta com 11 salas de simulação completa e três salas de habilidades. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O Hospital de Simulação (HSim) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) foi inaugurado oficialmente na manhã desta sexta-feira (10). Esse é o primeiro complexo do tipo no Rio Grande do Sul.

O espaço, que fica no Campus Saúde, tem como objetivo promover treinamentos práticos em cenários que reproduzem situações médicas reais por meio do uso de manequins.

O HSim conta com 11 salas de simulação completa e três salas de habilidades. Ao todo, são 107 manequins utilizados nas atividades, entre modelos automatizados, semi-automatizados e não automatizados.

— É um hospital que permite o desenvolvimento do método de simulação, uma metodologia ativa que recria ambientes próximos à realidade, com manequins no papel de pacientes, tornando a experiência do aluno mais real — explica Ana Moraes, coordenadora do HSim.

Os ambientes reproduzem diferentes setores de um hospital, como centro cirúrgico, UTI, consultórios e enfermarias, sala de parto, sala de vacina, e outras especialidades. Estudantes de todos os anos do curso de medicina poderão participar dos treinamentos.

Manequim utilizado nas salas de simulação de partos. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Para Lorena Guedes, estudante do sexto ano da Faculdade de Medicina da UCPel, o novo hospital chega para agregar na educação dos alunos como um todo.

— Quem já passou aqui só tem elogios, estão de queixo caído. Eu posso falar com bastante respaldo no assunto, porque convivi o curso sem o hospital de simulação. Aqui a gente consegue ter uma vivência sem aquele nervosismo já de estar dentro do hospital.

Expansão do curso de Medicina

A proposta de construir o HSim surgiu em 2017, quando o curso de Medicina da UCPel contava apenas com duas salas de simulação realística no Campus Saúde, conhecidas como Laboratório de Simulação.

Segundo o coordenador do curso e diretor do Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), Cayo Lopes, o projeto ganhou força com a expansão da graduação e a necessidade de ampliar os cenários de aprendizado.

— Precisou-se acelerar essa inovação. Nós precisamos criar um cenário que contemplasse desde o pré-hospitalar ao auto-hospitalar. E quem se beneficia não são só os alunos, é a sociedade também. Nós recebemos agora, no mês de agosto, por exemplo, a equipe do SAMU e a equipe do Pronto-Socorro de Pelotas.

As obras do hospital começaram em 2024, com investimento de R$ 10 milhões. O projeto ocupa uma área construída de 1,1 mil metros quadrados.

O curso recebeu nota máxima em avaliação do MEC

O curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) foi avaliado com a nota 5, a avaliação máxima, no processo de recredenciamento realizado pelo Ministério da Educação (MEC).

A UCPel tem a maior escola médica do Rio Grande do Sul e é a única instituição da zona Sul do Estado a alcançar a nota máxima na avaliação do MEC.



