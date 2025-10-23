Startup de Rio Grande recebe prêmio de inovação na Espanha

Entre as 13 empresas premiadas, somente quatro, incluindo a Siapesq, eram brasileiras. Divulgação / Arquivo Pessoal

A startup Sistemas de Inteligência Artificial em Pesquisa Ambiental (Siapesq), sediada em Rio Grande, foi uma das premiadas no programa ICEX Spain Latam ScaleUp, iniciativa espanhola que seleciona startups latino-americanas para um programa de imersão no ecossistema empreendedor da Espanha.

Entre as 13 empresas premiadas, somente quatro, incluindo a Siapesq, eram brasileiras.

Para integrar o programa, a Siapesq passou por um processo seletivo em três fases, que contou com cerca de mil startups inscritas. Em uma das etapas, a empresa precisou apresentar os produtos já desenvolvidos no Brasil.

De acordo com o CEO e fundador da Siapesq, Talles Lisboa Vitória, o reconhecimento veio em razão da crescente demanda europeia por soluções voltadas à adequação ecológica e à transição ESG.

— O que levou a Siapesq a ser vencedora nesse edital foi uma demanda do continente europeu para adequação ecológica e transição ESG, algo que já temos feito no Brasil e, pelo impacto gerado pela nossa startup, conseguimos essas conquistas — afirmou.

Fundada em 2022, no Parque Tecnológico Oceantec, da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), a Siapesq passou pelos processos de pré-incubação e incubação antes de se consolidar.

Em 2025, a startup identificou novas tendências globais de mercado baseadas no uso da inteligência artificial aplicada ao meio ambiente.

Projetos desenvolvidos

Desde sua fundação, a empresa é contratada pelo governo do Rio de Janeiro para desenvolver a plataforma BlueVision Tool, software de inteligência artificial voltado ao monitoramento e à gestão socioambiental da costa fluminense.

O projeto busca conciliar o uso sustentável da zona costeira com a preservação ecológica, contribuindo para políticas públicas voltadas à conservação de comunidades tradicionais e espécies ameaçadas, como o mico-leão-dourado, arara-azul, capivara e golfinhos.

Outro produto desenvolvido pela startup é a plataforma PhytoBloom Vision, contratada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A ferramenta utiliza inteligência artificial para o monitoramento preditivo de plantas aquáticas em usinas hidrelétricas, problema que gera entupimentos e prejuízos ao setor energético.

O projeto já conta com a participação de empresas como Copel (PR), Cemig (MG) e Norte Energia, responsável pela Usina de Belo Monte, a maior do país.

Em 2023, a startup foi eleita a empresa com maior potencial de impacto social e ambiental do Brasil pelo Prêmio InovAtiva de Impacto, consolidando-se como referência em soluções tecnológicas voltadas à preservação ambiental.