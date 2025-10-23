Ciência

Inovação ambiental
Notícia

Startup de Rio Grande recebe prêmio de inovação na Espanha

Especializada em inteligência artificial aplicada à pesquisa ambiental, a empresa representa o Brasil em iniciativa que conecta startups latino-americanas ao ecossistema empreendedor europeu

Laura Cosme

