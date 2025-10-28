Equipe da UFPel participará da segunda maior competição de foguetemodelismo do mundo

Time é composto por 20 pessoas de diversos cursos da universidade. Divulgação / Arquivo Pessoal

A UFPel Rocket Team, equipe de foguetemodelismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), se prepara para participar do Latin America Space Challenge (LASC), a maior competição da modalidade na América Latina e a segunda maior do mundo. O evento acontece de 5 a 8 de novembro nas cidades de Bauru e Iacanga, em São Paulo.

O foguetemodelismo é uma prática que consiste em construir, montar e lançar miniaturas de foguetes com fins educacionais e científicos. A equipe da UFPel, fundada em 2017 no Centro de Engenharias, conta com estudantes e profissionais de áreas como engenharia, física e matemática, além de estudantes de artes visuais, jornalismo e design.

Para custear a viagem e a participação de todo time, formado por 20 pessoas, os estudantes buscavam arrecadar R$ 35 mil. Porém, segundo Lívia Silveira, integrante da equipe de gestão e comunicação do grupo, após o lançamento da campanha, apenas R$ 7,5 mil foram arrecadados.

— As passagens, tanto de avião quanto de ônibus, foram todas pagas por nós mesmos. Até agora, só oito integrantes vão conseguir ir, que foram os que conseguiram bancar os custos. Os R$ 7,5 mil arrecadados vão ser usados nas despesas durante o evento.

A campanha segue aberta para arrecadação e as informações estão no perfil do Instagram da UFPel Rocket Team.

Foguete Netuno

A UFPel Rocket Team está finalizando a construção do foguete Netuno, que será lançado na LASC. O modelo consegue atingir uma altura máxima do voo de 500 metros.

O projeto é resultado de um ano de trabalho, iniciado em janeiro, com foco em montagem e testes.

— Ele ainda não está totalmente pronto. Cada parte está sendo finalizada por uma equipe diferente. Basicamente esse ano todo focamos todas as nossas energias única e exclusivamente para a construção desse foguete — diz Lívia.

A construção do Netuno depende de colaboração interna dos membros, que contribuem com R$ 10 mensais para a compra de material.

Foguete utilizado pela UFPel Rocket Team em 2018, em competição nos Estados Unidos. Divulgação / Arquivo Pessoal

Em participação anterior em uma competição nos Estados Unidos, antes da pandemia, a equipe não conseguiu realizar o lançamento do foguete devido a problemas técnicos.