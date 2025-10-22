Conheça o projeto que monitora botos ameaçados na região sul do RS

Espécie é exclusiva das águas costeiras do Brasil, Uruguai e Argentina. André Ávila / Agencia RBS

O boto-de-Lahille, de nome científico Tursiops gephyreus, é exclusivo das águas costeiras do Brasil, Uruguai e Argentina e é uma espécie considerada ameaçada.

Para tentar mitigar esse cenário, o Projeto Botos da Lagoa dos Patos, fundado em 1974, com apoio da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), se dedica há mais de 50 anos ao monitoramento e à conservação dessa espécie.

Reconhecido como patrimônio natural e cultural do município de Rio Grande desde 2023, o mamífero aquático tem sua maior concentração registrada no extremo sul da Lagoa dos Patos, com cerca de 90 a cem indivíduos por ano. Atualmente, a população total estimada dessa espécie é de apenas 600 animais.

Os botos podem medir até quatro metros de comprimento e pesar cerca de 500 quilos. O tempo de vida dos animais pode chegar, no máximo, a 45 anos.

Inicialmente voltado a estudar a biologia e o comportamento dos botos, por meio de uma iniciativa do Museu Oceanográfico Prof. Eliezer Carvalho Rios, o projeto evoluiu para uma atuação mais ampla, incluindo pesquisa científica, educação ambiental e envolvimento direto com comunidades pesqueiras locais.

Segundo o biólogo Pedro Fruet, coordenador do projeto, os primeiros estudos sobre os botos da região ocorreram no Estuário, entre a Praia do Cassino e a Praia do Mar Grosso, em São José do Norte:

— Em 2005, o projeto ganhou muita potência, porque nós conseguimos parceiros que ajudam a financiar o projeto de uma forma muito consistente. É uma espécie que, popularmente, é chamada de vários nomes, como boto-de-Lahille, boto do Rio Grande, ou até mesmo golfinho, dependendo da cultura tradicional das comunidades costeiras — explica.

Com uma equipe multidisciplinar, que inclui pesquisadores da ONG Kaosa e do Museu Oceanográfico, desde 2007, o projeto se consolidou como referência internacional no estudo da espécie.

— Aqui vivem, aproximadamente, entre 90 e 100 animais durante todo o ano, mas eles podem se movimentar para áreas mais distantes. A população está estável nos últimos dez anos e nos últimos dois anos com uma tendência leve de crescimento — destaca o pesquisador.

Monitoramento coleta de dados de fotoidentificação e biópsias

O trabalho de campo do projeto envolve diversas frentes, incluindo monitoramentos embarcados e em pontos fixos para a coleta de dados de fotoidentificação e realização de biópsias.

Além disso, o monitoramento de praia busca registrar casos de mortalidade e examinar carcaças encontradas. O projeto atua não só no litoral gaúcho, mas também em regiões costeiras do Uruguai e da Argentina, em cooperação com outras instituições.

A fotoidentificação, feita a partir de imagens da nadadeira dorsal dos botos, é uma das ferramentas centrais do trabalho. Marcas naturais como pigmentações e cortes únicos permitem identificar individualmente cerca de 60% a 70% dos indivíduos da população.

As biópsias são realizadas com dardos adaptados para reduzir impactos nos animais. As amostras de pele e gordura são levadas a laboratório para análises genéticas, hormonais e de contaminantes ambientais.

Nos monitoramentos de praia, as carcaças são examinadas, e órgãos, crânios e esqueletos são coletados para estudo. Esses dados ajudam a identificar padrões de mortalidade, surtos de doenças e os efeitos de eventos climáticos extremos.

— A partir disso, a gente consegue estimar a abundância, saber se a população está estável, se ela está crescendo e acompanhar outros acontecimentos-chave na vida desses animais, que o monitoramento de longo prazo acaba nos brindando esse tipo de informação, como, por exemplo, quantos anos vive um animal desses — afirma Fruet.

As ameaças que colocam a espécie em risco

Entre os principais fatores de risco para os botos estão a poluição e as capturas acidentais em redes de pesca, que acontecem quando os botos se enredam em ferramentas de pesca destinadas a outras espécies. Mesmo quando não fatais, essas interações podem causar ferimentos graves, perda de nadadeiras ou estresse extremo.

— Também é importante citar a parte da redução dos estoques pesqueiros, menos peixe para eles poderem comer, e as capturas incidentais em redes de pesca. Muitas vezes se quer pescar o peixe, mas o boto acaba também se enredando nessas redes, causando a morte, ou ferimentos físicos nos animais — esclarece o biólogo Pedro Fruet.

Além da pesquisa científica, o projeto Botos da Lagoa dos Patos atua também com comunidades pesqueiras locais, promovendo ações de educação ambiental, divulgação científica, teste de tecnologias que reduzam as capturas acidentais, e proposição de políticas públicas voltadas à proteção da espécie.

— Oferecemos por exemplo, cursos de formação ambiental, utilizando o boto como um tema gerador dessas questões, dos desafios que nós temos aí pela parte dos oceanos. Nós também temos um envolvimento comunitário muito denso e buscamos também disseminar a parte de cultura e utilizando os botos como esse nosso símbolo — conclui o coordenador.

Projeto é premiado internacionalmente