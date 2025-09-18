Pesquisadores da Furg iniciam expedição de pesquisa nacional na Lagoa dos Patos

Atividades ocorrem à bordo de um laboratório de ensino flutuante da universidade. Fernando Halal / Furg

Um grupo de 15 pesquisadores iniciou nesta semana uma expedição científica para analisar a influência do estuário da Lagoa dos Patos no ambiente marinho. A equipe partiu de Rio Grande na quarta-feira (17) e também deve percorrer áreas no entorno de São José do Norte.

Durante dez dias de trabalho, os pesquisadores irão coletar dados e materiais padronizados sobre a vida no oceano e suas interações com o estuário. As informações vão compor um banco público de dados científicos.

A previsão inicial é de que a equipe retorne na próxima segunda-feira (22). Porém, caso as condições de tempo se confirmem, o retorno pode ser antecipado para o domingo (21).

O grupo da região sul é coordenado pelo professor Stefan Weigert, do Instituto de Oceanografia da Furg. Eles viajam a bordo de um laboratório de ensino flutuante, o Ciências do Mar I.

A atividade integra um projeto nacional, que conta com pesquisas simultâneas em áreas do Sudeste, Nordeste e Norte do Brasil. Do total, 12 integrantes da expedição são da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) e outros três representam instituições de diferentes regiões do país: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

A ação, chamada de Cruzeiros Sinóticos, é coordenada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Biodiversidade da Amazônia Azul (INCT-BAA) e conta com o apoio da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Cirm), órgão do governo brasileiro voltado à coordenação das políticas costeiras e marítimas.