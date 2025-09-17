Ciência

Ciência dos mares
Notícia

Peixe de óculos? Como um animal parecido com humano ajudou a salvar um museu da crise

Miragaia com deformidade virou uma das maiores atrações do acervo do Museu Oceanográfico Prof. Eliézer de Carvalho Rios  

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS