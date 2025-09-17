Peixe de óculos? Como um animal parecido com humano ajudou a salvar um museu da crise

O peixe está conservado em formol desde 1966. Laura Cosme / Grupo RBS

Parece coisa de desenho animado, mas é real. Quem visita o Museu Oceanográfico Prof. Eliézer de Carvalho Rios, em Rio Grande, conhece o famoso “peixe de óculos”: uma miragaia, espécie da família dos bagres, que foi capturada em 1966.

Virou coisa de museu por um motivo inusitado: o peixe parece gente.

— Há 59 anos, o encontraram na região, com a fisionomia que lembra um humano por causa de um tumor no crânio que deformou a estrutura óssea dele. Após a doação ao Museu, colocamos o peixe na exposição, adicionamos um óculos para chamar atenção e ele ficou muito famoso. É um exemplar único — destaca Lauro Barcellos, diretor do Complexo de Museus da Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

A ideia de adicionar óculos ao peixe partiu dos responsáveis do Museu. Desde então, o acessório é trocado de tempos em tempos, quando o formol que conserva a miragaia desgasta o objeto.

Ícone salvou o museu

O peixe foi pescado por trabalhadores do extinto frigorífico Anselmi e doado ao museu. Nesta época, a instituição estava enfrentando uma crise econômica, e o miragaia foi responsável por atrair visitantes e garantir o sucesso de bilheteria.

— Ele salvou o museu. A bilheteria foi tão elevada, tantas pessoas vieram nos visitar, que conseguimos garantir a viabilidade — afirma o diretor.

A reação é quase unânime entre os visitantes: espanto, curiosidade e até uma certa inquietação diante da semelhança impressionante com o rosto de uma pessoa.

— Viemos trazer nossos filhos para conhecerem o museu e o famoso peixe de óculos. Eles ficaram impressionados — comentou a visitante Paola Costa.

Museu é pioneiro no estudo da oceanografia gaúcha

Fundado em 1953 pelo oceanógrafo Eliézer de Carvalho Rios, o Museu Oceanográfico passou para a administração da Furg em 1975. Ele abriga a maior coleção de moluscos marinhos da América do Sul.

O local também mantém exposições permanentes sobre a vida e a dinâmica dos oceanos, apresentadas por meio de painéis, maquetes, aquários e equipamentos utilizados em pesquisas oceanográficas.

Onde fica o Museu Oceanográfico