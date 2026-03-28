Guia dos tradutores online: seis opções para estudar, trabalhar e viajar

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Tradutores online são recursos práticos e funcionais para diferentes situações. somyuzu / stock.adobe.com

Em um mundo cada vez mais conectado, entender e se comunicar em diferentes idiomas deixou de ser um diferencial para se tornar necessidade. Seja para estudar, trabalhar ou viajar, os tradutores online se tornaram aliados indispensáveis.

E alguns deles vão muito além da tradução literal. Oferecem recursos que ajudam até a entender a aplicação real de uma expressão no dia a dia e a aprender uma nova língua.

A seguir, confira alguns dos principais tradutores disponíveis hoje nas lojas de aplicativos e as funcionalidades de cada um:

Google Tradutor

O Google Tradutor é um dos softwares mais utilizados pelo mundo. Binkontan / stock.adobe.com

Deseja algo básico, mas completo? O Google Tradutor é um dos softwares online mais tradicionais quando o objetivo é tradução. Trata-se de um serviço gratuito do Google que traduz palavras e frases, além de documentos, imagens e áudios em mais de 100 idiomas.

O que a plataforma permite:

Tradução de texto: tradução rápida de palavras e frases

tradução rápida de palavras e frases Documentos e sites: traduz arquivos inteiros, páginas da web e textos de aplicativos

traduz arquivos inteiros, páginas da web e textos de aplicativos Câmera e imagens: traduz textos instantaneamente usando a câmera do celular

traduz textos instantaneamente usando a câmera do celular Conversa em tempo real: capta e traduz simultaneamente áudios em diferentes idiomas, facilitando a comunicação simultânea entre pessoas

capta e traduz simultaneamente áudios em diferentes idiomas, facilitando a comunicação simultânea entre pessoas Uso offline: ao fazer o download de um idioma, é possível traduzir sem uma conexão de internet

Microsoft Translator

Microsoft Translator permite traduzir conversas em tempo real entre até 250 pessoas. sharafmaksumov / stock.adobe.com

Quer traduzir aulas ou reuniões? O Microsoft Translator é um serviço de tradução automática disponível como aplicativo e integrado ao ecossistema Microsoft. Ele traduz textos, voz, conversas em tempo real e imagens em mais de 100 idiomas.

Principais recursos e usos:

Conversas multidispositivo: permite conversas traduzidas em tempo real entre até 250 pessoas. Ideal para reuniões e aulas, onde cada um usa seu próprio aparelho

permite conversas traduzidas em tempo real entre até 250 pessoas. Ideal para reuniões e aulas, onde cada um usa seu próprio aparelho Tradução de voz e texto: tradução instantânea de fala e de texto

tradução instantânea de fala e de texto Integração e acessibilidade: integrado ao Microsoft Edge para traduzir sites e usado para legendagem ao vivo

integrado ao Microsoft Edge para traduzir sites e usado para legendagem ao vivo Câmera e imagens: reconhece e traduz o texto de uma imagem de modo instantâneo

reconhece e traduz o texto de uma imagem de modo instantâneo Texto-para-fala (Text-to-voice): tecnologia lê textos traduzidos em voz alta com o sotaque nativo do usuário

DeepL

DeepL Translate oferece recursos básicos de forma gratuita. Timon / stock.adobe.com

Foco é na precisão da tradução? O DeepL Translate é uma plataforma online baseada em IA. Pode ser usada para identificar e traduzir instantaneamente textos de 26 idiomas.

O recurso é disponível de forma gratuita, mas com funcionalidades limitadas. Para ter acesso a todas as ferramentas, que incluem maior segurança de dados e detalhamento, é necessário assinar o plano PRO.

Principais recursos:

Alta precisão: frequentemente considerado superior aos tradutores tradicionais por captar nuances contextuais

frequentemente considerado superior aos tradutores tradicionais por captar nuances contextuais Plataforma de IA: mais do que traduzir um texto, o DeepL Write oferece sugestões para aprimorar o estilo e o tom dos escritos

mais do que traduzir um texto, o DeepL Write oferece sugestões para aprimorar o estilo e o tom dos escritos Tradução de arquivos: permite enviar documentos inteiros para tradução sem perder a formatação original

Reverso

Reverso Contexto se torna especialmente útil para quem quer entender o uso natural das expressões no dia a dia. Jaque da Silva / stock.adobe.com

O grande diferencial do Reverso Tradutor é mostrar palavras e expressões traduzidas dentro de frases reais, retiradas de textos, filmes, notícias e outros conteúdos. Ou seja, relacionadas a um contexto — não a um significado isolado.

Ao todo, são 27 idiomas disponíveis para tradução. Veja os principais recursos:

Tradução em contexto: mostra como uma palavra pode ser usada em diferentes situações

mostra como uma palavra pode ser usada em diferentes situações Recursos adicionais: oferece dicionário, conjugação verbal, sinônimos e pronúncia em áudio

oferece dicionário, conjugação verbal, sinônimos e pronúncia em áudio Tecnologia: usa dados reais (humanos) e IA para garantir que a tradução não seja literal

iTranslate

Conversação e recursos de voz podem exigir assinatura do plano mais completo. Postmodern Studio / stock.adobe.com

Pretende viajar para o exterior? O iTranslate é um aplicativo de tradução focado em praticidade no dia a dia, especialmente para viagens e conversas rápidas. Embora também processe textos e imagens, a plataforma é focada em conversação e recursos de voz.

As funcionalidades básicas são oferecidas gratuitamente e incluem tradução de textos em mais de 100 idiomas, dicionário com sinônimos e reprodução de pronúncia em vozes masculinas e femininas. O recurso também disponibiliza uma função de aprendizado de uma nova palavra por dia.

Já o plano pago é mais completo: permite o uso da câmera para traduzir textos em imagens, oferece modo offline, tradução por voz em tempo real e um livro de frases personalizado, no qual o usuário pode criar a própria coleção.

Yandex

Yandex é uma plataforma online desenvolvida por empresa russa. Alina / stock.adobe.com

Preza pelo equilíbrio que funciona? O Yandex Tradutor é uma plataforma online desenvolvida pela empresa russa Yandex. Entre seus destaques está a ampla variedade de idiomas disponíveis: além de opções populares, como inglês, espanhol e francês, o serviço também contempla línguas menos comuns, como letão, macedônio e bielorrusso.

Gratuito, ele funciona de maneira semelhante a outros tradutores: