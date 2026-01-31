Powerbank: como escolher o melhor carregador portátil para nunca ficar sem bateria

Ler resumo

Escolher o modelo ideal vai muito além da capacidade indicada na embalagem. Reprodução / adobe.stock.com

Ficar sem bateria ao longo do dia é um problema para quem depende do celular para trabalhar, estudar, se deslocar e se manter conectado. Para evitar contratempos, os carregadores portáteis — popularmente conhecidos como powerbanks — passaram a ser um acessório quase obrigatório.

No entanto, escolher o modelo ideal vai muito além da capacidade indicada na embalagem. Tipo de bateria, velocidade de carregamento, número de portas, peso, tamanho, compatibilidade com diferentes aparelhos e certificações de segurança influenciam diretamente a experiência de uso.

Neste guia, a reportagem de Zero Hora consultou os manuais das principais marcas no mercado e detalha os critérios de compra essenciais para que busca o equipamento.

Como escolher o melhor powerbank

Comprar um carregador portátil, também chamado de powerbank, exige mais atenção do que apenas olhar o preço ou a marca.

Capacidade, tipo de bateria, número de portas, peso, certificações de segurança e compatibilidade com o smartphone fazem toda a diferença tanto no desempenho quanto na vida útil do aparelho e do próprio celular.

Antes de escolher o modelo ideal, é fundamental entender como o powerbank funciona, quais são os principais tipos disponíveis no mercado e como cada característica impacta o uso no dia a dia.

Como funciona um carregador portátil

Antes de escolher o modelo ideal, é fundamental entender como o powerbank funciona. Reprodução / adobe.stock.com

O carregador portátil funciona de maneira semelhante à bateria de um smartphone. Ele armazena energia elétrica para ser utilizada posteriormente, quando o celular, fone de ouvido ou outro dispositivo precisar de carga longe de uma tomada.

Para isso, o powerbank precisa ser carregado previamente. O mais recomendado é usar a fonte original do smartphone, geralmente de 10 watts (W), que oferece uma recarga segura e adequada.

Fontes turbo podem ser usadas apenas se o powerbank for compatível com carregamento rápido, caso contrário o uso frequente pode reduzir a vida útil da bateria interna.

Com o powerbank totalmente carregado, basta conectar o celular por meio de um cabo USB ou posicioná-lo sobre a base de carregamento por indução, quando disponível.

A energia armazenada é transferida automaticamente para o dispositivo, permitindo recargas em qualquer lugar, como no transporte público, em viagens, no trabalho ou em situações de emergência.

Leia Mais Cafeteiras elétricas para todos os gostos: como escolher a melhor para você

Tipos de carregadores portáteis disponíveis no mercado

Existem quatro categorias principais de carregadores portáteis, cada uma voltada para um perfil de uso específico.

Powerbank em formato de case

Funciona como uma capa acoplada ao celular, oferecendo praticidade e proteção.

A principal desvantagem é o aumento significativo de peso e volume do aparelho, além do fato de que a bateria do case só é recarregada quando o celular está conectado à tomada.

Principal desvantagem é o aumento significativo de peso. Reprodução / adobe.stock.com

Powerbank USB de bolso

É o modelo mais popular. Compacto, versátil e compatível com diferentes dispositivos. Pode ser recarregado em qualquer porta USB, inclusive em computadores. É ideal para quem passa o dia fora e precisa de praticidade.

Powerbank por indução (sem fio)

Permite recarregar o celular apenas encostando o aparelho no carregador, sem necessidade de cabos.

Para funcionar, é indispensável que o smartphone seja compatível com o padrão Qi (protocolo global de carregamento sem fio baseado em indução magnética).

Esses modelos priorizam conveniência, mas costumam ter velocidade de carregamento inferior à recarga com fio.

Modelos por indução priorizam conveniência, mas costumam ter velocidade de carregamento inferior à recarga com fio. Reprodução / adobe.stock.com

Powerbank solar

Mais caro e voltado a usos específicos, combina recarga via USB e células fotossensíveis.

A recarga por energia solar é mais lenta do que a feita na tomada ou via USB, mas pode ser útil em atividades ao ar livre ou em locais sem acesso à eletricidade.

Além desses, há modelos voltados a usos específicos, como powerbanks de alta potência para notebooks, versões automotivas e equipamentos integrados a mochilas ou malas, que atendem demandas mais pontuais e costumam ter características próprias de tamanho, peso e capacidade.

Capacidade do carregador portátil

A capacidade do powerbank é medida em miliampère-hora (mAh) e indica quanta energia ele consegue armazenar.

Entre 5 mil e 10 mil mAh

Indicado para quem precisa de uma ou duas recargas por dia.

Considerando que a maioria dos smartphones tem baterias de até 5 mil mAh, um powerbank nessa faixa consegue ao menos uma carga completa. É ideal para quem sai de casa e retorna no mesmo dia.

10 mil mAh

É a capacidade mais popular. Atende bem usuários que utilizam intensamente redes sociais, GPS, chamadas e aplicativos ao longo do dia, permitindo mais de uma recarga sem preocupação.

Carregador de bolso é ideal para quem passa o dia fora e precisa de praticidade. Reprodução / adobe.stock.com

15 mil mAh ou mais

Recomendado para uso intenso, como jogos, streaming, edição de vídeos ou viagens longas.

Modelos com 20 mil mAh podem realizar até quatro recargas completas, dependendo da capacidade da bateria do smartphone.

Para viagens de avião, é importante verificar as regras da companhia aérea.

Amperagem e carregamento rápido

A amperagem (A) está relacionada à velocidade com que a energia é transferida do powerbank para o dispositivo.

As chamadas saídas, ou portas de carregamento, são os pontos onde o cabo USB é conectado ao carregador portátil. Em geral, os powerbanks oferecem portas com amperagem que varia entre 1 A e 3 A.

Portas de 2 A ou 3 A permitem recargas mais rápidas, desde que o celular, tablet ou outro aparelho seja compatível com tecnologias de carregamento acelerado, como Quick Charge ou Power Delivery.

Dispositivos maiores, como tablets, exigem maior fluxo de energia. Nos modelos com mais de uma porta, é importante observar a amperagem individual de cada saída.

Nem todas entregam a mesma potência, e o uso simultâneo de dois dispositivos pode reduzir a velocidade de carregamento, dependendo da capacidade total do powerbank.

Powerbank solar ode ser útil em atividades ao ar livre ou em locais sem acesso à eletricidade. Reprodução / adobe.stock.com

Número de portas e tipos de conexão

Powerbanks com duas ou mais portas permitem carregar vários dispositivos ao mesmo tempo, como celular, smartwatch e fones de ouvido.

Nesses casos, é importante verificar se as portas compartilham a potência total ou se cada saída mantém sua própria capacidade de carregamento, o que influencia diretamente a velocidade das recargas simultâneas.

Além do USB tradicional, muitos modelos trazem portas USB-C, que oferecem maior velocidade de transferência de energia e maior versatilidade.

O USB-C é padrão em boa parte dos smartphones Android mais recentes, tablets e notebooks, além de ser usado tanto para saída quanto para entrada de energia no próprio powerbank.

Leia Mais Como escolher a melhor panela de arroz elétrica? Guia explica o segredo para um grão soltinho

No caso do iPhone, a conexão com o powerbank costuma ser feita por meio de cabo Lightning ou USB-C, a depender da geração do aparelho e do tipo de cabo utilizado. Por isso, é fundamental verificar a compatibilidade entre o carregador portátil, o cabo e o smartphone.

Também merece atenção a porta de entrada do powerbank, responsável por recarregar o próprio aparelho na tomada. Modelos com entrada USB-C tendem a recarregar mais rapidamente do que os que utilizam micro USB, padrão mais antigo e lento.

Peso e dimensões

Para uso diário, os modelos com até 200g são os mais indicados. Reprodução / adobe.stock.com

O peso de um carregador portátil costuma variar entre 135 gramas (g) e 415g.

Para uso diário, os modelos com até 200g são os mais indicados, pois cabem facilmente no bolso, na bolsa ou na mochila.

Powerbanks compactos geralmente têm cerca de 10 centímetros (cm) de altura, 5,5 cm de largura e 1,5 cm de espessura.

Quanto maior a capacidade, maior e mais pesado tende a ser o produto — não há como fugir dessa relação.

Cabos integrados

Alguns modelos oferecem cabos integrados, o que evita o risco de esquecer o cabo em casa. Apesar da praticidade, esses powerbanks costumam ser menos versáteis.

Os cabos geralmente são curtos, limitam o posicionamento do celular durante a recarga e, em muitos casos, são compatíveis apenas com micro USB.

Além disso, costumam ter menor durabilidade em comparação aos cabos originais dos fabricantes.

Leia Mais Qual a diferença entre fone e headset? Saiba como escolher a melhor opção para usar no dia a dia

Carregamento por indução

Powerbanks com carregamento por indução permitem recarregar o celular apenas encostando o aparelho no carregador, sem necessidade de cabos.

Essa função só funciona se o smartphone for compatível com o padrão Qi.

É uma solução prática, especialmente para iPhones e modelos Samsung compatíveis, mas costuma ter velocidade inferior à recarga com fio.

Certificações de segurança

As de polímero costumam ser mais duráveis e eficientes, embora mais caras. Reprodução / adobe.stock.com

Evite produtos de procedência desconhecida. Powerbanks devem ter certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ou do Inmetro, que garantem conformidade com normas brasileiras de segurança elétrica e qualidade.

Como muitos modelos são importados, também é aceitável encontrar certificações internacionais, como CE (Europa), FCC (Estados Unidos) e CCC (China).

Produtos sem qualquer certificação podem representar riscos ao celular e ao usuário.

Tipo de bateria e vida útil do produto

A maioria dos powerbanks utiliza baterias de íons de lítio ou polímeros de lítio. As de polímero costumam ser mais duráveis e eficientes, embora mais caras.