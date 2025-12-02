Quanto custa o smartphone mais caro do Brasil? Veja ficha técnica

Ler resumo

Proposta da Huawei é apresentar um dobrável que rompe com o formato conhecido. Aparelho chegou ao Brasil por mais de R$ 30 mil. Huawei / Divulgação

O mercado brasileiro ganhou em 2025 um "novo patamar" de preço quando o Huawei Mate XT Ultimate Design desembarcou oficialmente por R$ 32.999. O valor, que supera com folga o iPhone 17 Pro Max, coloca o modelo como o smartphone mais caro à venda no país.

Mas o que explica esse preço? A proposta da Huawei é apresentar um dobrável que rompe com o formato conhecido: em vez de duas partes, o Mate XT se abre em três até formar uma tela de 10,2 polegadas, algo semelhante a transformar o celular em um tablet fino e leve.

A estrutura tripla vem acompanhada de um conjunto de especificações de topo, como painéis OLED em todos os visores, 16 GB de RAM, até 1 TB de armazenamento e uma bateria de 5.600 mAh, um número alto entre dispositivos dobráveis, que normalmente sacrificam capacidade para ganhar espaço interno.

A seguir, o ZH Indica detalha o que o aparelho oferece:

Dobrável que "reinventa" a fórmula clássica

A aposta da Huawei no Mate XT começa justamente pelo que mais o diferencia: a forma. O aparelho é o primeiro dobrável de três segmentos vendido no Brasil, um formato que coloca o modelo em outra categoria dentro do mercado de luxo tecnológico.

Com isso, a proposta é permitir que o usuário transite entre um celular tradicional, um painel ampliado e uma tela que chega ao tamanho de um tablet compacto. Tudo em um único dispositivo.

A aposta da Huawei no Mate XT começa justamente pelo que mais o diferencia: a forma. Huawei / Reprodução

Mesmo com o conjunto de dobradiças e camadas de tela, o Mate XT surpreende pelo perfil relativamente fino. Fechado, mantém proporções próximas às de um smartphone espesso, com 12,8 milímetros. Aberto, revela o mecanismo triplo que estende a tela para mais de 20 centímetros de largura.

A traseira usa um material fosco que imita couro nas versões em preto ou vermelho, enquanto a moldura metálica traz brilho polido que destaca o visual. O conjunto, porém, não é leve: são 298 gramas, peso que o coloca acima da média dos dobráveis convencionais, algo esperado em um dispositivo com três telas.

Três telas, três experiências

A Huawei adota o Mate XT com três displays OLED, todos com taxa de atualização de 120 Hz. Na prática, isso significa cores mais vivas, pretos profundos e uma fluidez que aproxima à experiência visual de um tablet premium.

Essa proposta, porém, não se resume ao impacto estético. Isso porque as telas funcionam de forma complementar, ampliando ou reduzindo o espaço útil conforme a necessidade do usuário.

Totalmente aberto, o dispositivo chega aos 10,2 polegadas, superando o tamanho de dobráveis concorrentes e criando uma experiência próxima à de um tablet compacto. Huawei / Reprodução

Fechado, o aparelho opera como um smartphone tradicional, com um painel de 6,4 polegadas que entrega resolução elevada e brilho consistente para uso cotidiano. Ao acionar a primeira dobra, o Mate XT se transforma em uma tela de 7,9 polegadas, que oferece uma área maior para vídeos, documentos e multitarefas.

Totalmente aberto, o dispositivo chega aos 10,2 polegadas, superando o tamanho de dobráveis concorrentes.

Trio de lentes para diferentes cenários

Embora o Mate XT Ultimate Design não tenha a fotografia como principal argumento de venda, o conjunto de câmeras entrega resultados positivos para um dispositivo com proposta tão ousada. A Huawei reuniu três lentes na traseira, principal, ultrawide e teleobjetiva, formadas por sensores de 50, 12 e 12 MP, respectivamente.

Na prática, isso tende a registrar desde cenas amplas até detalhes distantes, com direito a zoom óptico de 5,5x sem perda significativa de qualidade.

Conjunto de câmeras entrega resultados interessantes para um dispositivo com proposta tão ousada. Huawei / Reprodução

A lente principal se destaca pelo sistema de abertura variável, capaz de ajustar automaticamente a entrada de luz conforme o ambiente. Em locais iluminados, o aparelho deve produzir imagens com bom nível de nitidez e cores equilibradas.

O sensor frontal de 8 MP, posicionado para selfies, é mais modesto do que o encontrado em outros modelos de luxo, um ponto menos competitivo dentro do pacote premium. Por fim, o Mate XT grava vídeos em 4K ou 1080p, com estabilização eletrônica e suporte a HDR.

Potência suficiente para três telas

A Huawei equipou o Mate XT com o chipset Kirin 9010, um processador octa-core que, embora não concorra diretamente com as plataformas mais avançadas do mercado, deve entregar desempenho suficiente para manter o aparelho ágil em tarefas cotidianas e no uso multitela, algo essencial em um dispositivo dobrável desse porte.

Em combinação com os 16 GB de memória RAM, disponíveis em todas as versões, o conjunto deve garantir fluidez na abertura de apps, na navegação entre layouts e na execução de atividades mais pesadas, como edição de vídeos curtos ou jogos em configurações moderadas.

A Huawei equipou o Mate XT com o chipset Kirin 9010, um processador octa-core. Huawei / Reprodução

No armazenamento, a fabricante oferece opções de três capacidades internas, 256 GB, 512 GB e 1 TB, todas sem possibilidade de expansão por cartão de memória.

Qual é o sistema do Mate XT?

O Mate XT roda o HarmonyOS 5, plataforma desenvolvida pela própria Huawei e que já equipa relógios, tablets e outros dispositivos do ecossistema da marca. A ausência do Android não é uma decisão técnica, mas fruto das restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos à Huawei desde 2019.

Com a proibição do acesso às versões licenciadas do sistema do Google e aos serviços oficiais da empresa, como Play Store, Gmail e Google Maps, a fabricante acelerou o desenvolvimento do HarmonyOS como alternativa própria.

O Mate XT roda o HarmonyOS 5, plataforma desenvolvida pela própria Huawei. Huawei / Reprodução

Entre os recursos adicionais, o Mate XT oferece conectividade completa: NFC para pagamentos por aproximação, Bluetooth 5.2, Wi-Fi de banda dupla e compatibilidade com redes 5G.

Quanto custa ter o celular mais caro do país?

O Huawei Mate XT Ultimato Design chegou ao mercado brasileiro em junho de 2025 com preço sugerido de R$ 32.999, valor que o posiciona no topo absoluto entre os smartphones vendidos oficialmente no país.

Por aqui, o modelo é comercializado em parceria com varejistas, que oferecem as duas opções de cor, preto e vermelho, e todas as configurações disponíveis.

Por se tratar de um produto importado de nicho, voltado a um público muito específico, a tendência é que o Mate XT mantenha preços elevados, sem a mesma dinâmica de queda observada em celulares mais populares.

Ficha técnica do Mate XT