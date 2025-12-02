Quanto custa o smartphone mais caro do Brasil? Veja ficha técnica

O mercado brasileiro ganhou em 2025 um "novo patamar" de preço quando o Huawei Mate XT Ultimate Design desembarcou oficialmente por R$ 32.999. O valor, que supera com folga o iPhone 17 Pro Max, coloca o modelo como o smartphone mais caro à venda no país.
Mas o que explica esse preço? A proposta da Huawei é apresentar um dobrável que rompe com o formato conhecido: em vez de duas partes, o Mate XT se abre em três até formar uma tela de 10,2 polegadas, algo semelhante a transformar o celular em um tablet fino e leve.
A estrutura tripla vem acompanhada de um conjunto de especificações de topo, como painéis OLED em todos os visores, 16 GB de RAM, até 1 TB de armazenamento e uma bateria de 5.600 mAh, um número alto entre dispositivos dobráveis, que normalmente sacrificam capacidade para ganhar espaço interno.
ZH Indica: guia de compras
A seguir, o ZH Indica detalha o que o aparelho oferece:
Dobrável que "reinventa" a fórmula clássica
A aposta da Huawei no Mate XT começa justamente pelo que mais o diferencia: a forma. O aparelho é o primeiro dobrável de três segmentos vendido no Brasil, um formato que coloca o modelo em outra categoria dentro do mercado de luxo tecnológico.
Com isso, a proposta é permitir que o usuário transite entre um celular tradicional, um painel ampliado e uma tela que chega ao tamanho de um tablet compacto. Tudo em um único dispositivo.
Mesmo com o conjunto de dobradiças e camadas de tela, o Mate XT surpreende pelo perfil relativamente fino. Fechado, mantém proporções próximas às de um smartphone espesso, com 12,8 milímetros. Aberto, revela o mecanismo triplo que estende a tela para mais de 20 centímetros de largura.
A traseira usa um material fosco que imita couro nas versões em preto ou vermelho, enquanto a moldura metálica traz brilho polido que destaca o visual. O conjunto, porém, não é leve: são 298 gramas, peso que o coloca acima da média dos dobráveis convencionais, algo esperado em um dispositivo com três telas.
Três telas, três experiências
A Huawei adota o Mate XT com três displays OLED, todos com taxa de atualização de 120 Hz. Na prática, isso significa cores mais vivas, pretos profundos e uma fluidez que aproxima à experiência visual de um tablet premium.
Essa proposta, porém, não se resume ao impacto estético. Isso porque as telas funcionam de forma complementar, ampliando ou reduzindo o espaço útil conforme a necessidade do usuário.
Fechado, o aparelho opera como um smartphone tradicional, com um painel de 6,4 polegadas que entrega resolução elevada e brilho consistente para uso cotidiano. Ao acionar a primeira dobra, o Mate XT se transforma em uma tela de 7,9 polegadas, que oferece uma área maior para vídeos, documentos e multitarefas.
Totalmente aberto, o dispositivo chega aos 10,2 polegadas, superando o tamanho de dobráveis concorrentes.
Trio de lentes para diferentes cenários
Embora o Mate XT Ultimate Design não tenha a fotografia como principal argumento de venda, o conjunto de câmeras entrega resultados positivos para um dispositivo com proposta tão ousada. A Huawei reuniu três lentes na traseira, principal, ultrawide e teleobjetiva, formadas por sensores de 50, 12 e 12 MP, respectivamente.
Na prática, isso tende a registrar desde cenas amplas até detalhes distantes, com direito a zoom óptico de 5,5x sem perda significativa de qualidade.
A lente principal se destaca pelo sistema de abertura variável, capaz de ajustar automaticamente a entrada de luz conforme o ambiente. Em locais iluminados, o aparelho deve produzir imagens com bom nível de nitidez e cores equilibradas.
O sensor frontal de 8 MP, posicionado para selfies, é mais modesto do que o encontrado em outros modelos de luxo, um ponto menos competitivo dentro do pacote premium. Por fim, o Mate XT grava vídeos em 4K ou 1080p, com estabilização eletrônica e suporte a HDR.
Potência suficiente para três telas
A Huawei equipou o Mate XT com o chipset Kirin 9010, um processador octa-core que, embora não concorra diretamente com as plataformas mais avançadas do mercado, deve entregar desempenho suficiente para manter o aparelho ágil em tarefas cotidianas e no uso multitela, algo essencial em um dispositivo dobrável desse porte.
Em combinação com os 16 GB de memória RAM, disponíveis em todas as versões, o conjunto deve garantir fluidez na abertura de apps, na navegação entre layouts e na execução de atividades mais pesadas, como edição de vídeos curtos ou jogos em configurações moderadas.
No armazenamento, a fabricante oferece opções de três capacidades internas, 256 GB, 512 GB e 1 TB, todas sem possibilidade de expansão por cartão de memória.
Qual é o sistema do Mate XT?
O Mate XT roda o HarmonyOS 5, plataforma desenvolvida pela própria Huawei e que já equipa relógios, tablets e outros dispositivos do ecossistema da marca. A ausência do Android não é uma decisão técnica, mas fruto das restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos à Huawei desde 2019.
Com a proibição do acesso às versões licenciadas do sistema do Google e aos serviços oficiais da empresa, como Play Store, Gmail e Google Maps, a fabricante acelerou o desenvolvimento do HarmonyOS como alternativa própria.
Entre os recursos adicionais, o Mate XT oferece conectividade completa: NFC para pagamentos por aproximação, Bluetooth 5.2, Wi-Fi de banda dupla e compatibilidade com redes 5G.
Quanto custa ter o celular mais caro do país?
O Huawei Mate XT Ultimato Design chegou ao mercado brasileiro em junho de 2025 com preço sugerido de R$ 32.999, valor que o posiciona no topo absoluto entre os smartphones vendidos oficialmente no país.
Por aqui, o modelo é comercializado em parceria com varejistas, que oferecem as duas opções de cor, preto e vermelho, e todas as configurações disponíveis.
Por se tratar de um produto importado de nicho, voltado a um público muito específico, a tendência é que o Mate XT mantenha preços elevados, sem a mesma dinâmica de queda observada em celulares mais populares.
Ficha técnica do Mate XT
- Tela: 6,4 polegadas, 7,9", 10,2", OLED, até 3.184 x 2.232 px, 120 Hz
- Processador: Kirin 9010 (octa-core, até 2,3 GHz)
- Memória RAM: 16 GB
- Armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB (sem expansão)
- Câmeras: 50 MP + 12 MP + 12 MP (traseiras) / 8 MP (frontal)
- Bateria: 5.600 mAh, carregamento 66 W (fio) e 50 W (sem fio)
- Sistema: HarmonyOS 4.2
- Conectividade: 5G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C
- Extras: leitor lateral de digitais, carregamento reverso
- Peso: 298 g
- Cores: preto e vermelho
- Lançamento: junho de 2025 (no Brasil)
- Preço: R$ 32.999