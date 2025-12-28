Vale a pena comprar um smartwatch? Saiba o que avaliar antes de escolher o seu

Ler resumo

Mais do que mostrar as horas, o smartwatch mede batimentos cardíacos, monitora o sono e acompanha treinos. Andrey Popov / adobe.stock.com

O smartwatch deixou de ser apenas um acessório moderno para se tornar um verdadeiro assistente de saúde, produtividade e bem-estar.

Mais do que mostrar as horas, ele mede batimentos cardíacos, monitora o sono, acompanha treinos, conta passos, analisa o nível de estresse e até avisa quando é hora de se movimentar.

Em muitos casos, permite atender ligações, receber notificações e controlar músicas diretamente do pulso sem precisar tirar o celular do bolso. Para ajudar na sua escolha, Zero Hora reuniu as principais dicas sobre o que avaliar antes da compra.

Como escolher o melhor smartwatch?

O primeiro passo é entender o que você espera do smartwatch. Quem busca um aliado para a saúde deve priorizar modelos com sensores de batimentos cardíacos, oxigenação do sangue (SpO₂), controle de estresse e acompanhamento do sono.

Já quem pratica atividades físicas com frequência deve optar por relógios com GPS embutido, resistência à água e múltiplos modos esportivos.

Para quem valoriza praticidade e conectividade, há modelos que permitem receber mensagens, chamadas e notificações de aplicativos diretamente no pulso.

As versões mais avançadas ainda possibilitam o uso independente do celular, com chip e conexão 4G, ideais para quem busca liberdade total durante os treinos ou no dia a dia.

Quem pratica atividades físicas com frequência deve optar por relógios com GPS embutido. Camila Hermes / Agencia RBS

Sistemas operacionais e compatibilidade

Assim como os smartphones, os relógios inteligentes funcionam com diferentes sistemas operacionais, e isso influencia diretamente na experiência de uso.

O WatchOS, da Apple, oferece integração total com iPhones e traz uma ampla gama de aplicativos e recursos de saúde.

Já o Wear OS, do Google, é compatível com celulares Android e alguns iOS, oferecendo boa variedade de apps e assistentes de voz.

Modelos de marcas como Samsung, Xiaomi, Huawei e Amazfit costumam ter sistemas próprios, com menus simplificados e excelente custo-benefício.

Antes de comprar, é importante verificar a compatibilidade com o seu celular, já que algumas funções (como atender ligações ou responder mensagens) podem ser limitadas em aparelhos de sistemas diferentes.

Recursos e sensores que fazem diferença

A tecnologia embarcada é o que diferencia os modelos básicos dos mais completos. Os sensores de frequência cardíaca, oxímetro (SpO₂), GPS e acelerômetro já são comuns na maioria dos relógios, mas alguns dispositivos vão além.

Funções como eletrocardiograma, temperatura corporal, pressão arterial e até análise de composição corporal compõem opções.

Funções como modo esportivo automático, rastreamento de rotas, alerta de sedentarismo e assistente de respiração guiada também agregam valor ao uso diário.

Além disso, versões com resistência à água (certificação 5ATM ou superior) são ideais para quem pratica natação ou atividades ao ar livre.

Bateria, conforto e design

Funções como modo esportivo automático e alerta de sedentarismo agregam valor ao uso diário. Camila Hermes / Agencia RBS

A duração da bateria é um dos fatores mais importantes e varia bastante. Modelos com telas AMOLED e muitos recursos costumam durar de um a dois dias, enquanto versões mais simples, com telas LCD ou funções limitadas, podem chegar a uma semana de autonomia.

O conforto também deve ser levado em conta. Pulseiras de silicone são leves e ideais para atividades físicas, enquanto opções de aço ou couro oferecem um visual mais sofisticado para o uso diário.

O design influencia não só na estética, mas na usabilidade: é importante escolher um modelo com tela de bom tamanho, brilho ajustável e navegação intuitiva.

Custo-benefício e atualização de software

Versões intermediárias e premium oferecem medições mais precisas. rawpixel.com / stock.adobe.com

O preço dos smartwatches varia de R$ 200 a mais de R$ 5 mil, dependendo da marca e dos recursos. Modelos de entrada entregam o essencial para quem quer começar a monitorar a saúde e o sono.

Já as versões intermediárias e premium oferecem medições mais precisas, sensores adicionais e integração total com o smartphone.

Mais importante do que o preço é a durabilidade e o suporte de software. Marcas que oferecem atualizações constantes garantem maior segurança e desempenho. Vale também verificar a disponibilidade de assistência técnica e peças de reposição no Brasil.

Como conectar um smartwatch ao celular

O primeiro passo é baixar o aplicativo oficial da marca do relógio no seu smartphone. Ele será o responsável por gerenciar as funções e sincronizar os dados de saúde e atividades. Em seguida, ative o Bluetooth do celular e mantenha os dois aparelhos próximos.

Abra o aplicativo e siga as instruções de pareamento exibidas na tela. Em alguns casos, será necessário confirmar um código para validar a conexão.

Assim que o relógio estiver sincronizado, o sistema iniciará a configuração inicial, permitindo ajustar preferências como notificações, modos de monitoramento, alarmes, mostradores e outras opções de personalização.

Depois desse processo, o smartwatch e o celular passam a funcionar de forma integrada.

O que fazer quando o smartwatch não conecta

A primeira medida é verificar se o Bluetooth está realmente ativado e se o relógio está dentro do alcance do aparelho. Conexões instáveis podem ocorrer quando há muita distância ou interferência de outros dispositivos próximos.

Em seguida, reinicie tanto o celular quanto o smartwatch e tente refazer o pareamento pelo aplicativo oficial. Caso o erro persista, exclua o dispositivo da lista de conexões Bluetooth do smartphone e repita o processo de sincronização do zero.

Também é importante manter o aplicativo e o sistema operacional atualizados.

Se, mesmo assim, a conexão continuar instável, redefinir as configurações de fábrica do relógio pode ajudar.

Cuidados e boas práticas

Manter o software do aparelho sempre atualizado é uma prática importante. Camila Hermes / Agencia RBS

Um smartwatch pode durar vários anos se for bem cuidado. A primeira dica é evitar exposição prolongada à água, umidade ou calor intenso, mesmo em modelos com certificação de resistência.

Esses fatores podem comprometer os sensores e o desempenho da bateria ao longo do tempo.

Outro ponto importante é realizar carregamentos parciais, sem deixar a bateria zerar com frequência. O ideal é manter o nível de carga entre 20% e 80%, o que ajuda a preservar a saúde da bateria.