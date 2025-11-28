Quanto custa o smartphone mais barato do Brasil? Veja a ficha técnica 

ZH Indica detalha os principais pontos sobre o smartphone mais barato do Brasil disponível no mercado. projectio / stock.adobe.com

O Moto G05 é o smartphone mais barato disponível oficialmente no Brasil em 2025. Lançado em dezembro de 2024, o aparelho chegou às lojas por R$ 999, mas despencou rapidamente de preço e hoje aparece por valores entre R$ 506 e R$ 600 no varejo online.

Com ele, a proposta da Motorola é entregar o essencial para quem usa o celular em tarefas simples, como chamadas, WhatsApp, redes sociais e navegação.

Embora não prometa desempenho avançado, o modelo chama atenção pelo acabamento em couro vegano, uma escolha incomum na faixa de entrada e que tenta dar um toque mais "sofisticado" ao aparelho.

Para te ajudar na decisão de compra, o ZH Indica detalha, a seguir, os principais pontos sobre o Moto G05.

Design e tela

O Moto G05 segue a linha visual do Moto G04, mas com acabamento em couro vegano, que tenta trazer um toque mais sofisticado ao celular básico. Possui corpo de 188,8 g, bordas retas e certificação IP54, que protege contra poeira e respingos d’água.

Aparelho traz design em couro vegano. Motorola / Reprodução

A tela tem 6,67 polegadas, usa painel IPS LCD com taxa de atualização de 90 Hz e resolução HD+. A fluidez é boa para navegação e redes sociais, mas a resolução abaixo de Full HD pode deixar pixels aparentes em jogos e vídeos mais detalhados. Para melhorar a experiência, a marca inclui ainda otimizações de brilho e cor.

Desempenho

O aparelho usa o processador MediaTek Helio G81, octa-core de até 2,0 GHz, voltado para uso básico. Em navegação, chamadas, mensagens e redes sociais, o desempenho tende a ser estável.

Porém, o chipset não é indicado para jogos pesados ou multitarefa intensa. Além disso, o Moto G05 traz 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com suporte para cartão microSD de até 1 TB.

Câmeras

O conjunto fotográfico é simples, com apenas um sensor traseiro de 50MP (f/1.8). O software conta com Night Vision, modo Retrato e tecnologias de inteligência artificial para ajustar contraste e cores. A câmera frontal tem 8MP e também grava em Full HD a 30fps.

Conjunto fotográfico traz câmera de 50 MP. Motorola / Reprodução

Assim, os resultados devem atender ao básico: fotos razoáveis em ambientes iluminados e desempenho bastante limitado à noite, cenário comum em aparelhos desta faixa de preço.

Bateria

Nesta faixa de preço, a bateria de 5.200 mAh é um dos pontos fortes do modelo. Em uso moderado, deve aguentar um dia inteiro longe da tomada.

O carregamento rápido chega a 18 W, mas a Motorola envia na caixa apenas um carregador de 10 W, o que torna a recarga mais lenta do que poderia ser.

Sistema e recursos

O Moto G05 sai de fábrica com Android 15 e interface Moto UI, sendo um dos poucos modelos baratos com a versão mais recente do sistema. A Motorola promete ao menos dois anos de atualizações de segurança.

Aparelho não tem 5G nem NFC para pagamentos por aproximação. Motorola / Reprodução

Entre os recursos extras, o aparelho oferece alto-falantes estéreo com Dolby Atmos, leitor de digitais na lateral e suporte a redes 4G. Por outro lado, ele não tem 5G nem NFC para pagamentos por aproximação.

Preço e disponibilidade

Embora tenha chegado ao mercado por R$ 999, o Moto G05 já aparece por valores bem mais baixos. Em marketplaces, o aparelho pode ser encontrado na casa dos R$ 500, o que o coloca entre os smartphones mais baratos vendidos oficialmente no país.

Ficha técnica do Motorola Moto G05