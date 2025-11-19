Quais os smartphones mais baratos atualmente? Veja lista

Modelos mudam conforme as marcas e especificidades desejadas pelo cliente. Maxim_Kazmin / adobe.stock.com

Em 2025, a categoria de celulares baratos ganhou diversidade e novas opções para consumidores que buscam um aparelho funcional sem gastar muito. O segmento reúne modelos de entrada com foco em tarefas básicas, como navegar nas redes sociais, acessar aplicativos de mensagens, assistir a vídeos e realizar ligações.

Os preços variam de R$ 350 a pouco mais de R$ 1 mil, dependendo das características de tela, memória, câmera e bateria.

Há desde opções muito simples, como o Nokia C2, até alternativas com telas de 120 Hz e câmeras de 108 megapixels, caso do Redmi Note 14 4G. Vale ainda ficar de olho na Black Friday para aproveitar valores ainda mais baixos.

A seguir, Zero Hora apresenta os principais modelos baratos à venda no país, com preços médios e os pontos que merecem atenção antes da compra. Confira:

Quais os critérios de escolha

Para selecionar os modelos desta lista, Zero Hora considerou fatores objetivos que influenciam diretamente a usabilidade dos celulares de entrada.

Foram avaliados o preço real praticado no varejo, privilegiando aparelhos disponíveis abaixo de R$ 1,2 mil e com oferta no mercado brasileiro, além do desempenho mínimo necessário para redes sociais, vídeo, navegação e aplicativos cotidianos.

Também entraram na análise a autonomia de bateria, a qualidade da tela, a política de atualizações e a presença de recursos essenciais para o uso diário, formando um conjunto equilibrado entre custo e benefício.

Quais os smartphones mais baratos atualmente?

Nokia C2

Preço médio: entre R$ 350 e R$ 500

Lembra dessa marca? o Nokia C2 é um dos smartphones mais acessíveis do mercado brasileiro e atende quem busca apenas o básico: ligações, mensagens, WhatsApp, navegação leve e algumas funções multimídia.

Nokia C2 é simples, mas cumpre função como segundo ou terceiro aparelho. MagazineLuiza / Reprodução

Com Android 9 (Go Edition), o aparelho usa uma versão simplificada do sistema para compensar o hardware modesto, garantindo o mínimo de fluidez no dia a dia.

A tela de 5,7 polegadas é simples, mas suficiente para leitura e vídeos rápidos. Por sua vez, a câmera de 5 megapixels grava em HD e cumpre o essencial em ambientes bastante iluminados.

O armazenamento interno de 16 GB, expansível via microSD, é bastante pequeno, mas para quem precisa de um aparelho extra, deve dar conta do recado.

Por fim, o C2 é indicado principalmente para quem busca um aparelho extremamente barato, como primeiro celular, reserva ou uso secundário.

Motorola Moto E15

Preço médio: entre R$ 500 e R$ 650

O Moto E15 combina tela grande, bateria generosa e armazenamento acima do comum para a faixa de preço. Com Android 14 (Go Edition), o sistema é otimizado para rodar bem em hardware de entrada.

Moto E15 é simples, mas com um bom preço, pode ser uma boa opção de entrada. Motorola / Reprodução

A tela de 6,67 polegadas é um dos destaques, oferecendo espaço confortável para redes sociais e streaming.

Já a câmera traseira de 32 megapixels (MP) produz fotos satisfatórias em luz natural, e a frontal de 8 MP atende selfies e videochamadas.

O desempenho, conduzido pelo chip Helio G81 Extreme e 2 GB de RAM, é suficiente para tarefas simples.

Assim, ele é indicado para quem busca um celular barato, mas com tela grande, boa bateria e armazenamento amplo o suficiente para rodar apps cotidianos sem aperto.

Infinix Smart 10

Preço médio: entre R$ 500 e R$ 650

Comercializado pela Positivo no Brasil, o Infinix Smart 10 reúne boa tela, bateria grande e desempenho para atividades básicas.

A tela de 6,67 polegadas com 120 Hz é um diferencial importante na categoria, garantindo rolagem suave e conforto visual.

Infinix Smart 10 é comercializado pela Positivo no Brasil. Infinix / Reprodução

Com processador T7250 Unisoc, aliado a 4 GB de RAM, ele dá conta de redes sociais, mensagens, navegação e até jogos mais leves.

A câmera principal de 8 megapixels deve entregar resultados "ok" em ambientes iluminados, enquanto a bateria de 5.000 miliamperes garante um dia inteiro de uso.

O modelo também traz USB-C, Wi-Fi dual-band, leitor de digitais e até resistência IP54 contra respingos. A experiência é voltada para usuários que navegam nas redes sociais, assistem a vídeos, usam mensagens e querem um celular simples, mas fluido.

Realme Note 60

Preço médio: entre R$ 540 e R$ 700

O Realme Note 60 se destaca pela robustez e pela construção reforçada, com certificação IP64 e chassi com tecnologia ArmorShell.

A tela de 6,74 polegadas com 90 Hz proporciona navegação fluida, e a câmera principal de 32 megapixels entrega fotos superiores à média dos aparelhos baratos.

Realme Note 60 tem estrutura reforçada. Realme / Reprodução

O processador Unisoc T612 e as versões com até 4 GB de RAM garantem desempenho até estável para o uso cotidiano. Já a bateria de 5.000 miliamperes oferece uma autonomia generosa.

É uma opção indicada para quem busca durabilidade, boa tela e câmera acima da média dentro do segmento de celulares baratos.

Motorola Moto G15

Preço médio: entre R$ 600 e R$ 800

O Moto G15 traz tela de 6,7 polegadas em Full HD+, câmeras mais versáteis e desempenho superior dentro da categoria básica.

A câmera principal de 50 megapixels deve captar boas fotos em diferentes condições de luz, enquanto a lente ultrawide de 5 MP amplia o campo de visão.

Moto G15 sai de fábrica com Android 15. Motorola / Reprodução

O processador Helio G81 Extreme, aliado a 4 GB de RAM e tecnologia RAM Plus, oferece experiência confortável para multitarefas leves. A bateria de 5.200 miliamperes garante longa duração.

O modelo já sai de fábrica com Android 15 e traz NFC, um diferencial raro entre aparelhos baratos. Ele é mais indicado para quem quer custo baixo com melhor longevidade.

Samsung Galaxy A07

Preço médio: entre R$ 600 e R$ 800

O Galaxy A07 é o modelo mais barato da Samsung em 2025 e se destaca pela durabilidade e pela política de atualizações: são até seis anos de suporte garantido.

Galaxy A07 é o modelo mais barato da Samsung em 2025. Samsung / Reprodução

A tela de 6,7 polegadas com 90 Hz oferece navegação mais fluida, e o conjunto fotográfico, com câmera principal de 50 megapixels, atende relativamente bem as fotos diurnas.

O processador Helio G99 entrega desempenho estável, especialmente nas versões com 8 GB de RAM.

Já a bateria de 5.000 miliamperes garante boa autonomia, com carregamento rápido de 25 W. É indicado para quem busca um celular básico, mas com vida útil prolongada.

Samsung Galaxy A16 4G

Faixa de preço: entre R$ 750 e R$ 900

O Galaxy A16 4G é o modelo mais completo entre os básicos da Samsung, reunindo tela avançada, bom conjunto fotográfico e ciclo estendido de atualizações. Com painel Super AMOLED, de 6,7 polegadas e 90 Hz, ele oferece cores mais vivas e maior fluidez.

A16 traz ficha técnica competente para o preço. Samsung / Reprodução

A câmera principal de 50 megapixels, acompanhada de lentes ultrawide e macro, atende diferentes perfis de uso.

O processador Helio G99 garante bom desempenho para a faixa de preço, com versões de até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Por fim, a bateria de 5.000 miliamperes e o carregamento de 25 W complementam o conjunto. É ideal para quem quer economizar, mas busca salto de qualidade em tela e software.

Motorola Moto G35

Faixa de preço: entre R$ 750 e R$ 900

O Moto G35 se destaca pela tela de 6,7 polegadas com 120 Hz, uma das mais fluidas entre os aparelhos baratos. O acabamento em couro vegano e o recorte discreto da câmera frontal conferem visual "mais premium".

A câmera principal de 50 megapixels grava em 4K e conta com recursos como Night Vision e Quad Pixel.

Moto G35 se destaca pela boa tela e pelo design diferenciado. Motorola / Reprodução

Em relação ao desempenho, ele é garantido pelo chip Unisoc T760 e 8 GB de RAM, expansíveis para 12 GB.

O aparelho traz opções com 128 GB ou 256 GB de armazenamento, bateria de 5.000 miliamperes e Android 14. É indicado para quem valoriza boa tela, câmera competente e design mais sofisticado.

Xiaomi Poco C75

Faixa de preço: cerca de R$ 750 a R$ 1000

O Poco C75 oferece um dos pacotes mais completos entre os modelos baratos. A tela gigante de 6,88 polegadas com taxa automática de 120 Hz é um dos seus principais atrativos. O design aposta em cores vibrantes e traseira texturizada.

Poco C75 traz pacote bastante completo para a faixa de preço. Xiaomi / Reprodução

A câmera de 50 megapixels, apoiada por IA, entrega fotos equilibradas, enquanto a frontal de 13 MP conta com iluminação suave.

O processador Helio G81-Ultra, com até 8 GB de RAM, garante desempenho estável. A bateria de 5.160 miliamperes, por sua vez, oferece autonomia para mais de um dia de uso.

Com Android 14 e HyperOS, o aparelho já tem atualização confirmada para o Android 15. É indicado para quem busca tela grande, bateria forte e bom desempenho dentro da faixa de entrada.

Xiaomi Redmi Note 14 4G

Faixa de preço: cerca de R$ 900 a R$ 1.200

O último da lista é o Redmi Note 14 4G que se posiciona como o modelo mais avançado entre os celulares baratos, reunindo especificações de intermediários por um preço mais acessível.

A tela AMOLED de 6,67 polegadas com 120 Hz entrega excelente contraste e brilho de até 1.800 nits.

Mais caro da lista, Redmi Note 14 conta com ficha técnica de intermediário. Xiaomi / Reprodução

A câmera principal de 108 megapixels é um dos pontos fortes, acompanhada de sensores macro e de profundidade. O processador Helio G99-Ultra, aliado a até 8 GB de RAM, garante desempenho sólido para redes sociais, vídeos e jogos leves.

A bateria de 5.500 miliamperes oferece autonomia prolongada, com carregamento rápido de 33 W.

O modelo traz HyperOS, alto-falantes estéreo e atualização para o Android 15. É indicado para quem deseja o melhor conjunto possível abaixo de R$ 1.200.

Dicas gerais para comprar um celular baratinho

Ao escolher um celular barato, vale considerar não apenas o preço, mas o equilíbrio entre os recursos oferecidos e o tipo de uso desejado.

Quem busca apenas fazer chamadas, mandar mensagens e usar redes sociais simples pode optar pelos modelos mais básicos, enquanto usuários que assistem muitos vídeos ou passam longas horas no celular devem priorizar telas maiores e com maior fluidez.

A autonomia de bateria também é decisiva, assim como o tempo de suporte a atualizações, que garante maior vida útil ao aparelho. Por fim, vale ainda comparar preços em sites como Zoom e Buscapé para evitar ofertas suspeitas e garantir uma compra mais segura e ainda mais econômica.