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Manteiga de cacau ou hidratante labial? Saiba qual produto realmente protege os seus lábios no frio

Temperatura mais baixa e o ar seco deixam a região da boca mais sensível

Carolina Dill

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