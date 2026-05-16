Manteiga de cacau ou hidratante labial? Saiba qual produto realmente protege os seus lábios no frio

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Apesar de parecerem iguais, manteiga de cacau e hidratante labial cumprem funções diferentes. Konstantin Postumitenko / stock.adobe.com

O frio chega e, com ele, um velho conhecido: os lábios rachados. É nessa hora que muita gente corre para a nécessaire, mas acaba ficando em dúvida: manteiga de cacau ou hidratante labial? Apesar de parecerem iguais, os produtos cumprem funções diferentes.

Enquanto um atua principalmente na criação de uma barreira de proteção, o outro pode contribuir para a recuperação da pele. Usar o produto inadequado pode fazer com que o ressecamento persista.

Por que os lábios sofrem mais no frio?

Os lábios sofrem mais no frio porque a pele da região é mais fina e, ao contrário de outras áreas, não possui glândulas sebáceas, as responsáveis pela produção de oleosidade natural. Sem essa proteção, eles perdem hidratação com mais facilidade.

Conforme a dermatologista Taciana Trevisan, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), durante o inverno, fatores como o vento frio, a baixa umidade do ar, os banhos quentes e a menor ingestão de água intensificam esse ressecamento. Isso deixa os lábios ainda mais suscetíveis a rachaduras e desconforto.

O que é a manteiga de cacau

A manteiga de cacau é uma substância natural extraída da gordura do cacau. Apesar do nome, os produtos labiais em bastão ou roll-on encontrados nas prateleiras nem sempre contêm apenas esse ingrediente. Na maioria das vezes, são formulações cosméticas que incluem ceras, óleos vegetais ou minerais e aditivos.

A dermatologista Laura Milman, diretora da SBD – Secção do RS, explica que o produto atua nos lábios principalmente como um "agente oclusivo". Ou seja, forma uma espécie de película que protege contra a perda de água e ajuda a manter a hidratação já existente na pele.

— Quando é mais próxima da forma pura, a manteiga de cacau tende a criar uma camada mais oclusiva sobre os lábios. Isso significa que ela ajuda a proteger, mas não promove uma hidratação profunda. Por isso, muitas vezes, o ideal é associar esse tipo de protetor de barreira a hidratantes labiais, que atuam no tratamento da região — aponta.

Dessa forma, na prática, a manteiga de cacau é mais eficaz para proteger e prevenir o ressecamento do que para tratar lábios já danificados.

O que é o hidratante labial

O hidratante labial é um produto formulado com diferentes ativos dermatológicos que podem hidratar, nutrir e ajudar na regeneração da pele dos lábios. Taciana afirma que, de forma geral, esses produtos costumam ser compostos por três categorias principais de ingredientes:

Umectantes

Umectantes (ou agentes umectantes) são substâncias que atraem e retêm água. Funcionam como "ímãs" de umidade para promover a hidratação da pele. Os principais exemplos são:

Ácido hialurônico

Glicerina

Ao verificar o rótulo, a presença desses ingredientes indica que o produto ajuda a manter a hidratação dos lábios.

Emolientes

São os ativos que promovem hidratação e maciez. O objetivo é melhorar a textura da pele dos lábios. Os mais comuns incluem:

Manteiga de karité

Ceramidas

Quando esses ativos estão indicados na embalagem, apontam que o produto ajuda a nutrir e suavizar a região.

Oclusivos

Têm a função de formar uma barreira protetora. Evitam a perda de água, de forma semelhante à manteiga de cacau. Entre os mais utilizados estão:

Vaselina

Lanolina

Ativos complementares

Além dessas três categorias, alguns hidratantes labiais incluem ativos voltados à recuperação da pele:

Pantenol

Vitamina E

Esses ingredientes são especialmente úteis quando os lábios já estão ressecados ou lesionados, pois auxiliam na regeneração.

Bastão é uma das formas que os produtos são encontrados no mercado. Jos / stock.adobe.com

Tipo de produto: bastão, creme ou pomada?

Os hidratantes labiais podem ser encontrados em diferentes formatos. Taciana adiciona que a escolha pode influenciar na melhora a depender do nível de ressecamento:

Hidratação leve: bastão (lip balm tradicional)

bastão (lip balm tradicional) Hidratação mais intensa: cremes ou pomadas, geralmente em bisnaga ou pote para aplicação com as mãos

Esses últimos costumam ter uma textura mais densa e oferecem maior poder de hidratação, sendo especialmente indicados quando os lábios já estão sensibilizados.

Formulações mais densas tendem a ser mais hidratantes. Voyagerix / stock.adobe.com

O que evitar

Ao escolher um hidratante labial ou manteiga de cacau, é tão importante saber o que procurar quanto o que evitar. A dermatologista Laura Milman cita como pontos a serem evitados:

Excesso de fragrâncias e aromas: produtos com sabores e cheiros podem ser mais irritativos e piorar o ressecamento à longo prazo. O ideal são produtos classificados como neutros

produtos com sabores e cheiros podem ser mais irritativos e piorar o ressecamento à longo prazo. O ideal são produtos classificados como neutros Mentol e cânfora: produtos com esses ativos podem dar uma sensação de serem mais refrescantes, mas podem ressecar mais e causar ardência ou irritação

produtos com esses ativos podem dar uma sensação de serem mais refrescantes, mas podem ressecar mais e causar ardência ou irritação Produtos com acabamento matificado ( matte) : tendem a ressaltar ressecamento e podem deixar os lábios mais secos

tendem a ressaltar ressecamento e podem deixar os lábios mais secos Produtos com álcool: alguns itens podem conter álcool na composição. A substância tem efeito secativo e pode ser ruim para os lábios nesse contexto do frio

Como não piorar a situação

Quando o ressecamento já está instalado, para evitar a piora, é importante adotar alguns cuidados no dia a dia. As especialistas consultadas por Zero Hora recomendam não passar a língua sobre os lábios:

— É algo que muitas vezes acontece de forma inconsciente quando os lábios estão ressecados. Apesar de parecer que isso ajuda na hidratação, o efeito é justamente o contrário. A saliva é produzida para auxiliar no início da digestão e, por isso, contém enzimas que, ao entrar em contato com a pele dos lábios, podem causar irritação. Além disso, essa saliva evapora rapidamente e o ressecamento tende a piorar — explica Taciana Trevisan.

Também é essencial não puxar ou arrancar as "pelezinhas" que começam a se soltar, porque a prática pode causar pequenas feridas e dificultar a recuperação.

Não esqueça da proteção solar

As dermatologistas reforçam que, mesmo durante o frio, a proteção solar dos lábios não deve ser negligenciada. As baixas temperaturas, o vento e o ar mais seco já comprometem a barreira natural da pele, tornando a região mais sensível e vulnerável. Além disso, a exposição aos raios UV continua ocorrendo, mesmo em dias nublados, podendo agravar o ressecamento.

Sem proteção adequada, isso favorece o surgimento de rachaduras e pode causar danos cumulativos, como manchas e envelhecimento precoce.

Por isso, o ideal é optar por hidratantes labiais que também contenham fator de proteção solar (FPS) para garantir não apenas hidratação, mas também uma camada extra de proteção contra as agressões externas. Caso não seja possível, a recomendação é aplicar um produto com proteção solar e utilizá-lo de forma combinada com o hidratante.