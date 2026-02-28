Saúde e Bem-Estar

Bem-estar animal
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Plano de saúde pet: como escolher a melhor opção para cães e gatos

Compare preços, entenda coberturas, prazos de carência e modelos de contratação antes de decidir qual alternativa oferece mais proteção e custo-benefício

Leonardo Martins

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