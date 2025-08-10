Qual melatonina comprar para ter uma boa noite de sono? Saiba o que avaliar 

Melatonina passou a ser usada por quem enfrenta dificuldades para dormir ou deseja regular o ritmo do sono. Tetiana Romaniuk / Adobe.stock.com

Cápsulas, sprays e gotinhas que prometem uma boa noite de sono estão cada vez mais populares nas farmácias brasileiras. A melatonina, hormônio produzido naturalmente pelo nosso corpo, ganhou espaço como suplemento e passou a ser usada por quem enfrenta dificuldades para dormir ou deseja regular o ritmo do sono.

Mas será que funciona para todos? Há riscos no uso contínuo? E como saber qual tipo comprar?

— A melatonina não é um sedativo, como os hipnóticos tradicionais. É um marcador biológico da noite — explica o médico Gleison Guimarães, especialista em medicina do sono.

Para ajudar nessa decisão, Zero Hora conversou com especialistas da área, reunindo informações sobre funcionamento, indicações, cuidados na compra, formas de uso e os principais aspectos que devem ser observados para um consumo seguro e eficaz da substância.

Como escolher a melatonina

O primeiro passo é verificar se o produto é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) — o que garante segurança e procedência. Muitos suplementos importados apresentam doses elevadas demais para o necessário e não seguem os mesmos critérios de controle. Versões nacionais costumam ser suficientes na maioria dos casos, desde que a formulação seja adequada. A médica Suamy Goulart orienta:

— Produtos de qualidade devem conter a dose exata informada e não trazer ingredientes desnecessários. Começar com doses baixas, entre 0,5 mg e 1 mg, é o mais seguro. Doses mais altas não garantem mais eficácia e podem atrapalhar o ciclo natural do sono.

Também é importante observar o tipo de liberação (imediata ou prolongada) e a forma farmacêutica (gotas, cápsulas ou spray). Todas podem ser eficazes, desde que respeitados o horário de ingestão e a dose recomendada. Gotas e sprays, por exemplo, são absorvidos mais rapidamente, sendo úteis para quem deseja dormir logo após o uso.

Mas o que é melatonina?

Melatonina está disponível em cápsulas, gotas ou spray. exienator / Adobe.stock.com

Trata-se de um hormônio produzido pela glândula pineal, localizada no cérebro, cuja liberação é estimulada pela ausência de luz. Ao anoitecer, o organismo aumenta naturalmente sua produção, sinalizando que é hora de desacelerar.

A função mais conhecida é ajudar o corpo a entrar no ritmo para dormir, ajustando o chamado ciclo circadiano — o nosso relógio biológico. Guimarães explica:

— Ela prepara o organismo para o repouso noturno e para o dia seguinte. Essa sincronização é fundamental para o bom funcionamento do corpo.

Na prática, a melatonina não "faz dormir" como um calmante. Atua como sinalizador, regulando os horários do sono e da vigília. Por isso, costuma ser recomendada em casos específicos, como jet lag, trabalho em turnos, distúrbios do ritmo circadiano e insônia em idosos.

Também há respaldo para seu uso em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, como autismo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) — sempre com prescrição e acompanhamento médico.

Mateus Dornelles Severo, médico endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), reforça:

— A suplementação pode ser útil em pessoas com alterações no ritmo do sono. Mas seu uso não deve ser indiscriminado. O ideal é sempre buscar avaliação médica.

Ainda que seja vendida sem receita no Brasil, a melatonina não é indicada para qualquer pessoa. Gestantes, lactantes, crianças pequenas e pacientes com doenças autoimunes ou que tomam medicamentos específicos devem evitar o uso sem supervisão profissional.

Além disso, o uso contínuo precisa ser reavaliado periodicamente, pois pode perder o efeito com o tempo.

Segundo Guimarães, é comum que pacientes relatem que a melatonina "parou de funcionar" após algum tempo de uso. Isso acontece, na maioria das vezes, por três motivos:

Uso fora do horário ideal

Doses excessivas que saturam os receptores do organismo

Falsa expectativa de que ela resolverá problemas que não têm relação com o ritmo circadiano, como ansiedade, estresse ou apneia do sono

Papel nas fases da vida

Outro ponto importante é entender o papel da melatonina em diferentes fases da vida. Na infância, a produção natural é elevada. Com a puberdade, ocorre um atraso fisiológico na liberação, por isso muitos adolescentes têm o sono mais tardio.

A produção se estabiliza na vida adulta e começa a cair após os 55 anos. É justamente nessa faixa etária que a versão de liberação prolongada pode ter mais benefício.

Além dos fatores biológicos, hábitos ruins atrapalham a produção natural do hormônio: o uso de telas à noite, a exposição à luz artificial intensa, refeições pesadas, consumo de cafeína e tabagismo afetam diretamente a secreção da melatonina. Para quem já tem tendência à insônia, o impacto é ainda maior.

Hábitos impactam o sono, como o uso de telas antes de dormir. André Ávila / Agencia RBS

Tipos de liberação

Na escolha do tipo de suplemento, vale saber que a melatonina de liberação imediata tem ação mais curta, sendo útil para induzir o sono.

Já a de liberação prolongada tem duração de até oito horas, ajudando a manter o sono ao longo da noite, especialmente útil em idosos com sono fragmentado.

A diferença de ação deve ser considerada junto à avaliação clínica.

Gotas ou spray : absorção rápida, indicadas para quem quer dormir logo após o uso

: absorção rápida, indicadas para quem quer dormir logo após o uso Cápsulas: liberação controlada, ideais para quem precisa manter o sono durante a noite

A escolha depende da preferência pessoal e da indicação médica.

Efeitos colaterais

Em relação aos efeitos colaterais, a melatonina costuma ser bem tolerada. Os mais comuns são sonolência diurna, dor de cabeça e sonhos vívidos. Não há risco de dependência física, mas o uso indiscriminado pode desregular ainda mais o sono.

O hormônio também pode interagir com medicamentos como antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes e remédios para pressão arterial — por isso, a orientação médica é fundamental.

Embora existam estudos sugerindo efeitos antioxidantes e benefícios para o sistema imune, sistema cardiovascular e saúde cerebral, os especialistas reforçam que o principal efeito comprovado da melatonina ainda é sua ação reguladora do ritmo biológico.

Seu uso como ferramenta pontual pode ajudar, sim, desde que com cuidado, orientação e objetivos bem definidos. Suamy observa:

— A melatonina não é para tratar tudo e nem deve ser a primeira opção diante de qualquer dificuldade para dormir. Antes de recorrer ao suplemento, o ideal é revisar hábitos, rotina, exposição à luz e o próprio ambiente de sono.

Passo a passo para escolher a melatonina com segurança

Na hora de comprar

Verifique se o produto tem registro na Anvisa (indica segurança e procedência)

(indica segurança e procedência) Dê preferência a versões nacionais , que costumam ter doses mais adequadas

, que costumam ter doses mais adequadas Evite compras em sites internacionais com fórmulas não regulamentadas

com fórmulas não regulamentadas Observe a dose por cápsula, gota ou spray (baixas doses, como 0,5 mg a 1 mg, costumam ser suficientes)

(baixas doses, como 0,5 mg a 1 mg, costumam ser suficientes) Confira se o produto é de liberação imediata (ação rápida) ou prolongada (ação por até oito horas)

Como tomar corretamente

Tome de uma a duas horas antes do horário desejado para dormir

antes do horário desejado para Ajuste a dose conforme orientação médica: doses mais altas nem sempre são melhores

Use por tempo limitado , com avaliação médica regular

, com avaliação médica regular Respeite o horário ideal para não desalinhar o ritmo circadiano

Cuidados importantes

Não use sem orientação média, especialmente se você for: gestante, lactante, criança, idoso ou tiver doenças crônicas

Evite o uso combinado com antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes ou remédios para pressão sem liberação médica

com antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes ou remédios para pressão sem liberação médica Atenção aos efeitos colaterais leves: sonolência diurna, dor de cabeça e sonhos vívidos

leves: sonolência diurna, dor de cabeça e sonhos vívidos Melhore hábitos de sono antes de começar a suplementação (redução da exposição à luz, telas, rotina regular)

Perguntas frequentes (FAQ) sobre melatonina

O que é melatonina?

É um hormônio produzido pela glândula pineal que regula o ritmo circadiano. Sua produção aumenta à noite, sinalizando que é hora de dormir.

Ela faz dormir?

Não diretamente. Ela sinaliza ao corpo que está na hora de repousar. Não é um sedativo, mas sim um regulador do relógio biológico.

Quando a suplementação é indicada?

Quando há alterações no ritmo do sono, como jet lag, trabalho em turnos, insônia em idosos e distúrbios neurológicos (Alzheimer, TEA, TDAH) — sempre com avaliação médica.

Toda pessoa pode usar?

Não. Crianças, gestantes, lactantes e pessoas com doenças crônicas ou em tratamento com certos remédios devem consultar um médico antes.

Existe risco no uso contínuo?

Sim. A eficácia pode cair com o tempo se a melatonina for mal utilizada (horário errado, dose alta, sem necessidade clínica). O uso deve ser pontual e monitorado.

Como escolher uma boa melatonina?

Verifique registro na Anvisa

Prefira doses baixas e produtos simples

Avalie o tipo: imediata (induzir o sono) ou prolongada (manter o sono)

Doses mais altas são melhores?

Não. A resposta segue uma curva em U: doses altas podem atrapalhar. De 0,5 mg a 2 mg costuma ser suficiente.

Qual versão escolher: gotas, cápsulas ou spray?

Todas funcionam, desde que a dose e o horário estejam corretos. A escolha depende da preferência pessoal e indicação clínica.

Quais os efeitos colaterais possíveis?

Geralmente leves: sonolência durante o dia, dor de cabeça ou sonhos intensos. Não causa dependência física, mas pode causar dependência comportamental.

Pode interagir com medicamentos?

Sim. Antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes e remédios para pressão podem alterar o efeito da melatonina. Sempre informe seu médico.

A melatonina engorda?

Não. Pelo contrário, um sono regulado ajuda no controle do apetite. Mas doses erradas e horários ruins podem desregular o metabolismo.