Como escolher o melhor perfume para 2025? Saiba o passo a passo para acertar na compra

Antes de comprar um perfume, é importante refletir sobre o que realmente se gosta e o que se procura. Pixel-Shot / stock.adobe.com / Reprodução

O que é melhor: eau de parfum, eau de toillet, body splash ou colônia? Amadeirados, cítricos ou aromáticos? E o que são notas de saída e de corpo? Como tudo isso pode influenciar na compra de um perfume? Esses são alguns dos termos que permeiam o universo da perfumaria, que podem parecer um desafio na hora de escolher uma fragrância de qualidade.

Embora resenhas e recomendações nas redes sociais possam ajudar, ainda não é possível sentir o produto. Mas, com um auxílio extra fica mais fácil fazer uma aquisição certeira.

Zero Hora organizou este guia de compras sobre o que é importante estar atento para não errar ao investir em um perfume, especialmente quando o objetivo é comprar um produto que atenda às expectativas.

Como escolher o melhor perfume

Entenda o seu gosto pessoal

Uma forma de começar a pensar em qual perfume comprar é buscar entender o que realmente se gosta e o que se procura. A partir disso, algumas perguntas podem contribuir para essa reflexão:

Pense em perfumes que já usou, sentiu e gostou : quais aromas eles tinham?

: quais aromas eles tinham? Reflita sobre como você quer se sentir com o perfume : elegante, leve, sensual ou talvez energético?

: elegante, leve, sensual ou talvez energético? Você prefere fragrâncias que remetem a doces, frutas e flores, a cheiros mais herbais ou talvez a aromas amadeirados? Esse questionamento é importante e está diretamente relacionado à próxima dica.

Conheça as principais famílias olfativas

Um dos elementos que caracterizam um perfume é a sua família olfativa. De acordo com a especialista Alessandra Tucci, CEO e fundadora da Paralela Escola Olfativa, as famílias olfativas funcionam como uma forma de organizar e de classificar os perfumes.

Elas atuam como um sistema que busca agrupá-las com base nos aromas predominantes. São uma espécie de "mapa" para entender melhor o estilo, a sensação e a composição de uma fragrância.

Há também combinações que resultam em subfamílias olfativas. São divisões mais específicas que ajudam a classificar as nuances de um perfume para o outro. Por exemplo, há os amadeirados aromáticos, os florais frutados, os orientais gourmand, entre tantos outros.

O que são as notas?

Conforme Alessandra Tucci, os perfumes são compostos por diferentes camadas olfativas, que vão se revelando em etapas de acordo com a evaporação e o tempo.

É como se a fragrância apresentasse uma estrutura, a qual é chamada de pirâmide olfativa, formada por notas de saída, notas de coração e notas de fundo:

Notas de saída (ou de topo): são as primeiras notas sentidas ao aplicar o produto. Elas evaporam rapidamente, em minutos, e dão a primeira impressão da fragrância

são as primeiras notas sentidas ao aplicar o produto. Elas evaporam rapidamente, em minutos, e dão a primeira impressão da fragrância Notas de corpo: aparecem logo após as notas de saída, representando o "corpo" e a personalidade do perfume. Têm volatilidade e duração intermediárias

aparecem logo após as notas de saída, representando o "corpo" e a personalidade do perfume. Têm volatilidade e duração intermediárias Notas de fundo (de base): são as últimas a aparecer e são as responsáveis pela fixação. Levam horas para evaporar

Verifique o tipo da fragrância

Existem diversos tipos de perfumes, os quais são classificados, principalmente, pela concentração de óleos essenciais na sua fórmula. Isso influencia na durabilidade na pele, no preço, na intensidade e na projeção. É possível identificar o tipo na própria embalagem por meio das seguintes distinções:

Teste o produto na pele

A recomendação de Alessandra Tucci é sempre priorizar a testagem do perfume na pele. O ideal é aplicar e esperar por alguns minutos para sentir a variação das notas ao longo do tempo.

Aplique de preferência no pulso ou antebraço . Os famosos papeizinhos encontrados em lojas de perfumaria não são indicados quando se deseja uma percepção fiel. A fragrância pode mudar de modo considerável em comparação à própria pele

. Os famosos papeizinhos encontrados em lojas de perfumaria não são indicados quando se deseja uma percepção fiel. A fragrância pode mudar de modo considerável em comparação à própria pele Sinta como o perfume evolui : procure acompanhar as notas de saída, corpo e fundo

: procure acompanhar as notas de saída, corpo e fundo Evite testar muitos perfumes de uma vez

de uma vez Se estiver em dúvida, comece com amostras ou miniaturas. Teste com calma no dia a dia antes de investir em um frasco maior

Dê preferência para testar o produto na própria pele. New Africa / stock.adobe.com

Considere a ocasião de uso

O olfato é muito subjetivo. Mas, quando há o interesse em adquirir um novo perfume, um facilitador da decisão pode ser a ocasião de uso: no trabalho ou em um passeio? Se sentir cheiroso após o banho?

— É muito relativo. Podemos considerar perfumes mais marcantes e pesados para ocasiões especiais e os mais vibrantes, leves e elegantes para o dia a dia — destaca a especialista em perfumes.

Dia a dia: perfumes mais leves e frescos (ex: cítricos, aromáticos, florais, etc)

perfumes mais leves e frescos (ex: cítricos, aromáticos, florais, etc) Noite ou eventos especiais: fragrâncias mais marcantes e intensas (ex: amadeirados, aromas de frutas, orientais, etc)

fragrâncias mais marcantes e intensas (ex: amadeirados, aromas de frutas, orientais, etc) Trabalho: perfumes discretos, que não invadam o espaço alheio (ex: aromáticos suaves, cítricos, aquáticos, etc)

A estação do ano também pode ser considerada. Perfumes frescos e leves são os favoritos no verão, enquanto as fragrâncias quentes e intensas costumam funcionar melhor no inverno. Além disso, os perfumes eau de toilette, colônia e body splash costumam ser mais suaves que os eau de parfum ou parfum.

Qual é o melhor local para comprar?

Seja para perfumes nacionais ou internacionais, a orientação é comprar em lojas especializadas ou nos estabelecimentos das próprias marcas

Pela internet, a recomendação é buscar os sites oficiais ou aqueles com boa reputação para evitar golpes. O produto deve vir lacrado e na embalagem original. Além disso, produtos originais costumam vir acompanhados de um selo de certificação.

Alessandra Tucci ainda destaca que conhecer cada vez mais sobre perfumes é a forma de refinar as percepções olfativas para ser capaz de perceber a qualidade dos produtos.

— Nem tudo que reluz é ouro. Uma embalagem rebuscada e brilhante não é sinônimo de uma fragrância bem feita, elegante e de qualidade. Para apreciar, é preciso conhecer, é assim na perfumaria, e em qualquer outra área — explica.

Body splash é uma versão mais suave de perfumação, utilizada para refrescar a pele do corpo todo. aerogondo / stock.adobe.com

Guia básico

O passo a passo para fazer a melhor escolha é o mesmo para homens e mulheres – o que diferencia um grupo do outro são as preferências olfativas. Contudo, não existem regras e o que deve prevalecer é o gosto individual. De modo geral, as recomendações para a hora da compra são:

Reflita sobre o seu gosto pessoal ou o da pessoa para quem está comprando

Verifique as notas para ter uma ideia da família olfativa e como aquele perfume irá evoluir ao longo do tempo

Atente-se para o tipo de fragrância (parfum, eau de parfum, eau de toilette, colônia ou body splash)

Teste o produto na pele e não em papel. Sempre que possível, aplique no pulso e espere alguns minutos

Considere a ocasião de uso e a época do ano

Prefira lojas especializadas ou oficiais para evitar golpes

Perfumes femininos

Tradicionalmente, os perfumes femininos favoritos são os florais, os orientais e os frutados. As suas principais características é que são marcantes, doces, sofisticados e frescos.

Perfumes florais: se destacam os frutados (mistura de notas de flores e frutas), os brancos (com flores como gardênia, lírio branco e rosa branca), os frescos (combinação de flores com notas verdes ou cítricas), entre outros

se destacam os frutados (mistura de notas de flores e frutas), os brancos (com flores como gardênia, lírio branco e rosa branca), os frescos (combinação de flores com notas verdes ou cítricas), entre outros Perfume oriental: se destacam os florais (mistura especiarias e resinas quentes com flores), os amadeirados (une especiarias e resinas com madeiras) e os especiados (foco em especiarias, combinadas com âmbar ou incenso)

se destacam os florais (mistura especiarias e resinas quentes com flores), os amadeirados (une especiarias e resinas com madeiras) e os especiados (foco em especiarias, combinadas com âmbar ou incenso) Perfume frutado: se destacam os cítricos (frutas cítricas misturadas com frutas tropicais) e os orientais (frutas combinadas com especiarias)

Perfumes masculinos

Perfumes fougère, amadeirado e oriental são os favoritos dos homens. vladdeep / stock.adobe.com

Entre os perfumes focados no público masculino, Alessandra Tucci aponta que a família olfativa fougère é a mais importante no Brasil, seguida da amadeirada e da oriental:

Perfume fougère : se destacam os aromáticos (mistura de lavanda com ervas frescas), os aquáticos (combina o acorde fougère com notas marinhas e aquáticas) e os amadeirados (une lavanda e gerânio com madeiras)

: se destacam os aromáticos (mistura de lavanda com ervas frescas), os aquáticos (combina o acorde fougère com notas marinhas e aquáticas) e os amadeirados (une lavanda e gerânio com madeiras) Perfume amadeirado : se destacam os aromáticos (madeiras com ervas frescas), os aquáticos (combinam madeiras com acordes marinhos), os orientais (une madeiras com especiarias quentes), entre outros

: se destacam os aromáticos (madeiras com ervas frescas), os aquáticos (combinam madeiras com acordes marinhos), os orientais (une madeiras com especiarias quentes), entre outros Perfume oriental: se destacam os especiados (combinam especiarias com âmbar ou incenso) e os aromáticos (unem notas orientais com ervas)

Perfumes unissex

Costumam explorar famílias olfativas que equilibram notas frescas, amadeiradas e aromáticas. As famílias favoritas nesse universo geralmente incluem:

Cítricos: por conta da neutralidade das frutas cítricas

por conta da neutralidade das frutas cítricas Aromáticos: notas de ervas frescas são bastante versáteis

notas de ervas frescas são bastante versáteis Amadeirados : a depender da combinação, pode ser compartilhável entre homens e mulheres

: a depender da combinação, pode ser compartilhável entre homens e mulheres Florais verdes: unem o frescor vegetal com a delicadeza das flores

Como escolher perfumes infantis e para adolescentes

Para crianças, a recomendação é procurar produtos com predomínio de notas leves. Syda Productions / stock.adobe.com

Na perfumaria infantil, os cítricos, os florais delicados, os frutais frescos e os com notas delicadas aromáticas e extraídas de chás, como lavanda e camomila, são bem aceitos.

Opte por fragrâncias sem álcool ou com baixo teor alcoólico, para evitar irritações na pele

na pele Prefira perfumes com notas cítricas leves, florais delicadas ou frutais suaves

Evite ingredientes pesados , como notas amadeiradas intensas, especiarias ou sintéticos muito fortes

, como notas amadeiradas intensas, especiarias ou sintéticos muito fortes Certifique-se que o produto é aprovado para uso infantil

Já para o público adolescente:

Frutais e gourmand são os mais populares entre as meninas

Cítricos e aquáticos são os favoritos entre os meninos

A dica é procurar evitar exageros

Leia Mais Skincare infantil: dermatologista explica a idade ideal para começar a cuidar da pele

O que são perfumes contratipos

Também conhecidos como "similares" ou "inspirados", esses produtos são criados para se assemelhar ao aroma de fragrâncias de grifes ou de sucesso comercial.

Eles não são uma imitação ou uma cópia ilegal, mas uma criação própria de uma marca, inspirada no estilo, na estrutura olfativa e na sensação de um produto de referência.

Diferente de produtos falsificados, contratipos não buscam enganar o consumidor, tentado fazer com que ele acredite em uma suposta originalidade.

Perguntas frequentes (FAQ) sobre perfumes

Perfumes florais, orientais e frutados são frequentes entre as mulheres. Pixel-Shot / stock.adobe.com

É melhor testar o perfume no papel ou na pele?

Na pele. Assim, é possível verificar como ele realmente irá se comportar no corpo do consumidor. O produto é capaz de interagir com a química individual (pH, oleosidade, etc) da pele, o que pode alterar a fragrância de uma pessoa para a outra.

Os famosos papeizinhos encontrados nas lojas não captam de modo fiel como o cheiro irá performar.

Qual a diferença entre eau de toilette e eau de parfum?

A quantidade de óleos essenciais presentes na formulação do produto. Perfumes eau de parfum possuem uma concentração de fragrância maior (cerca de 15% e 20%) em comparação ao tipo eau de toilette (cerca de 10% e 15%).

Por que um perfume pode mudar de cheiro ao longo do dia?

Grande parte dos perfumes são formulados para apresentarem uma pirâmide olfativa. Eles são compostos por notas divididas em camadas, que vão se revelando em etapas de acordo com a evaporação e com o tempo.

A pirâmide é separada por notas de saída (a primeira impressão do produto), notas de coração (a personalidade do perfume) e notas de fundo (a base do perfume, o último aroma a ser sentido).

Leia Mais Como escolher a melhor loção hidratante para comprar em 2025

Qual o melhor lugar para comprar perfumes importados?

Em lojas especializadas ou nos estabelecimentos das próprias marcas. Pela internet, a recomendação é buscar os sites oficiais ou aqueles com boa reputação para evitar golpes.

Vale a pena comprar amostra ou miniatura?

Sim. Elas são uma forma de testar o perfume com calma no dia a dia, antes de investir em um frasco maior e se arrepender.

Perfume importado é melhor que perfume nacional?

Não. A especialista em perfumaria Alessandra Tucci afirma que a indústria nacional deu um salto significativo em qualidade nas duas últimas décadas.

Segundo ela, os melhores ingredientes e os perfumistas mais conceituados, que criam os perfumes de marcas importadas famosos, também são os responsáveis por criar fragrâncias conhecidas do mercado brasileiro.

*Produção: Carolina Dill