Black Friday 2025: como evitar golpes online com sites falsos

Ofertas que podem facilmente enganar o consumidor explodem em redes sociais no período de Black Friday. gerasimov174 / adobe.stock.com

Nos dias que antecedem a Black Friday, a internet se enche de ofertas que pulam na tela. Banners aparecem por todos os lados, cronômetros correm e anúncios prometem preços imbatíveis.

No dia 28 de novembro (data oficial da Black), o volume de buscas e as estratégias agressivas criam o cenário perfeito para fraudes cada vez mais sofisticadas. A linha entre economizar e sair no prejuízo está nos detalhes e em evitar impulsos.

Mas é totalmente possível aproveitar o período com segurança. Entender como os golpes operam, saber onde buscar informações confiáveis e adotar verificações simples já reduz o risco de forma significativa.

Pensando nisso, Zero Hora consultou órgãos de defesa do consumidor e preparou um guia para você aproveitar a Black Friday sem cair em armadilhas. Confira:

Dicas para não cair em golpes na Black Friday

Nem toda oferta reluzente é economia de verdade. A maquiagem de preços ainda é comum, assim como anúncios que simulam oportunidades inéditas sem qualquer queda significativa no valor original.

Para separar o legítimo do enganoso, vale recorrer a ferramentas e hábitos que revelam o histórico real dos produtos.

Marketplaces consolidados, como Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza, tendem a manter políticas claras de devolução, atendimento estruturado e controle maior sobre vendedores. Isso já reduz o risco inicial.

Comparadores como Zoom e Buscapé são importantes para checar o comportamento do preço ao longo dos últimos meses, evitando cair no truque "metade do dobro".

O Google Shopping também ajuda a monitorar a variação manualmente, especialmente quando você já sabe quais itens pretende comprar.

Inscrever-se em newsletters é outra estratégia eficaz: muitas lojas enviam alertas assim que uma promoção começa.

Cuide sempre o tamanho do desconto oferecido pela loja na qual você comprará o produto. glebcallfives / adobe.stock.com

No Rio Grande do Sul, o app Menor Preço Nota Gaúcha se torna ainda mais útil: basta digitar o nome ou o código de barras do produto para ver quanto custa em centenas de milhares de estabelecimentos participantes, além de filtrar pela menor distância.

Avaliações de consumidores completam o processo: comentários reais revelam qualidade, defeitos recorrentes, lentidão na entrega e até problemas de atendimento que não aparecem nas fotos.

Atualizar cadastros nos marketplaces acelera a conclusão da compra e evita perder estoque. E, se quiser aumentar a economia, vale aproveitar cupons, cashback, conversores de milhas e aplicativos que mostram descontos próximos.

Segurança antes de comprar

Antes de concluir qualquer compra, é importante investigar a reputação da loja. Uma pesquisa rápida pode trazer alertas relevantes se houver reclamações, golpes recentes ou histórico negativo.

Checar o CNPJ no rodapé das páginas e confirmar os dados na Receita Federal também ajudam a confirmar se a empresa existe de fato.

Sites confiáveis oferecem canais de contato claros: telefone, endereço físico, e-mail e muitas vezes chat em tempo real. Quanto mais difícil encontrar essas informações, maior o sinal de alerta.

A URL precisa começar com "https", indicando criptografia de dados. Embora isso não garanta que o site seja verdadeiro, a ausência do cadeado ao lado da URL é motivo para abandonar a página imediatamente.

Pense em trocar o cartão de crédito físico pelo virtual em compras online. Southworks / adobe.stock.com

Golpistas também recorrem ao typosquatting, técnica em que letras são substituídas por números ou símbolos para imitar uma marca legítima. Exemplo: em vez de www.google.com, aparece www.go0gle.com.

Outra regra básica é a desconfiança: se o preço estiver muito abaixo da média do mercado, vale parar e avaliar. Produtos de R$ 2 mil oferecidos por R$ 500 dificilmente representam uma oportunidade real.

Usar dispositivos seguros é igualmente importante. Computadores públicos e celulares de terceiros deixam rastros, e criminosos podem capturar senhas e dados de pagamento. Mantê-los atualizados e com antivírus ativo é a primeira camada de proteção.

Por fim, guarde tudo: prints, confirmações de compra, e-mails e códigos de rastreamento. Em caso de problema, esses registros são indispensáveis para acionar garantias, pedir devoluções ou recorrer ao Procon.

Como são feitos os golpes

Os golpes seguem uma lógica simples: criar um ambiente de urgência e aparente credibilidade para impedir que o consumidor cheque detalhes.

Durante a Black Friday, o fluxo de anúncios falsos atinge níveis altíssimos, o que aumenta a chance de alguém ser enganado.

Os principais tipos de fraude são:

"Paguei e não recebi"

O consumidor encerra o pedido, mas a loja desaparece logo depois, normalmente porque nunca existiu.

A estrutura visual parece profissional, mas o objetivo é apenas receber pagamentos via Pix ou boleto, que caem imediatamente na conta dos golpistas.

"Metade do dobro"

O preço sobe nas semanas anteriores e volta ao valor original na Black Friday, exibido como "desconto". Sem histórico, muitos acreditam estar economizando.

Sites falsos que imitam lojas reais

Clones de grandes varejistas replicam cores, logos e até o layout do carrinho. Links chegam por anúncios, redes sociais, e-mail ou WhatsApp.

A vítima compra sem conferir a URL, que geralmente contém pequenas alterações.

Anatomia de uma promoção falsa

Descontos exagerados : ofertas acima de 70% em produtos novos ou muito buscados raramente são verdadeiras

: ofertas acima de 70% em produtos novos ou muito buscados raramente são verdadeiras Links suspeitos : mensagens com domínios estranhos, como ".co", ".online" ou pequenas variações de nomes oficiais, pedem cautela

: mensagens com domínios estranhos, como ".co", ".online" ou pequenas variações de nomes oficiais, pedem cautela Erros de português e design malfeito : golpistas criam páginas rápidas com logos distorcidos, imagens ruins e texto cheio de falhas

: golpistas criam páginas rápidas com logos distorcidos, imagens ruins e texto cheio de falhas Urgência extrema : cronômetros falsos e avisos de "últimas unidades" servem apenas para impedir que você pesquise

: cronômetros falsos e avisos de "últimas unidades" servem apenas para impedir que você pesquise Ausência de informações de contato: CNPJ oculto, formulários genéricos e e-mails estranhos são típicos de páginas fraudulentas

Caiu em golpe? Reaja rápido