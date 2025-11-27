Black Friday: como comprar em marketplaces seguros e não cair em armadilhas

Verificar confiabilidade do site que você está acessando faz toda a diferença na hora da compra. Supatman / adobe.stock.com

No mesmo passo que a Black Friday se aproxima, também aumenta a circulação de páginas falsas, anúncios enganosos e lojas criadas apenas para capturar dados ou aplicar golpes.

Por conta disso, identificar se um site de compras – ou marketplace – é seguro passa a ser parte fundamental do planejamento: a economia não compensa se vier acompanhada de prejuízo, vazamento de informações ou cobranças indevidas.

Para ajudar a fazer uma compra mais segura, Zero Hora consultou serviços de proteção ao consumidor e reuniu dicas práticas para reconhecer marketplaces confiáveis, evitar riscos e navegar pelas promoções com mais tranquilidade. Confira:

Como escolher um site seguro para comprar na Black Friday

O primeiro passo para garantir uma compra tranquila é observar, logo na chegada ao site, se o endereço tem a estrutura correta. A URL funciona como o endereço de uma casa: precisa ser clara, limpa e sem erros.

Páginas falsas normalmente usam táticas de "typosquatting", alterando apenas uma letra, adicionando números no lugar de caracteres ou inserindo símbolos estranhos para enganar o consumidor.

É por isso que um simples detalhe como "www.google.com" virar "www.go0gle.com" já deve acender o alerta.

Outro ponto indispensável é conferir se o endereço começa com "https" e exibe o cadeado ao lado, sinalizações de que o site utiliza criptografia para proteger as informações trocadas com o usuário.

Embora o cadeado não garanta sozinho que a página é legítima, a ausência já indica risco imediato.

Pesquise a credibilidade da loja

Pesquisas rápidas também ajudam a formar um retrato da credibilidade da loja. Antes de confiar, vale buscar no Google o nome do site acompanhado de palavras como "reclamações", "golpe" ou "problemas". Muitas vezes, outros consumidores já registraram experiências negativas.

Procure sempre símbolos que indiquem proteção e que contenham links para verificá-los. AREE / stock.adobe.com

Plataformas como Reclame Aqui, fóruns especializados e até redes sociais são espaços onde casos suspeitos costumam aparecer primeiro.

Da mesma forma, consultar a data de criação do domínio por meio de ferramentas como o Whois pode indicar se o site é recente. Páginas fraudulentas quase sempre têm registros muito novos.

Outro elemento que diferencia lojas sérias de páginas improvisadas é a presença de selos de segurança. Certificações como Norton Secured, McAfee Secure e TrustArc mostram que o site foi auditado e segue boas práticas de proteção.

No entanto, nunca confie apenas na imagem exibida: golpe comum é colocar selos falsos no rodapé. O correto é clicar neles para verificar se levam à página oficial da certificadora.

A aparência geral do site também "conversa" com o consumidor. Erros de português, fotos em baixa resolução, links que não funcionam e layouts amadores costumam denunciar páginas montadas às pressas.

Atenção aos termos de troca e devolução

A mesma atenção vale para políticas comerciais: lojas confiáveis deixam claros os termos de troca, devolução, garantia e funcionamento do atendimento. Se essas informações estão escondidas ou mal explicadas, é prudente recuar.

Outro movimento importante é verificar se a empresa disponibiliza informações reais de contato. Lojas sérias listam endereço físico, telefone, e-mail corporativo e canais de atendimento, como chat ou central de suporte.

Testar um desses canais, mesmo que rapidamente, é uma forma eficiente de checar se existe estrutura por trás da página.

O Decreto 7.962/2013 obriga empresas de comércio eletrônico a oferecer atendimento facilitado ao consumidor, o que inclui canais funcionais para resolver dúvidas, reclamações e pedidos de cancelamento.

Leia a política de privacidade

Antes de fechar o carrinho, lembre de verificar a política de privacidade da loja. InfiniteFlow / stock.adobe.com

A política de privacidade é outro pilar relevante, especialmente diante da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Sites confiáveis explicam claramente como coletam, usam e armazenam as informações do usuário e não solicitam dados sensíveis ou desnecessários, como senha do cartão ou informações pessoais que não têm relação com a compra.

Quando a política é vaga, incompleta ou inexistente, o sinal de alerta é imediato.

Também vale atenção ao comportamento do site durante a navegação. Pop-ups insistentes, redirecionamentos inesperados para outras páginas, janelas de propaganda que aparecem repetidamente e tentativas constantes de pedir dados pessoais fora do fluxo normal da compra são indícios fortes de fraude.

"Quando a esmola é demais..."

Desconfie de ofertas que parecem exageradamente vantajosas. Produtos vendidos por valores irrealistas são o chamariz mais comum de páginas maliciosas durante a Black Friday.

Ferramentas de segurança podem reforçar essa verificação. Antivírus atualizados, extensões de navegador e plataformas analisam sites e alertam sobre possíveis ameaças.

O próprio Google oferece um verificador gratuito, o Google Safe Browsing: basta inserir a URL desejada para saber se o endereço já foi identificado como perigoso, suspeito ou associado a casos de phishing e malware.

Conheça seus direitos

Saiba que se a compra der errado você pode ir atrás da devolução do dinheiro. PixieMe / stock.adobe.com

Ao consumidor, também cabe conhecer seus direitos. Em compras online, há o Direito de Arrependimento: o cliente pode cancelar a compra em até sete dias após o recebimento do produto, sem precisar justificar o motivo.

Caso a loja cobre um valor indevido, o Código de Defesa do Consumidor garante a devolução em dobro do que foi pago a mais, acrescido de juros e correção.

Já em casos de propaganda enganosa, o consumidor pode exigir o cumprimento exato do que foi anunciado, trocar o produto por outro equivalente ou solicitar reembolso integral.

Em caso de suspeita, aja rápido

Mesmo com todos os cuidados, se o consumidor suspeitar que caiu em um golpe, agir rápido faz diferença. Mudar imediatamente senhas, monitorar extratos e faturas, acionar o banco e rodar verificações de antivírus são os primeiros passos.

Também é importante registrar denúncia nos órgãos competentes, como Polícia Civil e Procon, e reportar o site ao provedor de hospedagem, que pode removê-lo rapidamente do ar.