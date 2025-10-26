Halloween: saiba como surgiu e confira dicas de fantasia para o Dia das Bruxas

O Halloween nasceu há séculos com outro propósito. Hoje, combina história, fantasia e muita imaginação. Inspirado no festival celta Samhain, que marcava o fim do verão no hemisfério norte, a celebração se espalhou pelo mundo após a imigração irlandesa para os Estados Unidos, no século 19.
Para os celtas, o Halloween era o momento em que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais tênue — por isso, acreditava-se que os espíritos vagavam pela Terra.
Quando os irlandeses migraram para os Estados Unidos, entre 1845 e 1852, levaram com eles o costume das fantasias e das lanternas de abóbora.
Lá, a data se transformou em um fenômeno cultural: com festas, desfiles, doces, filmes e uma indústria de fantasias cada vez mais criativa.
No Brasil, a celebração começou a ganhar força há pouco mais de 30 anos, primeiro nas escolas de inglês, depois em festas temáticas, baladas e eventos de rua.
Hoje, o Halloween está presente em todas as idades, das crianças fantasiadas de bruxinhas aos adultos que encarnam vilões, monstros e personagens icônicos da cultura pop.
Contudo, escolher a fantasia pode se tornar desafiador para fugir do óbvio. Por isso, Zero Hora consultou sites especializados, analisou tendências internacionais e nacionais e reuniu dicas para ajudar adultos, crianças e até casais a encontrarem opções que combinem estilo, conforto e diversão.
ZH Indica: guia de compras
Como escolher a melhor fantasia para o Halloween
Para os homens, o Halloween oferece um cardápio vasto de possibilidades. As fantasias clássicas — como vampiros, lobisomens, múmias e fantasmas — nunca saem de moda e são ideais para quem busca um visual simples e reconhecível.
Um sobretudo preto, dentes falsos e um toque de maquiagem bastam para criar um vampiro elegante e assustador.
Mas há quem prefira mergulhar em personagens marcantes do cinema e das séries. Figuras como o Coringa, Chucky, Freddy Krueger, Jason e até mesmo os assaltantes de La Casa de Papel são opções populares.
Na hora de escolher, priorize conforto e praticidade. Tecidos leves e fantasias com camadas ajustáveis ajudam a se adaptar ao clima quente brasileiro.
Máscaras completas ou maquiagens pesadas podem ser substituídas por pinturas faciais mais leves, que mantêm o estilo sem causar incômodo ao longo da noite.
As fantasias femininas de Halloween costumam equilibrar charme e imaginação. Vestidos longos podem compor personagens como bruxas, vampiras, múmias e as famosas Mortícia Addams e Malévola.
Wandinha, também da Família Addams, deve estar entre as favoritas deste Halloween. O visual icônico da personagem permite personalizações que dão um toque único à fantasia.
Há também quem opte por releituras criativas: como uma Chapeuzinho Vermelho sombria ou uma noiva-fantasma inspirada no filme A Noiva-Cadáver (2005).
A dica é adaptar a fantasia ao seu estilo. Acessórios como chapéus, meias-calças, luvas e maquiagens temáticas ajudam a completar o visual e dar um toque autoral à produção.
Fantasias infantis: conforto e segurança em primeiro lugar
Quando o assunto são as crianças, o cuidado deve vir antes da estética. Tecidos leves, respiráveis e sem partes pequenas ou inflamáveis garantem conforto e segurança durante as brincadeiras.
As fantasias de bruxinhas, fantasmas, morcegos, vampirinhos e super-heróis seguem como as preferidas por serem fáceis de vestir, coloridas e cheias de referências que os pequenos adoram.
Máscaras completas devem ser evitadas, pois podem atrapalhar a visão e a respiração. Em vez disso, invista em pintura facial leve e hipoalergênica.
Também é importante que a roupa não restrinja os movimentos nem tenha capas ou saias muito longas, evitando quedas durante a brincadeira "doces ou travessuras".
Fantasias de casal ou em grupo
As fantasias combinadas também estão em alta, seja entre casais, amigos ou famílias inteiras. Personagens icônicos como Mortícia e Gomez Addams, Coringa e Arlequina ou versões duplas de bruxas e vampiros são sucesso garantido.
Outra ideia é escolher um tema em comum, como filmes de terror clássicos ou vilões famosos, e montar o visual em dupla.
Na escolha da fantasia, leve em conta o material e o tamanho. Tecidos como poliéster e oxford são leves e fáceis de limpar, ideais para uso pontual. Já fantasias de algodão oferecem mais conforto e respirabilidade, especialmente em climas quentes.
Acessórios, cuidados e personalização
Nem sempre o acessório é essencial e, às vezes, pode até atrapalhar. Um chapéu pode esquentar demais, uma varinha pode se perder e uma máscara pode incomodar durante a festa.
Por isso, pense em praticidade: escolha itens fáceis de segurar, prender ou retirar.
Para personalizar o visual, vale apostar em pequenos detalhes como glitter, rendas, fitas e adereços temáticos. Outra dica é aproveitar o que já tem em casa: uma roupa preta básica pode virar fantasia com a ajuda da maquiagem certa e um acessório pontual.
Após o evento, a limpeza deve seguir as orientações da etiqueta da peça. Muitas fantasias podem ser lavadas à mão, com sabão neutro e água fria. Armazene em local seco e arejado, de preferência em um saco de tecido, para evitar mofo e preservar a forma.
Grandes clássicos das festas de Halloween
Ao longo dos anos, algumas fantasias se tornaram praticamente sinônimos do Halloween. Entre as mais populares estão:
- Palhaços sinistros: Coringa, Pennywise (It – A Coisa) e o Terrifier
- Monstros e criaturas: vampiros, fantasmas, lobisomens, demônios e zumbis
- Personagens de filmes de terror: Freddy Krueger, Jason, Chucky, Annabelle, Samara (O Chamado) e a Freira
- Figuras da cultura pop e do cinema: Wandinha, Mortícia, Malévola, Cruela e Edward Mãos de Tesoura
- Personagens de séries e bandas: La Casa de Papel, Stranger Things, Sabrina, integrantes das bandas Kiss e Slipknot
E para completar: transforme o clima da casa
Se a ideia é fazer uma festa, capriche na ambientação. Abóboras esculpidas, velas, teias falsas, morcegos de papel e luzes laranja ajudam a criar o clima perfeito.
Ofereça comidas e bebidas temáticas — como "dedos de bruxa" (salsichas com amêndoas) e ponche de "sangue" (bebidas de frutas vermelhas).
Crie um concurso de fantasias, prepare uma playlist com trilhas sonoras de filmes de terror e monte um cantinho para fotos com adereços. O importante é se divertir e celebrar o lado lúdico do medo.
Passo a passo para escolher a melhor fantasia de Halloween
Defina o tipo de evento
Antes de tudo, pense no local e no público. Uma festa infantil pede roupas leves e coloridas. Já uma balada ou evento noturno permitem produções mais elaboradas e sombrias.
Escolha um tema
Decida se quer seguir o terror clássico (vampiros, zumbis, bruxas), apostar em personagens de filmes e séries ou preferir algo criativo e bem-humorado.
Priorize conforto
Opte por tecidos leves, respiráveis e de tamanho adequado. Lembre-se de que você pode passar horas com a fantasia. Nada de roupas muito apertadas, quentes ou que restrinjam o movimento.
Pense no clima
Em muitas regiões do Brasil, o Halloween cai em dias quentes. Prefira fantasias ventiladas e evite maquiagens pesadas ou máscaras que dificultem a respiração.
Personalize o visual
Um acessório ou detalhe pode fazer toda a diferença. Chapéus, luvas, fitas, maquiagem temática ou bijuterias ajudam a deixar o look mais autêntico.
Considere usar o que já tem
Uma roupa preta básica pode virar base para uma bruxa, vampiro ou fantasma. Combine com pintura facial e pequenos adereços para economizar.
Verifique a segurança (especialmente para crianças)
Evite tecidos inflamáveis, peças com partes pequenas e máscaras que cubram todo o rosto. Prefira tintas hipoalergênicas e fantasias que não atrapalhem a visão ou a mobilidade.
Teste antes de sair
Vista a fantasia completa em casa, verifique se está confortável e se permite se mover e respirar bem. Ajustes de última hora evitam desconfortos durante a festa.
Cuide após o uso
Lave com sabão neutro e água fria, seque à sombra e guarde em local arejado. Fantasias bem cuidadas podem ser reaproveitadas nos próximos anos.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre fantasias de Halloween
Como escolher uma fantasia que combine comigo?
Pense no seu estilo e personalidade. Se gosta de humor, invista em personagens divertidos; se prefere mistério, vá de bruxa, vampiro ou fantasma. A melhor fantasia é a que faz você se sentir à vontade.
O que é melhor: comprar pronta ou montar em casa?
Depende do tempo e do orçamento. Fantasias prontas economizam esforço, mas montar a sua permite criatividade e personalização, além de sair mais barato se você já tiver algumas peças.
Quais são as fantasias mais populares de 2025?
Bruxas, vampiros, palhaços assustadores (como o Coringa e Pennywise), Wandinha, Mortícia, Malévola, Chucky e personagens de séries como Stranger Things continuam entre as mais pedidas.
Posso usar maquiagem no lugar da máscara?
Sim. É até mais confortável. A maquiagem permite criar efeitos de sangue falso, caveiras e cicatrizes com segurança e liberdade para se expressar.
Que tecidos são mais indicados para fantasias?
Poliéster e oxford são leves e práticos, ideais para uso curto. Já o algodão é mais confortável e respirável, especialmente em locais quentes.
Como escolher fantasias seguras para crianças?
Prefira roupas leves, sem partes soltas ou inflamáveis. Evite máscaras completas e aposte em pintura facial hipoalergênica. O principal é garantir mobilidade e conforto.
E se o clima estiver muito quente?
Use roupas mais curtas, troque o sobretudo por capas finas e evite maquiagens muito densas. O importante é adaptar o visual sem perder o tema.
Há opções sustentáveis de fantasia?
Sim. Dá para reaproveitar roupas antigas, usar tecidos recicláveis e evitar plástico descartável. Customizar é uma das formas mais ecológicas (e criativas) de entrar no clima.
Como guardar a fantasia depois da festa?
Lave ou higienize conforme o tecido, seque bem e guarde em saco de tecido ou capa plástica. Isso evita mofo e conserva o formato para o próximo Halloween.
E se eu for convidado de última hora?
Aposte em soluções rápidas: uma roupa preta e uma maquiagem com olheiras e lábios escuros já resolvem. Um lençol pode virar fantasma; uma camisa branca e sangue falso, um zumbi instantâneo.