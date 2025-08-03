Relógio, carteira ou perfume? Qual o melhor presente comprar para o Dia dos Pais

A escolha do presente ideal está diretamente relacionada a entender o estilo e a rotina do pai. sebra / stock.adobe.com / Reprodução

O Dia dos Pais é uma das ocasiões especiais do ano para demonstrar o amor pela figura paterna – e a busca por um presente se torna uma forma de expressar esse carinho.

Encontrar a lembrança ideal não é para ser algo difícil, ainda mais quando se tem uma ajudinha. Zero Hora organizou um guia prático de compras pensando em três possibilidades clássicas de presentes, que podem se encaixar em diferentes rotinas, estilos e gostos: relógios, carteiras e perfumes.

O que considerar antes de comprar

É importante estar atento a alguns fatores antes de escolher qual objeto comprar. Modelos de relógios, carteiras e perfumes, por exemplo, variam bastante e podem se adequar melhor a determinados estilos ou ocasiões. Por isso, as dicas são:

Pense na rotina do seu pai: leve em consideração o que ele faz no dia a dia, que pode incluir trabalho e atividades diversas. Ou seja, reflita se o presente pode ser útil em alguma circunstância da rotina dele

leve em consideração o que ele faz no dia a dia, que pode incluir trabalho e atividades diversas. Ou seja, reflita se o presente pode ser útil em alguma circunstância da rotina dele Considere o que ele gosta: gostos pessoais, interesses, hobbies e estilo são elementos determinantes para fazer a escolha certeira

gostos pessoais, interesses, e estilo são elementos determinantes para fazer a escolha certeira Pondere se ele está precisando de algo: converse sobre o que ele gostaria de ganhar. Mesmo que diga que "não precisa de nada", é uma forma de descobrir se ele pode se interessar pelo presente e evitar uma compra desnecessária

converse sobre o que ele gostaria de ganhar. Mesmo que diga que "não precisa de nada", é uma forma de descobrir se ele pode se interessar pelo presente e evitar uma compra desnecessária Estabeleça o quanto está disposto a pagar no presente: o mercado dispõe de uma imensa variedade de relógios, carteiras e perfumes, com diversos preços e formatos

o mercado dispõe de uma imensa variedade de relógios, carteiras e perfumes, com diversos preços e formatos Avalie o custo-benefício: o fato de um produto ser mais caro, não significa que ele será o melhor. É interessante balancear o que o item oferece e o valor para investir de forma mais assertiva

Como escolher o melhor relógio

Um relógio pode ser um presente versátil, que une funcionalidade e estilo. D'Action Images / stock.adobe.com

Além de funcionais, os relógios são acessórios cheios de estilo e têm potencial para atravessar gerações. Por isso, podem ser uma excelente opção de presente para o Dia dos Pais.

O relojoeiro Ezequiel de Andrade Neves, proprietário da empresa Atelier do Tempo, e Gabriella Geremias, consultora de imagem e estilo masculino, elencam algumas dicas práticas para quem está considerando esse tipo de lembrança.

— Antes da compra, faça um apanhado das características que realmente deseja. Às vezes, os desejos não correspondem ao que existe no mercado. É preciso ponderar o estilo de vida de quem irá receber o presente — diz Ezequiel.

Considere a rotina de quem irá receber e as funcionalidades do relógio

Relógios clássicos

Se o seu pai é mais discreto, busca algo para a rotina, um passeio ou até para um evento social formal, os relógios clássicos, com designs tradicionais e atemporais, podem ser uma boa pedida pela versatilidade e elegância. Esses modelos se caracterizam pelos ponteiros analógicos, pelas caixas em forma circular ou quadrada e pelas cores neutras. Frequentemente, possuem pulseiras de couro ou aço.

Como sugestão, Gabriella Geremias cita os relógios dress watches, ideais para acompanhar esse pai do trabalho a eventos sociais.

Relógios esportivos

Agora, se o seu pai tem um estilo mais aventureiro e gosta de atividades esportivas, um relógio esportivo pode ser uma boa opção. Grande parte dos modelos são projetados para ter resistência à água, cronômetro, bússola e até monitoramento de desempenho físico. Possuem pulseiras de borracha ou resina, e com uma caixa reforçada.

Gabriella pondera que costumam ser robustos, com mostradores maiores, digitais ou analógicos. Segundo ela, os esportivos clássicos, como os modelos "field", "diver" ou "militares", unem funcionalidade e um visual arrojado.

Relógios casuais

Também são modelos atemporais, mas costumam ter designs mais simples e descontraídos, interessantes para o dia a dia e atividades informais. Pulseiras de couro, borracha, nylon, silicone ou materiais sintéticos são comuns.

Smartwatch

Também conhecido como relógio inteligente, o modelo combina funcionalidade com recursos tecnológicos mais avançados, permitindo com que o usuário conecte o acessório ao celular e acesse diferentes funções.

Por meio dele, é possível monitorar atividades, indicadores de saúde, e verificar mensagens. É uma boa opção para quem busca ter acesso a essas funções tecnológicas. Contudo, em comparação aos demais, são menos duradouros.

Verifique outras questões de estilo

Há outras questões relevantes, como se será analógico ou digital, o material da pulseira, os acabamentos, o tamanho dos mostradores, os ponteiros, entre outros.

Modelos mais robustos, com caixas maiores podem ser mais chamativos. Caixa médias tendem a ser mais versáteis, enquanto as menores são mais discretas.

Relógios com acabamentos refinados, pulseiras em couro premium ou metálicas mais sofisticadas são indicados para quem preza pela elegância. Acessórios analógicos, com linhas limpas, design atemporal com pulseira de couro ou aço inoxidável em tonalidades discretas são ideais para quem gosta de algo mais tradicional.

Atente-se para o local de compra

Lojas oficiais das próprias marcas podem ser uma alternativa segura para quem deseja comprar um relógio novo e original. Outra opção é apostar nos estabelecimentos especializados:

— Eu recomendaria as casas com uma certa tradição, casas especializadas. A indicação é procurar casas que tenham diversidade de relógios expostos e que, entre as suas especialidades, ofereçam conserto e venda — sugere o relojoeiro.

Ezequiel de Andrade ainda indica que as pessoas exijam a sua nota fiscal. Ele lembra ainda que relógios novos vêm acompanhados de certificado da empresa e no estojo.

Pense no custo-benefício

O custo-benefício é um aspecto importante. O relógio mais caro não é necessariamente o melhor ou o mais bonito. Contudo, é essencial refletir sobre as funcionalidades, a durabilidade e o objetivo da compra.

Smartwatch são mais modernos, mas menos resistentes e duradouros. rawpixel.com / stock.adobe.com

Como escolher a melhor carteira

Carteiras são acessórios úteis e que podem ser duradouras, se bem cuidadas e se o material for de boa qualidade. O passo a passo para fazer a melhor escolha é semelhante ao do relógio, uma vez que a indicação é considerar: o estilo de quem irá receber o presente, a funcionalidade que se procura, o material, os possíveis diferenciais e o custo-benefício do produto:

— Para que o filho acerte na escolha e no estilo da carteira, foque na estética, na funcionalidade e na personalidade de uso — cita a consultora de imagem e estilo Gabriella Geremias.

Escolha o estilo da carteira que melhor se relacione com quem irá receber o presente

Clássico: geralmente são produzidas em couro liso (ou levemente texturizado) e com cores neutras, como preto, marrom e azul-marinho. Se caracteriza pela atemporalidade, praticidade e resistência

geralmente são produzidas em couro liso (ou levemente texturizado) e com cores neutras, como preto, marrom e azul-marinho. Se caracteriza pela atemporalidade, praticidade e resistência Moderno e elegante: costumam ter um design minimalista, produzidas em cores e texturas diferentes (saffiano, croco ou nobuck), além de materiais alternativos e inovadores. Possuem detalhes de acabamento, com costuras aparentes de qualidade, forro interno, contrastante e logo metálico discreto

costumam ter um design minimalista, produzidas em cores e texturas diferentes (saffiano, croco ou nobuck), além de materiais alternativos e inovadores. Possuem detalhes de acabamento, com costuras aparentes de qualidade, forro interno, contrastante e logo metálico discreto Casual: são as mais básicas, podendo ser de tecido, lona ou couro com acabamento mais despojado

Verifique o tamanho e as divisórias

Slim ou porta-cartões : ideal para quem carrega apenas o essencial e quer evitar volume nos bolsos. Tem material leve e resistente, como nylon, tecido tecnológico ou couro

: ideal para quem carrega apenas o essencial e quer evitar volume nos bolsos. Tem material leve e resistente, como nylon, tecido tecnológico ou couro Tradicional: costuma ser dobrável, apresenta divisórias para cédulas e cartões

costuma ser dobrável, apresenta divisórias para cédulas e cartões Com zíper ou botão: apresentam mais segurança para quem costuma carregar moedas ou documentos

Considere o material

Couro legítimo : mais duráveis, costumam ser mais elegantes, sofisticados e envelhecem bem

: mais duráveis, costumam ser mais elegantes, sofisticados e envelhecem bem Couro sintético: costumam ser mais acessíveis. São menos resistentes. Mas, se bem cuidadas, podem ter a vida útil prolongada

costumam ser mais acessíveis. São menos resistentes. Mas, se bem cuidadas, podem ter a vida útil prolongada Tecido ou lona: mais leves e com visual mais casual

Outras funcionalidades

Há carteiras que oferecem tecnologias e design inovadores, o que aumenta as funcionalidades, mas também o valor. Entre os exemplos, é possível citar:

Proteção RFID: tecnologia que bloqueia a leitura indesejada de cartões com chip

tecnologia que bloqueia a leitura indesejada de cartões com chip Compartimentos inteligentes: há carteiras que oferecem espaço com tamanho específico para determinados documentos, como CNH e RG

Carteiras, além de úteis, podem ser muito duradouras. Юлия Падина / stock.adobe.com

Não esqueça do custo benefício

Tradicionalmente, carteiras de couro legítimo são mais caras. E, quanto mais durável, mais renomada for a marca e maior a tecnologia aplicada, maior será o valor. No entanto, novamente, preço mais elevado não significa que é o melhor, considerando que tudo depende do que se busca.

Como escolher o melhor perfume

Perfumes são um dos presentes favoritos para esse dia dos país. S... / stock.adobe.com

Perfume é um grande clássico do Dia dos Pais, mas é um desafio para quem deseja fazer uma surpresa, tendo em vista que o olfato é algo bastante subjetivo. Para quem está considerando comprar uma fragrância, a consultora de beleza Alessandra Zupo, especialista em Perfumaria, dá como dica pensar em que situação o pai poderia e gostaria de usar tal produto.

— Homens costumam ser práticos e decididos. Muitos gostam de ganhar um perfume que irá casar com uma ocasião de uso: trabalho, uma saída, uma ocasião mais especial, como um encontro romântico. É interessante olhar para o momento — reflete.

A consultora de imagem Gabriella Geremias defende que, assim como as roupas e os acessórios, o perfume é uma extensão do estilo pessoal. Nesse sentido, escolher a fragrância certa é uma forma de falar sobre a personalidade, os hábitos e até as memórias do pai.

Perfume para o dia a dia

O filho pode considerar, por exemplo, comprar um perfume pensando no dia a dia mais geral do pai. De acordo com Alessandra, as fragrâncias que costumam se enquadrar nesse objetivo de uso são as que estão dentro da família olfativa dos perfumes aromáticos, que se caracterizam pela leveza, frescor e sensação de bem estar. Eles não são tão marcantes e se adaptam a contextos de prática esportiva, passeios em família, atividades diárias, etc.

Perfumes aromáticos: fragrâncias compostas por ingredientes herbais, muitos usados na culinária. Podem trazer a junção de aromas verdes, cítricos, assim como com lavanda e especiarias

fragrâncias compostas por ingredientes herbais, muitos usados na culinária. Podem trazer a junção de aromas verdes, cítricos, assim como com lavanda e especiarias Notas frequentes : sálvia, menta, alecrim e tomilho

: sálvia, menta, alecrim e tomilho Vendidos, principalmente, como colônia , eau de toilette e eau de parfum

, e Costumam ter uma fixação mais baixa

Há opções abaixo de R$ 100, assim como variedades que ultrapassam os R$ 2 mil

Perfume para o trabalho

Um dos tipos favoritos dos homens são os perfumes amadeirados, com notas que remetem justamente a esse cheiro semelhante à madeira. Essa preferência se observa na variedade disponível no mercado.

Dentro dessa categoria, há combinações que resultam em boas opções para um contexto de trabalho, como: os amadeirados aromáticos, os amadeirados cítricos, os amadeirados frescos e os amadeirados especiados.

— São fragrâncias marcantes, mas sem exageros e que transmitem presença, seriedade e sobriedade — afirma Gabriella.

Perfumes amadeirados possuem diversas subfamílias olfativas: são confeccionados com base em notas de madeira, mas com as combinações, podem resultar em variações mais leves. Exemplo: os amadeirados frescos, que além da madeira, reúne toques cítricos, ervas e até nuances aquosas

são confeccionados com base em notas de madeira, mas com as combinações, podem resultar em variações mais leves. Exemplo: os amadeirados frescos, que além da madeira, reúne toques cítricos, ervas e até nuances aquosas Notas frequentes: patchouli, âmbar, sândalo, cedro, musgo de carvalho, couro e madeira de agar. A depender da subfamília olfativa, pode ter combinação com outras notas, como as herbais, cítricas, ou aquosas

patchouli, âmbar, sândalo, cedro, musgo de carvalho, couro e madeira de agar. A depender da subfamília olfativa, pode ter combinação com outras notas, como as herbais, cítricas, ou aquosas Vendidos, principalmente, como colônia , eau de toilette e eau de parfum

, e Costumam ter uma fixação mais elevada

Há opções abaixo de R$ 100, assim como variedades que ultrapassam os R$ 2 mil

Perfumes para ocasiões noturnas

Se a intenção é dar um perfume pensando em ocasiões noturnas, como para ir em eventos, encontros e jantares, os amadeirados também são uma ótima opção, especialmente os ambarados e os adocicados. Conforme Alessandra Zupo, esses tipos costumam ser mais intensos e apresentam um lado mais quente, envolvente e encantador.

Perfumes amadeirados ambarados: combinam notas associadas à madeira com aromas ambarados, obtidos por meio de resinas de plantas (âmbar e benjoim, por exemplo)

combinam notas associadas à madeira com aromas ambarados, obtidos por meio de resinas de plantas (âmbar e benjoim, por exemplo) Perfumes amadeirados adocicados: combinam notas associadas à madeira com aromas adocicados (chocolate, baunilha, caramelo, frutas)

combinam notas associadas à madeira com aromas adocicados (chocolate, baunilha, caramelo, frutas) Vendidos, principalmente, como colônia , eau de toilette e eau de parfum

, e Costumam ter uma fixação mais elevada

Há opções abaixo de R$ 100, assim como variedades que ultrapassam os R$ 2 mil

Onde comprar

A indicação é optar por comprar perfumes nas lojas oficiais das marcas e em estabelecimentos especializados, sejam físicos ou online.

Se a aquisição for feita pela internet em um comércio não oficial, é interessante pesquisar a reputação do vendedor para evitar golpes. Outro ponto de atenção é que o produto deve vir lacrado e na embalagem original, com origem informada no rótulo.

Escolha do perfume deve levar em consideração a ocasião em que se pretende utilizar. manhattan_art / stock.adobe.com

*Produção: Carolina Dill