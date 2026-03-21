Ler resumo

"Body splash" é uma colônia corporal com baixa concentração de essência. etonastenka / stock.adobe.com

Pode ser que você já tenha percebido o lançamentos de novas marcas e produtos no segmento da perfumaria, especialmente quando o assunto é body splash. E não é só impressão: o mercado tem ampliado significativamente a oferta desse tipo de produto, que hoje funciona como uma porta de entrada para o universo olfativo.

Voltados principalmente para proporcionar frescor e perfumar a pele no dia a dia, o body splash se destaca pelo preço mais acessível quando comparado a perfumes tradicionais. Mas existem diferenças importantes entre eles.

Neste Dia Internacional da Perfumaria, Zero Hora preparou um guia para ajudar você a entender o que é um body splash e a escolher o ideal para o seu estilo e suas necessidades.

O que é um body splash?

O body splash é uma colônia corporal com baixa concentração de essência, (cerca de 3%). Este percentual indica a quantidade de óleos aromáticos que entram na formulação. O restante é composto principalmente por álcool, água e outros solventes.

É uma espécie de fragrância "mais diluída", que resulta em um aroma mais leve e com menor fixação na pele em comparação aos outros tipos de perfume.

Essas características fazem com que seja um item ideal para uso no dia a dia, no pós-banho e na academia, entre outros contextos.

Entenda o que você gosta

Uma forma de começar a pensar em qual body splash comprar é entender o tipo de fragrância que você gosta e em que momentos gostaria de usar. Algumas perguntas podem contribuir para essa reflexão:

Pense em fragrâncias que já usou, sentiu e gostou : quais aromas elas tinham? Remetiam a doces, frutas e flores, a cheiros mais herbais ou amadeirados?

: quais aromas elas tinham? Remetiam a doces, frutas e flores, a cheiros mais herbais ou amadeirados? Reflita sobre como você quer se sentir com o perfume: elegante, leve, sensual ou energizante?

Leia Mais Como escolher o melhor perfume? Saiba o passo a passo para acertar na compra

Conheça as principais famílias olfativas

As famílias olfativas estão entre os elementos mais importantes na caracterização de qualquer tipo de perfume.

Cada fragrância é composta por diferentes aromas, também chamados de notas, que, combinadas, determinam sua identidade e permitem classificá-las em famílias como floral, cítrica, oriental, amadeirada, aromática, entre outras (veja abaixo).

Funcionam como um "mapa" para entender melhor o estilo, a evolução do produto na pele e a sensação que transmite.

O que são as notas?

As notas são os aromas que compõem o produto. Elas formam camadas, que vão se revelando em etapas, desde o primeiro contato do líquido com a pele até a evaporação ao longo do tempo.

É como se a fragrância apresentasse uma estrutura, a qual é chamada de pirâmide olfativa, formada por notas de saída, notas de coração e notas de fundo:

Notas de saída (ou de topo): são as primeiras notas sentidas ao aplicar o produto. Elas evaporam rapidamente, em minutos, e dão a primeira impressão

são as primeiras notas sentidas ao aplicar o produto. Elas evaporam rapidamente, em minutos, e dão a primeira impressão Notas de corpo: aparecem logo após as notas de saída, representando o "corpo" e a personalidade do perfume. Têm volatilidade e duração intermediárias

aparecem logo após as notas de saída, representando o "corpo" e a personalidade do perfume. Têm volatilidade e duração intermediárias Notas de fundo (ou de base): são as últimas a aparecer, responsáveis pela fixação. Levam mais tempo para evaporar

Como essas informações aparecem na embalagem

As notas e a família olfativa geralmente são descritas no próprio rótulo. Um exemplo comum:

Família Olfativa: Floral Frutal (aromas de flores e de frutas)

Floral Frutal (aromas de flores e de frutas) Notas de saída: bergamota e pera (os primeiros cheiros que serão sentidos)

bergamota e pera (os primeiros cheiros que serão sentidos) Notas de corpo: jasmim e rosa (o destaque)

jasmim e rosa (o destaque) Notas de fundo: musk e sândalo (a base, o que fica depois de um tempo)

"Body splashes" são fragrâncias corporais naturalmente mais leves. Tamer / stock.adobe.com

Como testar um body splash

A recomendação é sempre priorizar a testagem do perfume na pele. O ideal é aplicar e esperar por alguns minutos para sentir a variação das notas ao longo do tempo.

Aplique de preferência no pulso ou antebraço. Os famosos papeizinhos encontrados em lojas de perfumaria não são indicados quando se deseja uma percepção fiel. A fragrância pode mudar de modo considerável em comparação à própria pele

Os famosos papeizinhos encontrados em lojas de perfumaria não são indicados quando se deseja uma percepção fiel. A fragrância pode mudar de modo considerável em comparação à própria pele Perceba como a fragrância evolui na pele. Após borrifar o body splash, espere alguns minutos e acompanhe as mudanças do cheiro. É natural que o aroma inicial — aquele das primeiras notas — não seja o mesmo depois de um tempo

Após borrifar o body splash, espere alguns minutos e acompanhe as mudanças do cheiro. É natural que o aroma inicial — aquele das primeiras notas — não seja o mesmo depois de um tempo Evite testar muitos produtos de uma vez

Preço e onde comprar

Seja para body splashes nacionais ou internacionais, a orientação é comprar em lojas especializadas ou nos estabelecimentos das próprias marcas.

Pela internet, a recomendação é buscar os sites oficiais ou aqueles com boa reputação para evitar golpes. O produto deve vir lacrado e na embalagem original.

Produtos podem ser encontrados com uma grande variedade de preço. Inga Bulgakova / stock.adobe.com

Embora sejam tradicionalmente mais acessíveis, os preços disponíveis no mercado variam. O resultado final está diretamente relacionado à marca, à formulação e aos ingredientes escolhidos.

Em uma volumetria de 200ml, produtos considerados de entrada podem ser encontrados por R$ 30 a R$ 60.

Há opções na casa dos R$ 70 a R$ 100, os quais costumam apresentar um melhor custo-benefício. Os importados também são bastante procurados, com uma faixa que pode iniciar em R$ 120.