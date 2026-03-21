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Dia Internacional da Perfumaria
Notícia

Mais barato que perfume: o que é "body splash" e quando vale a pena usar

Guia explica como produto se diferencia dos perfumes tradicionais e orienta sobre classificação e características importantes

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

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