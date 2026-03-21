Pode ser que você já tenha percebido o lançamentos de novas marcas e produtos no segmento da perfumaria, especialmente quando o assunto é body splash. E não é só impressão: o mercado tem ampliado significativamente a oferta desse tipo de produto, que hoje funciona como uma porta de entrada para o universo olfativo.
Voltados principalmente para proporcionar frescor e perfumar a pele no dia a dia, o body splash se destaca pelo preço mais acessível quando comparado a perfumes tradicionais. Mas existem diferenças importantes entre eles.
Neste Dia Internacional da Perfumaria, Zero Hora preparou um guia para ajudar você a entender o que é um body splash e a escolher o ideal para o seu estilo e suas necessidades.
ZH Indica: guia de compras
O que é um body splash?
O body splash é uma colônia corporal com baixa concentração de essência, (cerca de 3%). Este percentual indica a quantidade de óleos aromáticos que entram na formulação. O restante é composto principalmente por álcool, água e outros solventes.
É uma espécie de fragrância "mais diluída", que resulta em um aroma mais leve e com menor fixação na pele em comparação aos outros tipos de perfume.
Essas características fazem com que seja um item ideal para uso no dia a dia, no pós-banho e na academia, entre outros contextos.
Entenda o que você gosta
Uma forma de começar a pensar em qual body splash comprar é entender o tipo de fragrância que você gosta e em que momentos gostaria de usar. Algumas perguntas podem contribuir para essa reflexão:
- Pense em fragrâncias que já usou, sentiu e gostou: quais aromas elas tinham? Remetiam a doces, frutas e flores, a cheiros mais herbais ou amadeirados?
- Reflita sobre como você quer se sentir com o perfume: elegante, leve, sensual ou energizante?
Conheça as principais famílias olfativas
As famílias olfativas estão entre os elementos mais importantes na caracterização de qualquer tipo de perfume.
Cada fragrância é composta por diferentes aromas, também chamados de notas, que, combinadas, determinam sua identidade e permitem classificá-las em famílias como floral, cítrica, oriental, amadeirada, aromática, entre outras (veja abaixo).
Funcionam como um "mapa" para entender melhor o estilo, a evolução do produto na pele e a sensação que transmite.
O que são as notas?
As notas são os aromas que compõem o produto. Elas formam camadas, que vão se revelando em etapas, desde o primeiro contato do líquido com a pele até a evaporação ao longo do tempo.
É como se a fragrância apresentasse uma estrutura, a qual é chamada de pirâmide olfativa, formada por notas de saída, notas de coração e notas de fundo:
- Notas de saída (ou de topo): são as primeiras notas sentidas ao aplicar o produto. Elas evaporam rapidamente, em minutos, e dão a primeira impressão
- Notas de corpo: aparecem logo após as notas de saída, representando o "corpo" e a personalidade do perfume. Têm volatilidade e duração intermediárias
- Notas de fundo (ou de base): são as últimas a aparecer, responsáveis pela fixação. Levam mais tempo para evaporar
Como essas informações aparecem na embalagem
As notas e a família olfativa geralmente são descritas no próprio rótulo. Um exemplo comum:
- Família Olfativa: Floral Frutal (aromas de flores e de frutas)
- Notas de saída: bergamota e pera (os primeiros cheiros que serão sentidos)
- Notas de corpo: jasmim e rosa (o destaque)
- Notas de fundo: musk e sândalo (a base, o que fica depois de um tempo)
Como testar um body splash
A recomendação é sempre priorizar a testagem do perfume na pele. O ideal é aplicar e esperar por alguns minutos para sentir a variação das notas ao longo do tempo.
- Aplique de preferência no pulso ou antebraço. Os famosos papeizinhos encontrados em lojas de perfumaria não são indicados quando se deseja uma percepção fiel. A fragrância pode mudar de modo considerável em comparação à própria pele
- Perceba como a fragrância evolui na pele. Após borrifar o body splash, espere alguns minutos e acompanhe as mudanças do cheiro. É natural que o aroma inicial — aquele das primeiras notas — não seja o mesmo depois de um tempo
- Evite testar muitos produtos de uma vez
Preço e onde comprar
Seja para body splashes nacionais ou internacionais, a orientação é comprar em lojas especializadas ou nos estabelecimentos das próprias marcas.
Pela internet, a recomendação é buscar os sites oficiais ou aqueles com boa reputação para evitar golpes. O produto deve vir lacrado e na embalagem original.
Embora sejam tradicionalmente mais acessíveis, os preços disponíveis no mercado variam. O resultado final está diretamente relacionado à marca, à formulação e aos ingredientes escolhidos.
Em uma volumetria de 200ml, produtos considerados de entrada podem ser encontrados por R$ 30 a R$ 60.
Há opções na casa dos R$ 70 a R$ 100, os quais costumam apresentar um melhor custo-benefício. Os importados também são bastante procurados, com uma faixa que pode iniciar em R$ 120.
*Sob supervisão e orientação do jornalista Beto Azambuja