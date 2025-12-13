Vai viajar no fim do ano? Saiba como revisar e avaliar a hora certa de trocar os freios do carro

Ler resumo

Mais do que componentes mecânicos, os freios formam um conjunto de peças que trabalham em sincronia. robypangy / adobe.stock.com

Os freios são, sem exagero, um dos sistemas mais importantes de qualquer automóvel. São eles que garantem a segurança do motorista, dos passageiros e de todos ao redor, controlando a desaceleração e a parada do veículo com precisão.

Mais do que componentes mecânicos, eles formam um conjunto de peças que trabalham em sincronia (pastilhas, discos, fluido e pinças) para transformar a força do pedal em frenagem eficiente.

Compreender como esse sistema funciona é importante para dirigir com tranquilidade, prolongar a vida útil do carro e, principalmente, evitar acidentes.

Para ajudar nessa escolha, Zero Hora consultou manuais das principais fabricantes do mercado e reuniu informações sobre os diferentes tipos de freio, sinais de desgaste e o que observar na hora da manutenção ou da troca.

Confira nesta reportagem

Como escolher o melhor freio para o carro?

A escolha do sistema de freios ideal começa pela compreensão do tipo de veículo, do estilo de condução e das condições de uso.

Modelos leves, como os compactos urbanos, exigem menos esforço de frenagem do que SUVs, caminhonetes ou veículos de carga.

Motoristas que costumam trafegar em estradas sinuosas, descidas íngremes ou vias de terra devem optar por sistemas mais robustos e com boa dissipação de calor.

Automóveis leves exigem menos esforço de frenagem do que SUVs. industrieblick / stock.adobe.com

Além do tipo e do material das pastilhas, o ambiente em que o carro circula também influencia o desempenho.

Em áreas urbanas, onde há muitas paradas e arrancadas, vale investir em freios que mantenham boa resposta em baixas velocidades.

Para viagens longas ou uso intenso em rodovias, os modelos com alta resistência ao calor, como os de disco ventilados, ajudam a evitar a fadiga do sistema.

Em trajetos off-road, os componentes precisam ser mais resistentes e capazes de lidar com sujeira, água e variações de temperatura.

O sistema de freios é formado por diversas partes que trabalham em conjunto, como o pedal, o fluido, as pastilhas, os discos e os sensores eletrônicos.

Quando um desses elementos apresenta desgaste ou falha, o desempenho geral é comprometido e a segurança do veículo fica em risco.

O que são e como funcionam os freios

Ao pressionar o pedal, o motorista aciona um mecanismo hidráulico. A força mecânica do pé é multiplicada e transmitida pelo fluido de freio até as rodas.

Lá, o movimento é convertido em atrito, e é esse atrito que reduz a velocidade até a parada total do veículo.

O sistema é composto por várias partes que desempenham papéis complementares:

Pedal de freio e freio de mão: o pedal aciona o sistema hidráulico principal, enquanto a alavanca do freio de mão atua nas rodas traseiras, servindo apenas para manter o veículo parado

o pedal aciona o sistema hidráulico principal, enquanto a alavanca do freio de mão atua nas rodas traseiras, servindo apenas para manter o veículo parado Pastilhas de freio: são responsáveis por gerar atrito ao entrarem em contato com o disco, desacelerando as rodas

são responsáveis por gerar atrito ao entrarem em contato com o disco, desacelerando as rodas Disco de freio: fixado às rodas, é o elemento que recebe a pressão das pastilhas

fixado às rodas, é o elemento que recebe a pressão das pastilhas Pinça e pistão: peças que pressionam as pastilhas contra o disco quando o freio é acionado

peças que pressionam as pastilhas contra o disco quando o freio é acionado Cilindro mestre e servo-freio: transformam a pressão do pedal em força hidráulica e distribuem essa energia por todo o sistema

transformam a pressão do pedal em força hidráulica e distribuem essa energia por todo o sistema Fluido de freio: elemento vital para transmitir a força e garantir a resposta rápida entre o pedal e as rodas

Ao pressionar o pedal, o motorista aciona um mecanismo hidráulico. methaphum / stock.adobe.com

Quando tudo está em ordem, a frenagem ocorre de forma suave, precisa e previsível. Se há ruídos, vibrações ou pedal mais "fundo" do que o normal, é sinal de que algo pode estar errado.

Tipos de freio

Freio a disco

Presente na maioria dos carros modernos, é eficiente e seguro. O funcionamento se baseia no atrito entre as pastilhas e o disco metálico, reduzindo gradualmente a velocidade.

Tem melhor dissipação de calor e maior durabilidade, sendo ideal para uso urbano e rodoviário.

Freio a tambor

Ainda encontrado em veículos mais antigos ou de carga, utiliza sapatas (componentes do sistema) que pressionam a parte interna de um tambor acoplado à roda.

É um sistema mais simples e de menor custo, porém menos eficiente na dissipação do calor, o que pode comprometer o desempenho em frenagens sucessivas.

Há ainda variações de materiais e tecnologias: discos ventilados (com canais internos para resfriamento), cerâmicos (para veículos esportivos, com alta resistência térmica) e compostos metálicos, voltados para maior durabilidade.

Cada sistema de frenagem possui características próprias e indicações específicas. baranq / stock.adobe.com

Tecnologia: ABS, EBD e mais

Desde 2014, todos os veículos novos fabricados no Brasil devem sair de fábrica com freios ABS. O sistema evita o travamento das rodas durante uma frenagem brusca, permitindo ao motorista manter o controle direcional do veículo.

Além dele, outras tecnologias atuam de forma integrada:

EBD (Electronic Brake Distribution) : distribui automaticamente a força de frenagem entre as rodas, equilibrando a resposta do carro e evitando derrapagens

(Electronic Brake Distribution) distribui automaticamente a força de frenagem entre as rodas, equilibrando a resposta do carro e evitando derrapagens ESC (Electronic Stability Control): auxilia na estabilidade do veículo, corrigindo a trajetória em curvas ou frenagens de emergência

(Electronic Stability Control): auxilia na estabilidade do veículo, corrigindo a trajetória em curvas ou frenagens de emergência BAS (Brake Assist System) : detecta frenagens de pânico e aplica força adicional nos freios para reduzir a distância de parada

(Brake Assist System) detecta frenagens de pânico e aplica força adicional nos freios para reduzir a distância de parada EAS (Electronic Actuation System): sistema que monitora e ajusta eletronicamente a tração e o comportamento das rodas, mais comum em SUVs e picapes

Esses recursos aumentam consideravelmente a segurança, especialmente em pisos escorregadios, frenagens de emergência e curvas acentuadas.

Leia Mais IPVA 2026: veja veículos que tiveram redução no imposto para o ano que vem

Frenagem automática de emergência

Além desses recursos, veículos mais modernos passaram a incorporar sistemas de frenagem automática de emergência, tecnologia que integra o conjunto de assistências conhecido como ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista, do inglês).

O componente responsável por essa função é o AEB (Frenagem Autônoma de Emergência, do inglês), que monitora continuamente o ambiente ao redor do veículo para antecipar riscos de colisão e intervir mesmo antes da reação do motorista.

O funcionamento do AEB começa pela detecção do cenário por meio de câmeras posicionadas no para-brisa, radares instalados no para-choque dianteiro e, em alguns modelos, sensores LiDAR, tecnologia de sensoriamento remoto que usa pulsos de laser para medir distâncias.

Esses equipamentos identificam veículos, pedestres, ciclistas e outros obstáculos, alimentando uma central eletrônica que calcula o tempo estimado para uma colisão.

Quando o sistema entende que o motorista não reagiu ou não aplicou força suficiente nos freios, diferentes níveis de atuação são acionados.

A primeira etapa é o alerta ao condutor, geralmente por sinais sonoros, luminosos no painel ou vibração em volante e pedais.

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos no Brasil em novembro de 2025

Se ainda assim não houver resposta, o AEB pré-carrega o sistema de frenagem, aproximando pastilhas dos discos e pressurizando o circuito para reduzir o tempo de reação.

Na iminência da colisão, o sistema realiza a frenagem automática total, aplicando força máxima nos freios para evitar o impacto ou, ao menos, diminuir significativamente sua gravidade.

O AEB atua em coordenação com tecnologias já presentes nos veículos, como o controle eletrônico de estabilidade (ESC), que assegura a trajetória em frenagens bruscas, o ABS e sistemas de direção elétrica que, em alguns casos, auxiliam manobras evasivas automáticas.

Em modelos mais avançados, a tecnologia também reconhece pedestres e ciclistas, funciona em cruzamentos (Cross-Traffic AEB) e pode operar em marcha à ré para evitar colisões durante manobras de estacionamento.

Quando trocar o freio

A manutenção preventiva é o segredo para evitar falhas graves. Em geral, recomenda-se revisar o sistema de freios a cada 10 mil quilômetros rodados ou conforme orientação do fabricante.

Alguns sinais indicam que é hora de levar o carro à oficina:

Pedal mais duro ou "borrachudo"

Barulhos metálicos ou chiados ao frear

Vibração ou trepidação no pedal

Aumento da distância de frenagem

Luz de alerta acesa no painel

Recomenda-se revisar o sistema de freios a cada 10 mil quilômetros rodados. Kadmy / stock.adobe.com

As pastilhas de freio devem ser substituídas periodicamente, pois o desgaste compromete o atrito e aumenta o risco de falhas.

Os discos também precisam de atenção: podem empenar com o tempo ou sofrer corrosão.

Já o fluido de freio deve ser trocado pelo menos uma vez ao ano, pois perde suas propriedades com o calor e o tempo de uso.

Ignorar esses sinais pode gerar não só prejuízo mecânico, mas principalmente risco de acidentes.

Cuidados e direção consciente

Manter os freios em bom estado é, acima de tudo, uma questão de segurança. Para garantir o desempenho ideal, siga alguns cuidados básicos: