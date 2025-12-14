Qual o melhor amortecedor para seu carro? Saiba como funcionam e conheça as melhores marcas

Ler resumo

Amortecedor é essencial para que o carro não perca controle em curvas ou frenagens. yurii oliinyk / adobe.stock.com

O amortecedor é uma peça fundamental para a segurança, o conforto e a estabilidade do veículo. Ao passar por buracos, lombadas ou trechos irregulares, é ele quem controla o movimento das molas da suspensão e garante que os pneus se mantenham em contato constante com o solo.

Essa função é essencial para que o carro não perca controle em curvas ou frenagens, além de contribuir para uma direção mais suave e evitar desgastes prematuros em outras peças.

Zero Hora consultou manuais das principais marcas no mercado e reuniu informações sobre os tipos de amortecedores, quando trocar e o que observar antes da compra.

Além de absorver impactos, o amortecedor melhora a dirigibilidade, reduz o desgaste dos pneus, diminui a distância de frenagem e preserva componentes da suspensão.

Ele também ajuda o motorista a manter domínio do carro, mesmo em curvas mais acentuadas ou frenagens bruscas. Em resumo, é uma peça diretamente ligada à segurança.

A escolha do amortecedor ideal depende do tipo de automóvel, de como você usa o veículo, do quanto pretende gastar e do nível de tecnologia que busca.

Não se trata apenas de substituir uma peça gasta, mas de selecionar um componente que se alinhe perfeitamente ao seu estilo de direção e às condições das estradas que você mais trafega.

Escolha do amortecedor ideal depende do tipo de automóvel e de como você usa o veículo. Valerii Apetroaiei / adobe.stock.com

Quando trocar o amortecedor

A vida útil dos amortecedores varia conforme o uso, mas a recomendação geral é verificar o estado das peças a cada 50 mil quilômetros e considerar a troca preventiva.

Fique alerta a estes sinais:

Aumento da distância de frenagem: o carro demora mais para parar completamente

o carro demora mais para parar completamente Instabilidade em curvas: o veículo "balança" ou você sente dificuldade em mantê-lo na trajetória

o veículo "balança" ou você sente dificuldade em mantê-lo na trajetória Desgaste irregular dos pneus: os pneus apresentam "barrigas" ou se gastam de forma anormal

os pneus apresentam "barrigas" ou se gastam de forma anormal Vazamento de óleo: manchas de óleo no próprio amortecedor indicam que a vedação está comprometida

manchas de óleo no próprio amortecedor indicam que a vedação está comprometida Trepidação excessiva: o carro trepida e chacoalha de forma anormal em pisos irregulares

o carro trepida e chacoalha de forma anormal em pisos irregulares Inclinação ao frear ou acelerar: a dianteira do carro "mergulha" ao frear ou "ergue" excessivamente ao acelerar

Ao notar qualquer um desses sintomas, procure um mecânico de confiança para avaliação. Dirigir com amortecedores gastos é colocar em risco a sua segurança e a de outros usuários da via.

Tipos de amortecedor

Amortecedores hidráulicos são os mais comuns e acessíveis, ideais para veículos de passeio. BLKstudio / adobe.stock.com

Quando o amortecedor está em bom estado, o motorista sente o carro firme, estável e previsível. Quando está desgastado, o veículo pode balançar mais do que o normal, exigir maior distância de frenagem, desgastar os pneus rapidamente e até aumentar o risco de derrapagem.

Por isso, entender os tipos de amortecedores e como identificá-los é um passo importante para fazer a escolha certa na hora da manutenção. São eles:

Amortecedores hidráulicos

São os mais comuns e acessíveis, ideais para veículos de passeio que circulam predominantemente em ambientes urbanos. Seu sistema utiliza óleo e ar para amortecer os impactos.

Porém, em uso intenso ou em estradas muito ruins, o óleo pode se misturar com o ar (um fenômeno chamado aeração), reduzindo sua eficiência e vida útil.

Amortecedores pressurizados (a gás)

Uma evolução direta do modelo hidráulico. Neste tipo, o ar é substituído por nitrogênio pressurizado, que evita a aeração.

Isso resulta em uma resposta mais rápida aos desníveis, maior estabilidade em curvas e frenagens, e uma vida útil geralmente mais longa.

São recomendados para quem viaja com frequência por estradas irregulares ou busca um desempenho superior, mas têm um custo mais elevado.

Amortecedores eletrônicos

O top de linha em tecnologia. Eles possuem sensores e uma unidade de controle que ajusta eletronicamente a rigidez do amortecedor de acordo com a condição da pista e a maneira de dirigir.

Oferecem o máximo em conforto e controle, mas a manutenção é mais cara e são tipicamente encontrados em veículos de luxo ou de alta performance.

Como escolher o tipo de amortecedor

Quem costuma trafegar com frequência por estradas irregulares, tende a se beneficiar mais do amortecedor pressurizado. Nitiphol / adobe.stock.com

Para carros populares ou compactos, usados principalmente no dia a dia, o amortecedor hidráulico costuma ser a escolha mais adequada, já que oferece bom custo-benefício e atende bem ao uso urbano.

Quem costuma trafegar com frequência por estradas irregulares, com buracos ou trechos de terra, tende a se beneficiar mais do amortecedor pressurizado (a gás), que suporta melhor os impactos e mantém o veículo mais estável.

No caso de veículos mais pesados ou SUVs, especialmente quando utilizados em viagens, o amortecedor pressurizado também se destaca, porque ajuda a reduzir a rolagem da carroceria e melhora o controle em curvas.

Se o carro já sai de fábrica com suspensão ajustável ou conta com sistemas eletrônicos de condução, é importante manter o amortecedor eletrônico original ou equivalente para preservar o conforto, a segurança e o desempenho projetados pela montadora.

Qualidade, garantia e instalação

A instalação adequada do amortecedor é crucial para o bom desempenho da peça. velimir / adobe.stock.com

Não economize na qualidade do amortecedor. Peças genéricas de baixa procedência podem comprometer seriamente a segurança.

Sempre verifique a garantia oferecida pelo fabricante (geralmente de um ano ou 12 mil quilômetros) e compre de revendedores autorizados.

Por fim, a instalação é crucial: uma troca mal feita, sem a devida verificação de outras peças da suspensão e sem alinhamento e balanceamento, pode anular todos os benefícios dos novos amortecedores.

Marcas no mercado

Cofap

Tradicional e muito presente no mercado nacional, tem peças para praticamente toda a frota.

Costuma entregar equilíbrio entre estabilidade e conforto, com boa durabilidade e preço competitivo.

É uma escolha segura para quem busca bom custo-benefício.

Monroe

Marca global com forte investimento em tecnologia. Os amortecedores pressurizados da Monroe são conhecidos por oferecer maior suavidade na condução.

São indicados para quem busca conforto e resposta rápida da suspensão, mesmo pagando um pouco mais.

Nakata

Outra gigante nacional, com mais de 60 anos de mercado. Oferece produtos de alta qualidade e durabilidade, com um foco forte em custo-benefício, sendo uma opção muito sólida.

Kayaba (KYB)

Fabricante japonesa com reputação global de qualidade. É uma marca muito confiável para quem busca tecnologia. Suas linhas são bem definidas:

Premium (hidráulica)

(hidráulica) Excel-G (pressurizada para conforto)

(pressurizada para conforto) Gas-a-Just (pressurizada para performance)

Bilstein

A fabricante alemã é referência absoluta em amortecedores de alta performance.