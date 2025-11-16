Seis produtos para comprar e economizar na Black Friday

Lava-roupas, iPhone, geladeira, Smart TV, whey protein e lava-louças são itens que costumam liderar as buscas na Black Friday. Montagem de fotos / adobe.stock.com

A Black Friday é uma das melhores oportunidades do ano para adquirir produtos de maior valor agregado, como eletrônicos, eletrodomésticos e suplementos, com descontos expressivos.

A cada edição, consumidores de todo o país aguardam a data para investir em itens que unem tecnologia, praticidade e durabilidade, mas também precisam estar atentos para evitar compras por impulso ou promoções enganosas.

Com base nos guias de compras já produzidos por Zero Hora, reunimos orientações práticas sobre como comprar alguns dos produtos mais procurados neste período de ofertas.

Entre os destaques estão o iPhone, a geladeira, a Smart TV, o whey protein, a lava-roupas e a lava-louças.

A seguir, explicamos o que observar antes de comprar, quando vale investir em versões mais completas e quais cuidados garantem uma boa relação entre custo e benefício.

iPhone

Na hora de escolher um novo iPhone, seja o recém-lançado iPhone 17, versões anteriores ou as variantes Pro, o consumidor deve começar avaliando suas necessidades reais de uso, o orçamento disponível e o tempo pelo qual pretende manter o aparelho.

Quem trabalha com criação de conteúdo, edição de vídeos, jogos ou multitarefas intensas, se beneficia de maior desempenho, câmeras mais avançadas e memória ampliada.

Os principais critérios de decisão envolvem desempenho, bateria, armazenamento, câmeras e compatibilidade com futuras versões do iOS.

Os modelos Pro e Pro Max oferecem hardware mais potente, câmeras telefoto de 48 megapixels (MP) e até 12 Gigabytes (GB) de memória RAM, ideais para quem exige alto desempenho.

Quem trabalha com criação de conteúdo se beneficia de um iPhone com maior desempenho. Apple / Reprodução

Entretanto, para o público geral, versões como o iPhone 13 e 14 continuam entregando excelente performance, suporte prolongado e custo-benefício mais equilibrado, especialmente após a redução de preços com a chegada da nova geração.

Outro fator essencial é a longevidade das atualizações. Modelos recentes costumam receber suporte de software entre cinco e seis anos, garantindo maior segurança e compatibilidade com novos recursos.

Já aparelhos mais antigos podem ter o suporte encerrado após dois ou três anos. Portanto, quem planeja manter o iPhone por longo período deve priorizar modelos mais atuais.

Lava-louças

Entre os eletrodomésticos que mais transformam a rotina da casa, a lava-louças merece destaque. Além de eliminar a tarefa de esfregar pratos e panelas à mão, ela oferece uma limpeza eficiente, economiza recursos e traz mais conforto para o dia a dia.

Um dos principais benefícios está na economia de tempo. Enquanto o aparelho realiza o ciclo de lavagem, é possível dedicar-se a outras atividades ou simplesmente relaxar.

Outro ponto importante é a eficiência no consumo de água e energia. Em comparação à lavagem manual, o gasto é significativamente menor.

Modelos mais modernos incluem programas econômicos, sensores automáticos e ciclos inteligentes que ajustam o uso de recursos conforme a carga de louça.

Enquanto a lava-louças realiza o ciclo de lavagem, é possível dedicar-se a outras atividades. Issara / adobe.stock.com

A higienização também é superior. A água quente utilizada nos ciclos elimina microrganismos, odores e resíduos que podem passar despercebidos na lavagem tradicional.

Recursos como a função de higienização intensiva são especialmente úteis para famílias com crianças ou pessoas com restrições de saúde.

Modelos recentes também apostam em design moderno e funcionalidade. Acabamentos em aço escovado, painéis digitais e displays intuitivos tornam o uso simples e adicionam um toque de sofisticação à cozinha.

Tipos de lava-louças

De piso: são os mais comuns e indicados para famílias maiores. Têm capacidade para oito a 14 serviços e ocupam o espaço de um eletrodoméstico tradicional. São robustos, duráveis e contam com mais programas e ajustes

são os mais comuns e indicados para famílias maiores. Têm capacidade para oito a 14 serviços e ocupam o espaço de um eletrodoméstico tradicional. São robustos, duráveis e contam com mais programas e ajustes De bancada: compactas e ideais para cozinhas pequenas, acomodam cerca de seis a oito serviços. Oferecem boa performance e são práticas de instalar, sendo perfeitas para casais ou pessoas que moram sozinhas

compactas e ideais para cozinhas pequenas, acomodam cerca de seis a oito serviços. Oferecem boa performance e são práticas de instalar, sendo perfeitas para casais ou pessoas que moram sozinhas Embutidas: integradas ao mobiliário da cozinha planejada, unem eficiência e estética. Oferecem a mesma capacidade dos modelos de piso, mas com visual discreto e acabamento elegante

integradas ao mobiliário da cozinha planejada, unem eficiência e estética. Oferecem a mesma capacidade dos modelos de piso, mas com visual discreto e acabamento elegante Portáteis: permitem mobilidade e são úteis para quem mora em imóveis alugados ou com espaço reduzido. São leves, de instalação simples, mas têm menor capacidade de carga

O que observar antes de comprar

Programas de lavagem variados tornam o uso mais versátil. Владислав Легір / adobe.stock.com

A capacidade deve ser adequada à rotina da casa, e a eficiência energética, priorizada.

Aparelhos com melhor classificação consomem menos energia e água. Avalie também o nível de ruído, principalmente se a cozinha for integrada à sala.

Programas de lavagem variados tornam o uso mais versátil. Ciclos rápidos, função eco e higienização são recursos que fazem diferença no dia a dia.

Cestos ajustáveis e compartimentos específicos para talheres e copos ajudam na organização interna.

Por fim, vale ficar atento a funcionalidades extras, como início programado, trava de segurança, sensores automáticos e sistemas de jato direcionado, que ampliam a eficiência de limpeza.

Leia Mais Como escolher a melhor secadora de roupas em 2025

Lava-roupas

Uma boa lava-roupas transforma completamente a forma de lidar com as tarefas da casa. Além de economizar tempo, ela garante limpeza profunda, reduz o consumo de água e energia e cuida das peças com eficiência.

Antes de decidir qual modelo comprar, avalie suas necessidades com cuidado. Famílias grandes se beneficiam de modelos com capacidade acima de 10 quilos (kg), enquanto quem mora sozinho pode optar por máquinas menores, entre seis e nove quilos.

Meça o espaço da lavanderia, considerando largura, altura e profundidade, para garantir que o equipamento se encaixe perfeitamente.

Antes de decidir qual lava-roupas comprar, avalie suas necessidades com cuidado. Atlas / adobe.stock.com

A eficiência energética deve ser prioridade. Prefira máquinas com boa classificação no selo de economia e tecnologias que ajustam automaticamente o consumo de água e sabão.

Outro ponto importante é observar os programas de lavagem. Ciclos rápidos, antialérgicos e específicos para roupas delicadas tornam o uso mais versátil.

Um dispenser bem projetado, centrifugação potente e filtros de fiapos são diferenciais que aumentam a praticidade.

O design e o material também contam. Modelos com tambor de aço inox e acabamento moderno garantem resistência e valorizam o ambiente. Verifique o nível de ruído.

Por fim, considere o custo-benefício. Compare ofertas, leia avaliações de consumidores e observe o tempo de garantia.

Tipos de lava-roupas

Abertura superior

Lava-roupas com abertura superior possuem boa capacidade e instalação simples. beeboys / adobe.stock.com

São práticas, geralmente mais acessíveis e ideais para quem busca simplicidade no dia a dia.

O cesto vertical facilita o carregamento e o descarregamento das roupas, e a agitação no centro do tambor garante boa limpeza em ciclos curtos.

São indicadas para quem procura uma máquina eficiente, com boa capacidade e instalação simples.

Abertura frontal

Conhecidas pelo design moderno e pela eficiência energética, utilizam o movimento do tambor para lavar as roupas, dispensando o agitador.

Esse sistema reduz o atrito entre os tecidos, o que prolonga a vida útil das peças e economiza água e energia.

São ideais para quem busca desempenho silencioso, centrifugação potente e programas personalizados, como edredom ou roupas delicadas.

Tanquinho

É uma opção compacta e econômica, recomendada para espaços pequenos ou para quem realiza lavagens rápidas e de menor volume.

Embora mais simples, muitos modelos oferecem boa performance e recursos práticos, como ciclos automáticos e drenagem eficiente.

Lavadoras tecnológicas

Possuem conectividade via aplicativo, painel digital e sensores inteligentes que ajustam o ciclo conforme o tipo de roupa.

Smart TV

Smart TV permite assistir a plataformas de streaming, navegar na web e jogar videogames. Proxima Studio / adobe.stock.com

A Smart TV deixou de ser apenas uma televisão com acesso à internet para se tornar um centro multimídia doméstico.

Ela permite assistir a plataformas de streaming, navegar na web, jogar videogames, espelhar conteúdo de outros dispositivos e até controlar sistemas inteligentes da casa.

A escolha do modelo ideal depende do espaço disponível, da iluminação do ambiente, do tipo de conteúdo consumido e das preferências de conectividade.

Qualidade da imagem e resolução

As telas OLED possuem pixels autoiluminados que geram pretos profundos e contraste superior, sendo ideais para ambientes escuros.

Já as QLED e Neo QLED entregam brilho intenso e alta durabilidade, perfeitas para salas bem iluminadas.

As versões QNED e NanoCell utilizam mini LEDs e nanotecnologia para cores mais puras e imagens mais realistas.

Os modelos LCD e LED continuam sendo opções equilibradas entre preço e desempenho, especialmente para quem busca uma TV de entrada ou intermediária.

Leia Mais Smart TV ficou antiga? Saiba como resolver o problema e conseguir rodar aplicativos

A resolução também influencia diretamente na experiência visual. Em telas pequenas, o HD (720p) é suficiente, mas para televisores médios o Full HD (1080p) garante nitidez superior.

O padrão 4K (2160p) é o mais popular atualmente, ideal para serviços de streaming e jogos de última geração.

Já o 8K oferece o máximo de detalhamento, embora ainda dependa de conteúdo compatível e conexões de alta velocidade.

Para aproveitar ao máximo essas tecnologias, é fundamental utilizar cabos HDMI adequados e manter uma conexão de internet estável.

Tamanho da tela e conectividade

Salas amplas comportam modelos de 50 polegadas ou mais. MclittleStock / adobe.stock.com

O tamanho da tela deve ser proporcional à distância de visualização. Ambientes menores se beneficiam de TVs de 32 a 43 polegadas, enquanto salas amplas comportam modelos de 50 polegadas ou mais.

O posicionamento também influencia o conforto visual: o centro da tela deve ficar na altura dos olhos do espectador sentado.

A conectividade é outro ponto decisivo. Portas HDMI e USB ampliam as possibilidades de uso com consoles, soundbars e dispositivos externos. As conexões Wi-Fi e Ethernet (com fio) permitem acessar plataformas de streaming e jogos online sem interrupções.

O sistema operacional define a fluidez da navegação e a compatibilidade com aplicativos. Entre os principais estão Android TV, webOS e Tizen, todos com suporte a assistentes virtuais como Alexa e Google Assistant.

Som e taxa de atualização

A qualidade do som merece atenção. Tecnologias como Dolby Audio, Dolby Atmos e Digital Plus proporcionam áudio imersivo, enquanto o uso de soundbars complementa a experiência cinematográfica.

A taxa de atualização, expressa em Hertz (Hz), é outro fator essencial: modelos com 120 Hz ou mais oferecem transições mais suaves e menos borrões em cenas rápidas, sendo ideais para esportes e games.

Verificar avaliações de usuários e testes de desempenho ajuda a identificar modelos com melhor custo-benefício e maior durabilidade.

Geladeira

Antes de comprar uma geladeira, é essencial medir o espaço da cozinha. brizmaker / adobe.stock.com

Escolher a geladeira certa exige considerar espaço disponível, tamanho da família e hábitos alimentares. Modelos de 200 a 300 litros são adequados para solteiros ou casais, enquanto famílias médias se beneficiam de opções entre 400 e 500 litros.

Famílias grandes ou que cozinham com frequência devem optar por versões com mais de 500 litros e compartimentos bem distribuídos.

Antes da compra, é essencial medir o espaço da cozinha, considerando abertura das portas e ventilação adequada para evitar superaquecimento.

A eficiência energética é um dos principais fatores de economia no longo prazo. Modelos com selo Procel A ou A+++ garantem menor consumo, e as geladeiras com tecnologia inverter são destaque.

Na parte técnica, é importante verificar a voltagem (127V ou 220V) e o consumo médio de energia. Modelos entre 200W e 400W oferecem bom equilíbrio entre desempenho e economia.

Com cuidados básicos, como limpeza periódica das borrachas de vedação e do condensador, a vida útil pode chegar a 15 anos.

Leia Mais O melhor whey protein para comprar em 2025

Whey protein

No mercado, há três tipos de whey principais: concentrado, isolado e hidrolisado. Jiri Hera / stock.adobe.com

Entre os produtos mais buscados na Black Friday, o whey protein costuma liderar a lista por quem pratica atividade física ou deseja complementar a ingestão de proteínas no dia a dia.

No mercado, há três tipos principais: concentrado, isolado e hidrolisado. Eles se diferenciam pelo processo de filtragem e pelo nível de pureza.

O whey concentrado é o mais comum e costuma oferecer bom custo-benefício, sendo suficiente para a maioria das pessoas.

O isolado tem menor teor de lactose e calorias, indicado para quem tem intolerâncias ou busca uma opção mais leve.

Já o hidrolisado passa por um processo que facilita a digestão, mas tem preço mais alto e nem sempre oferece ganhos superiores.

Quem busca ganho de massa muscular, por exemplo, pode priorizar produtos com maior concentração de proteína por dose. Já quem procura apenas complementar a alimentação pode investir em versões mais simples.

Leia o rótulo com atenção

A qualidade do whey protein pode ser avaliada pela lista de ingredientes e pela tabela nutricional. O ideal é que "proteína do soro do leite" apareça como o primeiro item e que o produto tenha pelo menos 20 gramas de proteína por porção de 30 gramas.

Versões com listas curtas e claras, sem excesso de corantes, aromatizantes ou adoçantes artificiais, tendem a ser mais puras e seguras.

Também é importante verificar informações sobre alergênicos, teores de sódio e açúcar.

Compare o custo-benefício

Nem sempre o suplemento mais caro é o melhor. Muitos produtos utilizam a mesma matéria-prima, variando principalmente no sabor, na textura e nos aditivos.

Avaliar o preço por grama de proteína é uma boa forma de identificar as opções com melhor relação entre custo e qualidade.

Leia Mais Whey protein e creatina na dieta de idosos: confira se suplementos são seguros e podem ser incluídos na rotina

Escolha o sabor e o local de compra

Os sabores de chocolate, baunilha e morango são os mais populares, mas há versões com combinações mais criativas, como cookies, pasta de amendoim e cappuccino.

Para quem está experimentando uma nova marca, vale começar pelos sachês individuais antes de comprar potes maiores.

Também é essencial adquirir o produto em locais confiáveis, como lojas especializadas, farmácias ou sites oficiais das marcas.

Produtos vendidos a granel, em redes sociais ou com embalagens abertas devem ser evitados, já que podem ter origem duvidosa ou estar adulterados.

Atenção à regularização e à segurança

Os suplementos alimentares comercializados no Brasil precisam estar notificados na Anvisa e trazer no rótulo a informação "Alimento notificado na Anvisa", seguida do número do processo.