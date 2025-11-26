Passagens aéreas baratas na Black Friday: guia completo para economizar

Quanto mais preparado você estiver antes da Black Friday, maior a chance de fisgar o melhor preço. New Africa / adobe.stock.com

Com a Black Friday daqui a dois dias, muita gente aproveita o período para garantir passagens aéreas por preços que não aparecem em nenhum outro momento do ano.

Entre ofertas relâmpago, tarifas dinâmicas e aquela sensação de que "o preço mudou só porque eu pesquisei de novo", surgem dúvidas: existe mesmo uma estratégia infalível? Na madrugada realmente vale a pena? Espero até sexta-feira (28) ou é melhor comprar antes?

E o mais importante: muitas promoções duram minutos. Ou seja, quanto mais preparado você estiver antes da virada para a Black Friday, maior a chance de fisgar o melhor preço.

Para facilitar na escolha, Zero Hora analisou sites especializados e agências de viagens e reuniu o que realmente funciona. Confira:

Planeje com antecedência

Apesar de a Black Friday trazer descontos pontuais, passagens aéreas funcionam com o conceito de tarifa dinâmica, ou seja, variam o tempo todo de acordo com demanda, lotação e data da busca.

Por isso, começar a pesquisar antes — dois a três meses para viagens nacionais e quatro a seis meses para internacionais — é importante para identificar quando uma oferta realmente vale a pena.

O monitoramento prévio é o que separa uma oferta legítima de um valor inflado que tenta parecer desconto e pode até indicar golpe na Black Friday. Quanto mais você acompanhar, maior a chance de reconhecer um verdadeiro achado.

Monitoramento prévio é o que separa uma oferta legítima de um valor inflado que tenta parecer desconto. Prostock-studio / stock.adobe.com

Tenha flexibilidade com datas, destinos e horários

A tríade da economia em viagens pode ser resumida assim: flexibilidade de datas, flexibilidade de destino e flexibilidade de horários.

Ajustar a viagem de sexta para quarta pode cortar boa parte do valor

Voar às terças, quartas ou madrugadas costuma render tarifas menores

costuma render tarifas menores Buscar "mês mais barato" ou até "qualquer lugar" abre portas para preços inéditos

Quem deixa as datas se moldarem às tarifas (e não o contrário) economiza mais.

Use buscadores, comparadores e alertas de preços

Um truque importante é ativar alertas de preço. Monkey Business / stock.adobe.com

Para aproveitar a Black Friday, é importante comparar o máximo possível. Buscadores reúnem centenas de tarifas em um só lugar, o que facilita identificar quedas de preço e horários vantajosos.

O truque mais importante aqui é ativar alertas de preço. Você escolhe a rota e recebe uma notificação sempre que o valor cai, evitando ficar atualizando o site o dia inteiro.

Em semanas de promoção, isso faz enorme diferença e permite agir rápido quando aparece uma oportunidade real.

Cadastre-se em programas de milhas e pontos

Em datas como a Black Friday, os programas de milhas oferecem transferências bonificadas, passagens com redução de pontos e condições que não aparecem no resto do ano.

Mesmo quem viaja pouco pode acumular milhas por compras no cartão, cupons e promoções.

Com alguma estratégia, dá para transformar gastos cotidianos em trechos aéreos quase gratuitos.

Acompanhe promoções relâmpago antes e durante

As companhias aéreas costumam soltar ofertas diferentes ao longo de toda a semana da Black Friday, e não apenas no dia oficial. Algumas duram horas; outras, minutos.

Por isso, vale seguir perfis especializados, habilitar notificações no celular e ficar de olho em newsletters. Promoção boa não espera.

Evite alta temporada, feriados prolongados e horários de pico

A Black Friday pode trazer bons preços mesmo para períodos disputados, mas a regra continua valendo: quanto maior a demanda, maior o preço.

Se for possível viajar em março, maio, setembro ou novembro, melhor ainda.

Além de tarifas mais baixas, a experiência tende a ser mais tranquila.

Use horários menos procurados como referência, não como regra absoluta. ID_Anuphon / stock.adobe.com

Voos noturnos, de madrugada ou no meio da semana costumam ser mais baratos. As madrugadas de terça e quarta são especialmente conhecidas por valores mais competitivos, mas isso não é garantia.

Use esses horários como referência, não como regra absoluta.

Newsletters, cache, cookies e navegação anônima

Sites de venda podem usar o histórico de buscas para simular aumento de tarifas e incentivar compras impulsivas. Limpar cookies ou usar aba anônima evita que os preços subam artificialmente.

Antes de finalizar a compra, vale repetir a busca em modo privado para checar diferenças.

A Black Friday também costuma ter ofertas exclusivas para quem é assinante.

Além das promoções, muitas empresas enviam cupons, prévias de campanhas e condições que só aparecem por e-mail. Vale até criar uma caixa postal só para isso: organização é economia.

Use cartões de crédito com pontos e cashback

Cartões que acumulam pontos, convertem em milhas ou oferecem cashback multiplicam as chances de pagar menos.

É possível usar os pontos para reduzir o valor da passagem, emitir trechos completos ou aproveitar promoções combinadas (como transferência de pontos com bônus).

Dicas extras

Se você pretende reservar hospedagem, vale comparar. Angelov / stock.adobe.com