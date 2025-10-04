Quando trocar o pneu e como escolher o ideal para o seu carro? Confira o guia para garantir segurança e desempenho

Escolher o pneu adequado garante segurança e eficiência do veículo. Tarokmew / adobe.stock.com

“Pneu furou, acenda o farol...”, já cantava Tim Maia. Embora a letra não fale especificamente sobre eles, os pneus são peças fundamentais para a segurança e o desempenho de qualquer veículo.

Afinal, são o único ponto de contato entre o carro e o solo — e sua condição influencia diretamente na estabilidade, na frenagem, no consumo de combustível e até no conforto ao dirigir.

Saber quando trocar e como escolher o pneu adequado é uma decisão que vai muito além da estética ou do preço: trata-se de garantir segurança e eficiência.

Para orientar na escolha do pneu ideal ao seu carro, Zero Hora consultou manuais das principais empresas do mercado e reuniu dicas sobre quando trocá-los, como interpretar as informações gravadas na borracha, quais são os principais tipos disponíveis e os cuidados que aumentam a durabilidade.

Quando trocar os pneus?

Pneus desgastados aumentam o risco de derrapagem e aquaplanagem. sirisakboakaew / adobe.stock.com

O primeiro sinal de que um pneu precisa ser substituído está no desgaste da banda de rodagem, a parte que toca o chão. Essa área possui sulcos que ajudam a escoar a água e manter a aderência. Com o uso, eles ficam cada vez mais rasos, aumentando o risco de derrapagem, aquaplanagem e até de estouro em altas velocidades.

Para facilitar essa verificação, os fabricantes incluem nos pneus os chamados TWI (Tread Wear Indicators — indicadores de desgaste da banda de rodagem, do inglês), pequenos ressaltos de borracha posicionados dentro dos sulcos.

Quando a borracha chega ao mesmo nível do TWI, significa que o pneu atingiu o limite legal de 1,6 milímetro (mm) de profundidade e precisa ser trocado imediatamente. Ignorar esse limite não só compromete a segurança como também pode gerar multa em uma blitz.

Ignorar os indicadores de desgaste compromete a segurança do veículo. Reprodução / Tecfil

Outro ponto importante é observar o tempo de uso. A garantia média dos pneus é de cinco anos após a fabricação, mas a durabilidade real depende de fatores como a quilometragem rodada, as condições das vias, o clima e até o estilo de direção.

Pneus pouco usados, mas com borracha ressecada, também devem ser trocados, já que perdem a elasticidade e ficam mais propensos a falhas.

Como escolher o melhor pneu?

A escolha do pneu certo envolve considerar o tipo de carro, o perfil de uso e até as condições das vias percorridas no dia a dia.

Para começar, é preciso observar a categoria do veículo. Pneus com a letra P (Passenger) são feitos para carros de passeio, enquanto LT (Light Truck) atendem caminhonetes leves e alguns SUVs. Já os ST (Special Trailer) são específicos para reboques e motor-homes, e os C (Commercial) equipam vans e veículos de transporte de carga mais pesada.

Depois, é importante pensar no perfil de uso. Motoristas que circulam principalmente em ambiente urbano encontram boa opção nos pneus assimétricos, que têm desenhos diferentes na parte interna e externa da banda de rodagem, garantindo escoamento eficiente da água e boa estabilidade.

Para quem busca performance, como proprietários de carros mais caros, há pneus mais largos, muitas vezes com tecnologias adicionais, como o Runflat, que permite rodar mesmo após um furo.

Já motoristas que encaram trechos mistos entre asfalto e terra podem recorrer aos pneus AT (All Terrain), mais robustos e versáteis. Em situações de off-road extremo, os MT (Mud Terrain), com sulcos profundos e reforços extras, são os mais indicados.

Outro ponto essencial é respeitar os índices de carga e velocidade indicados pelo fabricante do veículo. Usar um pneu com índice inferior pode comprometer a estabilidade e até gerar problemas legais em caso de acidente.

Um ponto essencial é respeitar os índices de carga e velocidade indicados pelo fabricante. New Africa / adobe.stock.com

Como ler as medidas do pneu?

Na lateral de cada pneu está gravada uma sequência de números e letras que funciona como a “carteira de identidade” do produto. Um exemplo é 175/70 R14 84T.

Nesse código, o primeiro número (175) representa a largura do pneu em milímetros. O segundo (70) indica a altura do pneu em relação à largura, ou seja, 70% de 175 mm — aproximadamente 122 mm. A letra R informa o tipo de construção, sendo a radial a mais comum em carros de passeio. O número ao lado da letra (14) é o diâmetro interno em polegadas, que deve coincidir exatamente com o aro da roda.

Já o número seguinte (84) corresponde ao índice de carga, que neste caso significa que cada pneu pode suportar até 500 quilos. Por fim, a letra T mostra o índice de velocidade, ou seja, a máxima segura para o pneu (190 km/h). Embora muitas vezes o carro nunca atinja essa velocidade, respeitar o índice é obrigatório para manter a segurança e também a validade da garantia.

Saber interpretar essas informações é essencial, pois garante que o pneu escolhido seja compatível com o veículo e com o uso pretendido.

Observe os indicadores de desempenho

Classificação de tração e temperatura vai de A (melhor) até C. industrieblick / adobe.stock.com

Além da compatibilidade, vale ficar atento aos indicadores de desempenho presentes no pneu. A classificação de tração e temperatura, por exemplo, vai de A (melhor) até C. Mostra a eficiência de frenagem em pista molhada e a resistência ao aquecimento.

Outro recurso importante é a etiqueta do Inmetro (ENCE), que traz informações claras sobre resistência ao rolamento (relacionada ao consumo de combustível), aderência em pista molhada e nível de ruído externo. Cada item é classificado de A a G, sendo A o mais eficiente.

Há também o treadwear, número que indica a durabilidade relativa do pneu. Um pneu com treadwear 200 tende a durar o dobro de um com treadwear 100, sempre considerando condições iguais de uso. Essa informação é útil para comparar modelos e entender o custo-benefício a longo prazo.

Cuidados que aumentam a vida útil

Escolher o pneu certo é apenas o primeiro passo. A durabilidade e o desempenho também dependem da manutenção adequada. A calibragem deve ser feita pelo menos a cada 15 dias, pois rodar com pressão incorreta aumenta o consumo de combustível e acelera o desgaste.

O rodízio, que consiste em alternar a posição dos pneus, deve ser realizado a cada 10 mil quilômetros, ajudando a equilibrar o desgaste entre as rodas dianteiras e traseiras.

Alinhamento e balanceamento também precisam ser feitos periodicamente, sobretudo se o motorista sentir vibrações, ruídos ou perceber que o carro está puxando para um lado.

O estilo de direção conta muito: frenagens bruscas, arrancadas rápidas e curvas agressivas reduzem a vida útil dos pneus e aumentam os riscos de acidentes.

Condição do clima e do asfalto podem alterar deformidades nos pneus. Luciana Aith e Bruno Mooca / Pirelli / Divulgação

Como calibrar os pneus corretamente

A calibragem influencia na durabilidade do pneu, na economia de combustível e até na estabilidade do carro. Veja o passo a passo:

Verifique a pressão recomendada: está no manual do veículo ou na etiqueta na porta do motorista Configure o calibrador: ajuste a pressão indicada, geralmente em libras (psi) Conecte a mangueira ao bico do pneu: o calibrador ajustará a pressão automaticamente, adicionando ou liberando ar Finalize a calibragem: retire a mangueira e feche bem o bico do pneu

O ideal é calibrar a cada 15 dias, sempre com os pneus frios. Se o carro já rodou, aguarde pelo menos 30 minutos antes de calibrar. Outra opção é utilizar nitrogênio, que mantém a pressão estável por mais tempo, mas é um serviço pago.

Vida útil de um pneu

Pneus premium ou de alta durabilidade podem ultrapassar 50 mil quilômetros se bem cuidados. Dusan Petkovic / adobe.stock.com

Em condições normais, a vida útil de um pneu varia entre 10 mil e 60 mil quilômetros. Pneus mais simples, usados em carros populares e submetidos a trajetos urbanos, costumam durar menos.

Já pneus premium ou de alta durabilidade, com compostos especiais de borracha, podem ultrapassar 50 mil quilômetros se bem cuidados.

De toda forma, é essencial respeitar a recomendação do fabricante e inspecionar periodicamente os pneus, verificando tanto o desgaste quanto a integridade da borracha.

Passo a passo para escolher e cuidar dos pneus do carro

Verifique o desgaste da banda de rodagem

Observe os sulcos do pneu. Se estiverem no mesmo nível dos indicadores TWI (Tread Wear Indicator), é hora de trocar.

Cheque o tempo de uso

Mesmo sem rodar muito, pneus com mais de cinco anos podem ressecar e perder elasticidade, devendo ser substituídos.

Leia as medidas corretas

Na lateral do pneu, identifique largura, altura, diâmetro, índice de carga e velocidade. Use sempre as especificações recomendadas pelo fabricante do veículo.

Escolha o tipo ideal de pneu para o uso

Assimétricos : ideais para uso urbano, bom escoamento da água e estabilidade

: ideais para uso urbano, bom escoamento da água e estabilidade Runflat : permitem rodar mesmo furados, comuns em carros premium

: permitem rodar mesmo furados, comuns em carros premium AT (All Terrain) : para quem alterna entre estrada e terra

: para quem alterna entre estrada e terra MT (Mud Terrain): para off-road pesado

Observe os indicadores de desempenho

Confira no Inmetro (ENCE) e na própria marcação do pneu:

Resistência ao rolamento (impacta no consumo)

Aderência em pista molhada

Nível de ruído externo

Treadwear (durabilidade relativa do pneu)

Mantenha a calibragem correta

Calibre a cada 15 dias com pneus frios. Use sempre a pressão indicada no manual ou etiqueta do carro.

Faça rodízio, alinhamento e balanceamento

Rodízio a cada 10 mil quilômetros para equilibrar desgaste. Alinhamento e balanceamento quando sentir vibrações, puxadas ou após trocar pneus.

Adapte seu estilo de direção

Evite arrancadas, frenagens bruscas e curvas agressivas, que reduzem a vida útil dos pneus.

Perguntas frequentes (FAQ) sobre pneus de carro

Quando devo trocar os pneus?

Quando os sulcos chegarem ao nível do TWI (1,6 mm) ou se a borracha estiver ressecada, mesmo que a quilometragem seja baixa.

Qual a vida útil média de um pneu?

De 10 mil a 60 mil quilômetros, dependendo do tipo de pneu, das condições de uso e da manutenção.

Como saber se o pneu é compatível com meu carro?

Verifique no manual do veículo e confira as medidas gravadas na lateral do pneu. Largura, altura, aro, índice de carga e velocidade devem ser respeitados.

É seguro usar pneus fora das medidas recomendadas?

Não. Isso compromete estabilidade, dirigibilidade e pode gerar problemas legais em caso de acidente.

O que significam os códigos na lateral do pneu?

Exemplo: 175/70 R14 84T

175: largura em mm

70: altura em % da largura

R: construção radial

14: diâmetro do aro (polegadas)

84: índice de carga (500 kg)

T: índice de velocidade (até 190 km/h)

Pneus Runflat valem a pena?

São seguros e práticos, mas custam mais caro. Ideais para carros premium que já vêm preparados para esse tipo de pneu.

Qual é a importância da calibragem?

Fundamental para segurança, durabilidade e economia. Pneus murchos aumentam consumo de combustível e desgaste irregular.

Posso calibrar com nitrogênio?

Sim, o nitrogênio mantém a pressão estável por mais tempo, mas é um serviço pago. Não é obrigatório, apenas opcional.

Rodízio é realmente necessário?