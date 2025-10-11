Labubu: saiba tudo sobre o brinquedo que virou febre no Brasil com Virginia Fonseca

De olhar travesso e sorriso meio assustador, o Labubu virou o novo queridinho das redes sociais e, recentemente, o brinquedo (ou melhor, o "art toy") mais desejado por colecionadores, celebridades como Rihanna, Dua Lipa e Marina Ruy Barbosa, além de influenciadoras como Virgínia Fonseca, que ainda em 2024 apresentou um "unboxing" dos bonequinhos durante uma viagem ao Japão.
Criado pelo ilustrador Kasing Lung e lançado em 2015 dentro da série The Monsters, o personagem mistura traços fofos e misteriosos inspirados em lendas nórdicas.
A combinação, que parece saída de um sonho, ou de um pequeno pesadelo colorido, conquistou fãs de todas as idades.
Mas o sucesso global veio mesmo em 2019, quando o artista fechou parceria com a marca asiática Pop Mart, gigante dos bonecos colecionáveis.
O conceito é simples e viciante: os Labubus são vendidos em “blind boxes”, caixinhas-surpresa que escondem o modelo até a abertura, o que transforma cada compra em uma experiência de expectativa e descoberta. O formato impulsionou o colecionismo e fez do monstrinho um fenômeno de cultura pop.
Em 2024, a febre atingiu um novo patamar: a cantora Lisa, do grupo sul-coreano BLACKPINK, apareceu com um chaveiro do personagem, o que bastou para gerar uma onda de buscas, especialmente na Tailândia e em outros países da Ásia.
Desde então, o boneco se tornou presença constante em vídeos de "unboxing", perfis de moda e vitrines de colecionadores no mundo todo, inclusive no Brasil.
Diante da variedade de modelos — e das falsificações que circulam por aí —, é natural surgir a dúvida sobre como e onde comprar um Labubu com segurança.
Para ajudar nessa escolha, Zero Hora consultou sites especializados e reuniu orientações práticas para identificar produtos originais, evitar golpes e fazer a melhor compra.
Você vai encontrar:
ZH Indica: guia de compras
O que é um Labubu
O Labubu faz parte da linha The Monsters, criada por Kasing Lung, e representa uma criatura curiosa: uma mistura entre doce e assustadora, com orelhas grandes e expressão marota. O nome, sem tradução direta, teria sido inspirado em sons que evocam algo divertido e travesso.
Apesar da aparência lúdica, o Labubu não é um brinquedo infantil. A própria Pop Mart o classifica como “art toy”, ou seja, item de colecionismo voltado para adolescentes e adultos.
A recomendação é que seja adquirido apenas por maiores de 15 anos, já que o boneco não passa pelos testes de segurança exigidos para brinquedos.
Quanto custa o Labubu original?
Os preços variam conforme a coleção e o tamanho. Uma caixinha da linha Exciting Macaron, uma das mais populares, custa em média US$ 28 (cerca de R$ 150, na cotação atual). Já versões temáticas, como a colaboração com a Coca-Cola, chegam a US$ 47 (R$ 252).
Há também modelos maiores, como os de pelúcia da coleção Pronounce, que custam por volta de US$ 120 (R$ 644).
As edições mais cobiçadas, chamadas Mega Labubu, podem ultrapassar US$ 1,2 mil — cerca de R$ 6,4 mil — e incluem parcerias com franquias como One Piece.
Como a Pop Mart ainda não atua oficialmente no Brasil, os produtos chegam por meio de importadoras e revendedores especializados, o que pode fazer o preço variar conforme o câmbio e o estoque disponível.
Onde comprar Labubu no Brasil
Mesmo sem loja oficial no país, é possível encontrar Labubus originais em sites especializados em colecionáveis, como Toyshow, ou em marketplaces como Amazon, Shopee e Magazine Luiza.
Nesses casos, o cuidado principal é verificar a reputação do vendedor e conferir avaliações de outros compradores.
Outra opção é buscar grupos de revenda no Instagram e no TikTok. Há perfis que comercializam modelos raros ou edições limitadas, mas é preciso atenção redobrada: versões exclusivas podem ultrapassar R$ 1,5 mil, e golpes não são incomuns nesse tipo de negociação.
Original ou falso?
Com o aumento da popularidade, surgiram também as falsificações, apelidadas de “Lafufu” pelos fãs. O primeiro alerta é o preço: dificilmente um Labubu autêntico custa menos de R$ 100. Ofertas muito baratas em marketplaces costumam ser indício de cópia — vá por sua conta em risco.
Outro ponto é a embalagem. Os modelos originais da Pop Mart vêm em caixas de 15 cm, com acabamento detalhado e QR Code impresso na parte traseira e na etiqueta do boneco, usado para verificar a autenticidade. Réplicas costumam ser menores e carecem desse código.
O tamanho também é um diferencial: um Labubu verdadeiro tem cerca de 14,6 cm, altura próxima à de um iPhone 13. O acabamento é outro indicador: pintura uniforme, texturas bem feitas e materiais de qualidade são sinais de originalidade.
Dicas para evitar falsificações
- Preço: desconfie de valores muito abaixo de R$ 100
- Embalagem: originais têm 15 cm e a marca Pop Mart impressa
- QR Code: presente na caixa e na etiqueta
- Tamanho: 14,6 cm
- Acabamento: materiais e pintura de alta qualidade
Antes de comprar
- Prefira lojas especializadas em colecionáveis ou marketplaces com política de devolução
- Verifique a reputação do vendedor e os comentários de outros compradores
- Cuidado com estoques ilimitados e preços muito baixos
- Lembre-se que importações podem gerar taxas alfandegárias e prazos longos de entrega
- Em compras por redes sociais, peça provas de autenticidade e negocie com cautela
Passo a passo para fazer a melhor compra do seu Labubu
- Pesquise o modelo desejado
- Consulte o preço médio internacional
- Escolha uma loja confiável
- Confira se há selo de autenticidade
- Observe o tamanho e acabamento
- Atenção aos prazos e taxas de importação
- Cuidado com redes sociais e revendas
- Guarde comprovantes e embalagens
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o Labubu
O que é o Labubu?
É um personagem criado pelo artista Kasing Lung dentro da coleção The Monsters, lançado em 2015. Ele mistura traços fofos e assustadores. É considerado um art toy, e não um brinquedo infantil.
Crianças podem brincar com o Labubu?
Não é recomendado. A própria fabricante Pop Mart classifica o Labubu como item de colecionismo, indicado para maiores de 15 anos, já que não passa pelos testes de segurança de brinquedos.
Quanto custa um Labubu original?
Depende da coleção. Os modelos comuns custam entre US$ 28 e US$ 47 (R$ 150 a R$ 252). As versões maiores chegam a US$ 120 (R$ 644), e as edições limitadas, chamadas Mega Labubu, podem ultrapassar US$ 1,2 mil (R$6,4 mil).
Onde comprar no Brasil?
Em sites de colecionáveis, como Toyshow, ou em marketplaces grandes, como Amazon, Shopee e Magazine Luiza. Sempre cheque a reputação do vendedor e as avaliações antes de fechar o pedido.
Como saber se é original?
Confira o QR Code na embalagem, o logo da Pop Mart, o tamanho (14,6 cm) e o acabamento. Réplicas costumam ser menores, com falhas na pintura e sem o código de verificação.
Por que existem tantas falsificações?
Como a Pop Mart ainda não tem distribuição oficial no Brasil, os Labubus são importados por terceiros, o que facilita o surgimento de cópias vendidas a preços muito baixos.
Posso importar diretamente do site oficial da Pop Mart?
Sim. O site faz envios internacionais, mas é preciso considerar frete internacional, taxas alfandegárias e prazo de entrega, que pode chegar a algumas semanas.
Vale a pena comprar um Labubu?
Para quem é fã de arte, cultura pop e design, sim. O Labubu é mais que um boneco: um objeto de coleção e expressão artística, com valor que tende a se manter ou até aumentar em versões raras.