Labubu: saiba tudo sobre o brinquedo que virou febre no Brasil com Virginia Fonseca

Personagem mistura traços fofos e misteriosos inspirados em lendas nórdicas. Irina Lesovaia / adobe.stock.com

De olhar travesso e sorriso meio assustador, o Labubu virou o novo queridinho das redes sociais e, recentemente, o brinquedo (ou melhor, o "art toy") mais desejado por colecionadores, celebridades como Rihanna, Dua Lipa e Marina Ruy Barbosa, além de influenciadoras como Virgínia Fonseca, que ainda em 2024 apresentou um "unboxing" dos bonequinhos durante uma viagem ao Japão.

Criado pelo ilustrador Kasing Lung e lançado em 2015 dentro da série The Monsters, o personagem mistura traços fofos e misteriosos inspirados em lendas nórdicas.

A combinação, que parece saída de um sonho, ou de um pequeno pesadelo colorido, conquistou fãs de todas as idades.

Mas o sucesso global veio mesmo em 2019, quando o artista fechou parceria com a marca asiática Pop Mart, gigante dos bonecos colecionáveis.

O conceito é simples e viciante: os Labubus são vendidos em “blind boxes”, caixinhas-surpresa que escondem o modelo até a abertura, o que transforma cada compra em uma experiência de expectativa e descoberta. O formato impulsionou o colecionismo e fez do monstrinho um fenômeno de cultura pop.

Em 2024, a febre atingiu um novo patamar: a cantora Lisa, do grupo sul-coreano BLACKPINK, apareceu com um chaveiro do personagem, o que bastou para gerar uma onda de buscas, especialmente na Tailândia e em outros países da Ásia.

Desde então, o boneco se tornou presença constante em vídeos de "unboxing", perfis de moda e vitrines de colecionadores no mundo todo, inclusive no Brasil.

Diante da variedade de modelos — e das falsificações que circulam por aí —, é natural surgir a dúvida sobre como e onde comprar um Labubu com segurança.

Para ajudar nessa escolha, Zero Hora consultou sites especializados e reuniu orientações práticas para identificar produtos originais, evitar golpes e fazer a melhor compra.

Você vai encontrar:

O que é um Labubu

Apesar da aparência lúdica, o Labubu não é um brinquedo infantil. Birute Vijeikiene / stock.adobe.com

O Labubu faz parte da linha The Monsters, criada por Kasing Lung, e representa uma criatura curiosa: uma mistura entre doce e assustadora, com orelhas grandes e expressão marota. O nome, sem tradução direta, teria sido inspirado em sons que evocam algo divertido e travesso.

Apesar da aparência lúdica, o Labubu não é um brinquedo infantil. A própria Pop Mart o classifica como “art toy”, ou seja, item de colecionismo voltado para adolescentes e adultos.

A recomendação é que seja adquirido apenas por maiores de 15 anos, já que o boneco não passa pelos testes de segurança exigidos para brinquedos.

Quanto custa o Labubu original?

Produtos originais chegam ao Brasil por meio de importadoras e revendedores especializados. Robert / stock.adobe.com

Os preços variam conforme a coleção e o tamanho. Uma caixinha da linha Exciting Macaron, uma das mais populares, custa em média US$ 28 (cerca de R$ 150, na cotação atual). Já versões temáticas, como a colaboração com a Coca-Cola, chegam a US$ 47 (R$ 252).

Há também modelos maiores, como os de pelúcia da coleção Pronounce, que custam por volta de US$ 120 (R$ 644).

As edições mais cobiçadas, chamadas Mega Labubu, podem ultrapassar US$ 1,2 mil — cerca de R$ 6,4 mil — e incluem parcerias com franquias como One Piece.

Como a Pop Mart ainda não atua oficialmente no Brasil, os produtos chegam por meio de importadoras e revendedores especializados, o que pode fazer o preço variar conforme o câmbio e o estoque disponível.

Onde comprar Labubu no Brasil

Uma opção é buscar grupos de revenda no Instagram e no TikTok. Irina Lesovaia / stock.adobe.com

Mesmo sem loja oficial no país, é possível encontrar Labubus originais em sites especializados em colecionáveis, como Toyshow, ou em marketplaces como Amazon, Shopee e Magazine Luiza.

Nesses casos, o cuidado principal é verificar a reputação do vendedor e conferir avaliações de outros compradores.

Outra opção é buscar grupos de revenda no Instagram e no TikTok. Há perfis que comercializam modelos raros ou edições limitadas, mas é preciso atenção redobrada: versões exclusivas podem ultrapassar R$ 1,5 mil, e golpes não são incomuns nesse tipo de negociação.

Original ou falso?

Modelos originais vêm em caixas de 15 cm, com acabamento detalhado e QR Code impresso. JCM / stock.adobe.com

Com o aumento da popularidade, surgiram também as falsificações, apelidadas de “Lafufu” pelos fãs. O primeiro alerta é o preço: dificilmente um Labubu autêntico custa menos de R$ 100. Ofertas muito baratas em marketplaces costumam ser indício de cópia — vá por sua conta em risco.

Outro ponto é a embalagem. Os modelos originais da Pop Mart vêm em caixas de 15 cm, com acabamento detalhado e QR Code impresso na parte traseira e na etiqueta do boneco, usado para verificar a autenticidade. Réplicas costumam ser menores e carecem desse código.

O tamanho também é um diferencial: um Labubu verdadeiro tem cerca de 14,6 cm, altura próxima à de um iPhone 13. O acabamento é outro indicador: pintura uniforme, texturas bem feitas e materiais de qualidade são sinais de originalidade.

Dicas para evitar falsificações

Preço: desconfie de valores muito abaixo de R$ 100

desconfie de valores muito abaixo de R$ 100 Embalagem: originais têm 15 cm e a marca Pop Mart impressa

originais têm 15 cm e a marca Pop Mart impressa QR Code: presente na caixa e na etiqueta

presente na caixa e na etiqueta Tamanho: 14,6 cm

14,6 cm Acabamento: materiais e pintura de alta qualidade

Antes de comprar

Prefira lojas especializadas em colecionáveis ou marketplaces com política de devolução

em colecionáveis ou marketplaces com política de devolução Verifique a reputação do vendedor e os comentários de outros compradores

e os comentários de outros compradores Cuidado com estoques ilimitados e preços muito baixos

com estoques ilimitados e Lembre-se que importações podem gerar taxas alfandegárias e prazos longos de entrega

e prazos longos de entrega Em compras por redes sociais, peça provas de autenticidade e negocie com cautela

Passo a passo para fazer a melhor compra do seu Labubu

Pesquise o modelo desejado

Consulte o preço médio internacional

Escolha uma loja confiável

Confira se há selo de autenticidade

Observe o tamanho e acabamento

Atenção aos prazos e taxas de importação

Cuidado com redes sociais e revendas

Guarde comprovantes e embalagens

Perguntas frequentes (FAQ) sobre o Labubu

O que é o Labubu?

Labubu foi lançado dentro da coleção The Monsters, em 2015. Larissa / adobe.stock.com

É um personagem criado pelo artista Kasing Lung dentro da coleção The Monsters, lançado em 2015. Ele mistura traços fofos e assustadores. É considerado um art toy, e não um brinquedo infantil.

Crianças podem brincar com o Labubu?

Não é recomendado. A própria fabricante Pop Mart classifica o Labubu como item de colecionismo, indicado para maiores de 15 anos, já que não passa pelos testes de segurança de brinquedos.

Quanto custa um Labubu original?

Depende da coleção. Os modelos comuns custam entre US$ 28 e US$ 47 (R$ 150 a R$ 252). As versões maiores chegam a US$ 120 (R$ 644), e as edições limitadas, chamadas Mega Labubu, podem ultrapassar US$ 1,2 mil (R$6,4 mil).

Onde comprar no Brasil?

Em sites de colecionáveis, como Toyshow, ou em marketplaces grandes, como Amazon, Shopee e Magazine Luiza. Sempre cheque a reputação do vendedor e as avaliações antes de fechar o pedido.

Como saber se é original?

Confira o QR Code na embalagem, o logo da Pop Mart, o tamanho (14,6 cm) e o acabamento. Réplicas costumam ser menores, com falhas na pintura e sem o código de verificação.

Por que existem tantas falsificações?

Como a Pop Mart ainda não tem distribuição oficial no Brasil, os Labubus são importados por terceiros, o que facilita o surgimento de cópias vendidas a preços muito baixos.

Posso importar diretamente do site oficial da Pop Mart?

Sim. O site faz envios internacionais, mas é preciso considerar frete internacional, taxas alfandegárias e prazo de entrega, que pode chegar a algumas semanas.

Vale a pena comprar um Labubu?