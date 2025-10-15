Cerveja artesanal é melhor do que a industrial? Conheça os tipos e experimente

Mais do que uma bebida para refrescar, a cerveja se transformou em uma verdadeira experiência sensorial — e isso se reflete na crescente variedade de rótulos disponíveis nas prateleiras.
Com tantos estilos, aromas, sabores e propostas, vale a pena aprender o que observar antes de fazer a compra. Confira um guia básico do que é importante levar em conta na hora de escolher a sua:
Comece pelo estilo da cerveja
A primeira dica é entender o estilo. Isso vai ajudar a prever se o sabor será mais leve, amargo, doce, tostado ou frutado.
Os estilos mais comuns incluem:
- Pilsen: leve, refrescante, ideal para dias quentes ou churrascos
- Lager: semelhante à pilsen, mas pode ter mais corpo e amargor
- Weiss: cerveja de trigo, com toques frutados e especiados (como banana e cravo)
- IPA (India pale ale): amargor elevado, aromas cítricos e florais, ideal para paladares ousados
- Stout e porter: escuras, com notas de café, chocolate e tosta. Ótimas para o inverno
- Sour: ácidas, refrescantes, muitas vezes frutadas. Estilo em alta entre quem gosta de inovação
ZH Indica: guia de compras
Avalie o teor alcoólico e o corpo da cerveja
Cervejas variam muito em graduação alcoólica — e isso influencia diretamente a intensidade da bebida.
O que observar no rótulo:
- Teor baixo (3% a 5%): leve, fácil de beber, ideal para ocasiões descontraídas
- Teor médio (5% a 7%): mais corpo, aromas complexos, boa para harmonizar com refeições
- Teor alto (acima de 8%): bebida intensa, para degustar com calma, geralmente com sabores fortes
O corpo da cerveja está relacionado à sensação de "peso" na boca. Cervejas encorpadas são mais densas e persistentes; as leves, mais refrescantes. O corpo depende dos ingredientes, do estilo e até da fermentação.
Perguntas frequentes
Cervejas escuras são mais fortes?
Nem sempre. A cor está ligada ao tipo de malte usado na produção. É verdade que muitas cervejas escuras têm mais corpo e teor alcoólico, mas existem opções leves também — como schwarzbier e algumas porters suaves.
Cerveja artesanal é sempre melhor que a industrial?
Não necessariamente. Cervejas artesanais costumam usar ingredientes mais frescos e ter mais personalidade, mas isso não garante qualidade superior. Algumas cervejas comerciais são muito bem executadas e têm excelente custo-benefício.
O que é IBU?
IBU (International Bitterness Unit) é a medida de amargor da cerveja. Um IBU baixo (até 20) indica pouca percepção de amargor. Acima de 40, a cerveja tende a ter gosto mais marcante de lúpulo.
Qual copo devo usar para servir?
O ideal é escolher o copo conforme o estilo da cerveja:
- Pilsen ou lager: copos longos e estreitos (tulipa ou lager)
- Weiss: copo alto e curvado
- IPA: copo do tipo pint ou IPA glass
- Stout/porter: taças ou copos mais largos
Mas, no fim das contas, qualquer copo limpo já está valendo para um bom brinde.