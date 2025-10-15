Cerveja artesanal é melhor do que a industrial? Conheça os tipos e experimente

Até mesmo a escolha do copo pode fazer a diferença para servir a bebida. corvamar / stock.adobe.com

Mais do que uma bebida para refrescar, a cerveja se transformou em uma verdadeira experiência sensorial — e isso se reflete na crescente variedade de rótulos disponíveis nas prateleiras.

Com tantos estilos, aromas, sabores e propostas, vale a pena aprender o que observar antes de fazer a compra. Confira um guia básico do que é importante levar em conta na hora de escolher a sua:

Comece pelo estilo da cerveja

A primeira dica é entender o estilo. Isso vai ajudar a prever se o sabor será mais leve, amargo, doce, tostado ou frutado.

Os estilos mais comuns incluem:

Pilsen : leve, refrescante, ideal para dias quentes ou churrascos

: leve, refrescante, ideal para dias quentes ou churrascos Lager : semelhante à pilsen, mas pode ter mais corpo e amargor

: semelhante à pilsen, mas pode ter mais corpo e amargor Weiss : cerveja de trigo, com toques frutados e especiados (como banana e cravo)

: cerveja de trigo, com toques frutados e especiados (como banana e cravo) IPA (India pale ale) : amargor elevado, aromas cítricos e florais, ideal para paladares ousados

: amargor elevado, aromas cítricos e florais, ideal para paladares ousados Stout e porter : escuras, com notas de café, chocolate e tosta. Ótimas para o inverno

: escuras, com notas de café, chocolate e tosta. Ótimas para o inverno Sour: ácidas, refrescantes, muitas vezes frutadas. Estilo em alta entre quem gosta de inovação

Avalie o teor alcoólico e o corpo da cerveja

Cervejas variam muito em graduação alcoólica — e isso influencia diretamente a intensidade da bebida.

O que observar no rótulo:

Teor baixo (3% a 5%) : leve, fácil de beber, ideal para ocasiões descontraídas

: leve, fácil de beber, ideal para ocasiões descontraídas Teor médio (5% a 7%) : mais corpo, aromas complexos, boa para harmonizar com refeições

: mais corpo, aromas complexos, boa para harmonizar com refeições Teor alto (acima de 8%): bebida intensa, para degustar com calma, geralmente com sabores fortes

O corpo da cerveja está relacionado à sensação de "peso" na boca. Cervejas encorpadas são mais densas e persistentes; as leves, mais refrescantes. O corpo depende dos ingredientes, do estilo e até da fermentação.

Perguntas frequentes

Cervejas escuras são mais fortes?

Nem sempre. A cor está ligada ao tipo de malte usado na produção. É verdade que muitas cervejas escuras têm mais corpo e teor alcoólico, mas existem opções leves também — como schwarzbier e algumas porters suaves.

Cerveja artesanal é sempre melhor que a industrial?

Não necessariamente. Cervejas artesanais costumam usar ingredientes mais frescos e ter mais personalidade, mas isso não garante qualidade superior. Algumas cervejas comerciais são muito bem executadas e têm excelente custo-benefício.

Marcas artesanais diversificaram estilos nas torneiras. HENRIQUE FORTES DOS SANTOS / Divulgação

O que é IBU?

IBU (International Bitterness Unit) é a medida de amargor da cerveja. Um IBU baixo (até 20) indica pouca percepção de amargor. Acima de 40, a cerveja tende a ter gosto mais marcante de lúpulo.

Qual copo devo usar para servir?

O ideal é escolher o copo conforme o estilo da cerveja:

Pilsen ou lager : copos longos e estreitos (tulipa ou lager)

: copos longos e estreitos (tulipa ou lager) Weiss : copo alto e curvado

: copo alto e curvado IPA : copo do tipo pint ou IPA glass

: copo do tipo pint ou IPA glass Stout/porter: taças ou copos mais largos