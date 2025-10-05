Brinquedo, LEGO, bicicleta, passeio: qual o presente ideal para o Dia das Crianças?

Brinquedos não são apenas objetos, mas experiências que ajudam a criança a compreender o mundo. shangarey / adobe.stock.com

Na infância, brincar é mais do que passatempo. É direito e necessidade vital para o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional.

O brinquedo não é apenas um objeto. Oferece experiências que vão ajudar a criança a compreender o mundo, a interagir com os outros e até a lidar com frustrações.

Porém, diante da avalanche de opções nas prateleiras e nas propagandas digitais, o que realmente importa na hora de decidir o presente?

Para orientar na escolha dos pais para o Dia das Crianças, Zero Hora conversou com especialistas e reuniu dicas que ajudam a avaliar segurança, faixa etária, estímulo ao desenvolvimento e diversão.

Confira as dicas:





Como escolher o melhor brinquedo para as crianças

Mais importante que o preço do brinquedo é a qualidade do tempo que ele promove. Nomad_Soul / adobe.stock.com

O pediatra José Paulo Vasconcellos Ferreira, presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, lembra que a brincadeira é a atividade essencial da infância.

— A profissão da criança é brincar. Então, a função da criança, seja de um ano, dois, três, quatro ou até 10 anos, é brincar. E a melhor coisa da brincadeira é a interação. A criança que não interage não se desenvolve de maneira adequada — resume.

Segundo ele, mais importante do que o preço ou a sofisticação do brinquedo é a qualidade do tempo que ele promove.

— Se a criança pudesse escolher, ela escolheria brincar com os pais. O problema é que muitos adultos não sabem mais como brincar e acabam substituindo esse momento por presentes, muitas vezes sem necessidade real — completa.

Simplicidade como segredo

Na contramão do apelo consumista, brincadeiras tradicionais como esconde-esconde, pega-pega, amarelinha ou jogar bola são poderosas ferramentas de aprendizado. Esses momentos estimulam habilidades motoras, criatividade e socialização sem demandar grandes investimentos.

— O grande segredo está na simplicidade. Uma bolinha comprada por poucos reais pode gerar inúmeras situações de interação, criatividade e coordenação motora. O essencial é que a criança participe, proponha e crie — reforça Ferreira.

A psicóloga Monica Rezende, do Grupo Mantevida, lembra que o brinquedo é um meio, não um fim em si mesmo.

— O brincar é um espaço de experimentação. A criança repete, erra, acerta, se desafia. Brinquedos simples podem ser tão ou mais potentes do que os caros porque oferecem espaço para imaginação — afirma.

Equilibre desafio e diversão

Indicação de idade na caixa deve ser observada com cuidado. cristi180884 / adobe.stock.com

Ao escolher um brinquedo, é essencial avaliar o quanto ele desafia a criança de maneira adequada à idade. Jogos de encaixe, quebra-cabeças, blocos e tabuleiros, por exemplo, ensinam paciência e estimulam a atenção.

— O brinquedo ideal é aquele que estimula sem ser impossível. Ele deve trazer desafios compatíveis com a idade, permitindo que a criança se sinta motivada, mas sem gerar sensação de incapacidade. O equilíbrio entre desafio e diversão é essencial — explica Monica.

Ela lembra ainda que a indicação de idade na caixa deve ser observada, mas que o olhar dos pais também é fundamental.

— Cada criança tem seu ritmo de desenvolvimento. Não adianta forçar algo que ainda não faz sentido para ela — reforça.

O que está em alta hoje

Apesar do crescimento dos eletrônicos, brinquedos clássicos seguem no topo das recomendações dos especialistas. Blocos de montar, massinhas, bonecos, fantasias, jogos de tabuleiro e materiais de arte são os mais citados.

Há também uma valorização de produtos sustentáveis, feitos com madeira certificada ou materiais recicláveis.

— Poucos brinquedos de boa durabilidade podem ser mais vantajosos do que dezenas de opções descartáveis. Muitas vezes, um brinquedo simples pode ser explorado de inúmeras maneiras e estimular ainda mais a criatividade — destaca Monica.

Brinquedos e inclusão

No caso de crianças com necessidades especiais, adaptar a experiência é a chave. Ferreira explica que a brincadeira deve respeitar os limites físicos ou cognitivos, mas nunca deixar de estimular.

— Se a criança é cadeirante ou tem déficit visual, por exemplo, existem brinquedos que exploram o tato, a audição ou promovem a socialização em ambientes adaptados. O mais importante é estimular a criatividade dentro das condições daquela criança — reforça.

Ele destaca que, muitas vezes, recursos simples — como texturas diferentes, sons ou cores fortes — já fazem toda a diferença. A interação com professores e terapeutas pode ampliar as opções de forma segura.

LEGO como aliado no desenvolvimento

LEGO quando usado em grupo favorece a socialização, a divisão de tarefas e a criatividade coletiva. Cloudy Design / stock.adobe.com

Entre as opções de brinquedos educativos, o LEGO aparece como um dos mais completos. Os blocos de montar estimulam coordenação motora fina, percepção espacial e raciocínio lógico, já que a criança precisa planejar, seguir etapas e organizar o pensamento para concluir uma construção.

Além disso, quando usado em grupo, favorece a socialização, a divisão de tarefas e a criatividade coletiva.

Outro diferencial do LEGO é a versatilidade. Enquanto alguns conjuntos vêm com instruções detalhadas para montar cenários, veículos ou personagens, há linhas voltadas à criação livre, que permitem que a criança dê vida às próprias ideias.

Essa liberdade de inventar ajuda a desenvolver autonomia, resolução de problemas e até regulação emocional, já que a montagem exige paciência e persistência.

Vale lembrar que o LEGO também conquistou espaço entre adolescentes e adultos. Muitos pais voltam a brincar junto com os filhos, seja por nostalgia, seja como forma de relaxamento.

Importante: respeitar a faixa etária indicada na embalagem garante tanto a segurança quanto a diversão.

Leia Mais Qual a diferença entre fone e headset? Saiba como escolher a melhor opção para usar no dia a dia

Impacto das telas

Outro aspecto que tem gerado preocupação entre especialistas é o tempo que as crianças passam diante de telas, como celulares e tablets, muitas vezes desde a primeira infância.

Os profissionais alertam que a exposição precoce pode limitar oportunidades de interação, criatividade e desenvolvimento motor. Para Ferreira, a diferença entre atividades digitais e brincadeiras presenciais é evidente.

— A tela é em duas dimensões e coloca a criança apenas como receptora. Ela não cria, não interage. Por isso, disparado, o maior benefício que podemos oferecer é reduzir esse tempo e estimular atividades ao ar livre — defende.

Tempo de tela é uma grande preocupação de pais e especialistas. Felipe Nyland / Agencia RBS

Ao contrário do que se pensa, restringir o uso de eletrônicos não significa privar a criança, mas sim garantir que ela viva experiências mais ricas. Substituir algumas horas de tela por jogos de tabuleiro, massinha, blocos de montar ou atividades coletivas traz efeitos positivos para o desenvolvimento.

— Eletrônicos não substituem as brincadeiras tradicionais. Os eletrônicos podem complementar, mas o brincar tradicional continua sendo insubstituível para o desenvolvimento motor, social e imaginativo. O ideal é equilibrar os dois mundos — complementa Monica.

Consumo, frustração e limites

Se por um lado o mercado oferece lançamentos constantes, por outro os pais sentem a pressão de atender a todos os pedidos dos filhos. Segundo Ferreira, é justamente nesse contexto que se torna essencial estabelecer limites claros.

— Os pais têm medo de frustrar os filhos. Só que dizer "não" faz parte da educação. Quando damos tudo, ensinamos que o mundo não tem limites. E o mundo vai cobrar isso mais tarde. Ensinar sobre finitude e recursos é tão importante quanto brincar — explica.

Monica acrescenta ainda que o diálogo e o reconhecimento do que já existe em casa também são fundamentais para o aprendizado.

— Conversar sobre desejos, mostrar alternativas e valorizar o que já existe em casa ajuda a criança a compreender melhor suas necessidades. O essencial é o vínculo criado na brincadeira, não o preço do brinquedo — exemplifica.

Os pais têm medo de frustrar os filhos. Só que dizer "não" faz parte da educação. Quando damos tudo, ensinamos que o mundo não tem limites. E o mundo vai cobrar isso mais tarde. JOSÉ PAULO VASCONCELLOS FERREIRA Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria do Rio Grande do Sul (SBP-RS)

Experiências que ficam na memória

Presença ativa dos pais potencializa os benefícios dos brinquedos. New Africa / adobe.stock.com

Mais do que o brinquedo em si, o que marca a infância são as memórias criadas em torno da brincadeira. Ferreira costuma lembrar disso ao conversar com famílias e destacar o valor da experiência compartilhada.

— Quando perguntamos a um adulto sobre a infância, dificilmente ele lembra do brinquedo em si, mas sim da experiência. Brincar na rua, montar um jogo de tabuleiro com amigos, passar horas criando histórias é o que realmente fica na memória — relata o pediatra.

Monica reforça a mesma percepção e acrescenta que a presença ativa dos pais potencializa esses benefícios.

— Brincar juntos fortalece o vínculo afetivo, melhora a comunicação e cria memórias positivas. O brinquedo é um meio, mas o mais importante é a presença e a interação entre pais e filhos — conclui.

No fim das contas, o melhor presente não está dentro de uma caixa. O que crianças realmente querem — e precisam — é de tempo, presença e interação.

— A maior mensagem que podemos dar aos pais é que brinquem com seus filhos. Brinquedos são importantes, mas nada substitui a experiência de estar junto, de rir, de se sujar, de inventar. É isso que marca a infância e constrói um desenvolvimento saudável — resume Ferreira.

Leia Mais Lista de compras: o que os brasileiros esperam da Black Friday 2025

Passo a passo para escolher o melhor brinquedo

Entenda a função do brinquedo : lembre-se que ele é um meio para aprendizagem, diversão e interação, não apenas um objeto de consumo

: lembre-se que ele é um meio para aprendizagem, diversão e interação, não apenas um objeto de consumo Observe a idade recomendada : siga a faixa etária indicada na embalagem, mas leve em conta o ritmo individual da criança

: siga a faixa etária indicada na embalagem, mas leve em conta o ritmo individual da criança Priorize a simplicidade e a interação : brinquedos simples, que permitam criação e socialização, costumam ser mais eficazes que os sofisticados

: brinquedos simples, que permitam criação e socialização, costumam ser mais eficazes que os sofisticados Avalie o desafio : o brinquedo deve estimular sem ser impossível, incentivando paciência, concentração e raciocínio

: o brinquedo deve estimular sem ser impossível, incentivando paciência, concentração e raciocínio Considere segurança : verifique materiais, tamanho das peças e normas de segurança, especialmente para crianças pequenas

: verifique materiais, tamanho das peças e normas de segurança, especialmente para crianças pequenas Prefira brinquedos duráveis e versáteis : produtos que podem ser usados de várias maneiras rendem mais aprendizado e diversão a longo prazo

: produtos que podem ser usados de várias maneiras rendem mais aprendizado e diversão a longo prazo Equilibre diversão e aprendizado : escolha brinquedos que promovam criatividade, coordenação motora, atenção e interação social

: escolha brinquedos que promovam criatividade, coordenação motora, atenção e interação social Inclua brinquedos adaptados, se necessário : para crianças com necessidades especiais, busque opções que explorem tato, audição ou cores, respeitando limites físicos e cognitivos

: para crianças com necessidades especiais, busque opções que explorem tato, audição ou cores, respeitando limites físicos e cognitivos Reduza a presença das telas : opte por brinquedos que estimulem a participação ativa da criança, evitando produtos que transformem a criança em mera espectadora

: opte por brinquedos que estimulem a participação ativa da criança, evitando produtos que transformem a criança em mera espectadora Considere o LEGO e blocos de montar : eles são educativos, estimulam coordenação, raciocínio lógico, planejamento e trabalho em grupo, com opções para todas as idades

: eles são educativos, estimulam coordenação, raciocínio lógico, planejamento e trabalho em grupo, com opções para todas as idades Verifique custo-benefício real: mais importante que a quantidade ou preço é o quanto o brinquedo promove aprendizado, diversão e vínculo com a criança

Perguntas frequentes (FAQ) sobre como escolher o melhor brinquedo

Qual é a função do brinquedo na infância?

O brinquedo é um meio para aprendizagem, diversão e interação. Ele ajuda a criança a desenvolver habilidades motoras, cognitivas e sociais, além de criar memórias afetivas importantes.

Como saber se um brinquedo é adequado para a idade da criança?

Verifique a faixa etária indicada na embalagem, mas também observe o ritmo individual da criança. Cada criança tem seu próprio desenvolvimento e nem sempre um brinquedo indicado na caixa é adequado ao seu estágio.

Brinquedos simples podem ser mais eficientes que os sofisticados?

Sim. Brinquedos simples, que permitem interação, criação e socialização, muitas vezes promovem mais aprendizado do que eletrônicos caros ou brinquedos muito complexos.

Como equilibrar desafio e diversão ao escolher um brinquedo?

O ideal é que o brinquedo estimule a criança sem gerar frustração. Ele deve permitir que ela se sinta motivada a tentar, aprender e repetir, de acordo com suas capacidades.

Quais cuidados de segurança devo observar?

Confira materiais, acabamento, presença de peças pequenas (especialmente para menores de três anos) e selos de certificação, como o do Inmetro. A segurança deve ser prioridade absoluta.

Vale mais a pena comprar muitos brinquedos ou poucos de qualidade?

Poucos brinquedos duráveis e versáteis costumam ser mais vantajosos. Eles permitem múltiplas formas de uso, incentivam criatividade e reduzem o consumo excessivo e o descarte rápido.

Como lidar com o apelo dos eletrônicos?

Prefira brinquedos que promovam interação, movimento e imaginação ativa. Jogos digitais e tablets podem complementar, mas não substituem brincadeiras que envolvam socialização, criatividade e coordenação motora.

O LEGO é uma boa opção? Por quê?

Sim. Os blocos de montar estimulam coordenação motora fina, percepção espacial, raciocínio lógico, planejamento e criatividade. Além disso, podem ser usados em grupo, favorecendo socialização e divisão de tarefas.

Como escolher brinquedos inclusivos para crianças com necessidades especiais?

Opte por brinquedos que respeitem limites físicos, cognitivos ou sensoriais da criança. Recursos simples, como texturas, cores e sons, aliados à orientação de professores e terapeutas, aumentam as possibilidades de brincar de forma segura e estimulante.

Como garantir que o brinquedo contribua para o vínculo entre pais e filhos?

O mais importante não é o brinquedo em si, mas o tempo e a presença dos adultos. Brincar junto fortalece a relação, melhora comunicação e cria memórias positivas.

É possível oferecer bons brinquedos sem gastar muito?

Sim. Brinquedos simples, blocos, massinha, jogos caseiros e atividades ao ar livre podem oferecer grande aprendizado e diversão sem alto custo.

Como lidar com desejos constantes por lançamentos e novidades?