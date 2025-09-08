Lista de compras à espera das promoções: o que os brasileiros esperam da Black Friday 2025

Levantamento indica que 10% dos participantes já utilizam ferramentas de Inteligência Artificial para pesquisar ofertas e comparar preços. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Black Friday chega a sua 15ª edição no Brasil em 2025, sendo reconhecida como a principal data promocional do país, com 89% de reconhecimento entre os consumidores e um papel cada vez mais estratégico para o varejo.

Isso é o que revela o levantamento feito pelo Google, ao indicar que seis em cada 10 brasileiros pretendem aproveitar os descontos da temporada para compras de consumo próprio.

Conforme a pesquisa, realizada em parceria com a empresa Offerwise em julho de 2025, a confiança dos brasileiros com a data reflete diretamente em seu preparo antecipado.

Entre as 2 mil pessoas de diferentes regiões e classes econômicas ouvidas, 49% afirmam que se planejam financeiramente, enquanto 54% revelam guardar dinheiro especificamente para esse momento.

— Ao completar 15 anos no Brasil, a Black Friday continua soberana como a maior data promocional do ano, tornando-se cada vez mais eclética, com oportunidades para diversas indústrias, do varejo à beleza, passando por turismo, educação e serviços — afirma a diretora-geral de varejo e tech do Google Brasil, Gleidys Salvanha.

Equilíbrio entre estratégia e impulso

A temporada que costuma ser aguardada ansiosamente por consumidores estratégicos — que se planejam, economizam e avaliam ofertas de forma antecipada — acomoda também compradores impulsivos, que agem pelo receio de perder boas ofertas.

Prova disso é que 40% dos consumidores afirmam que podem gastar mais do que o previsto por medo de arrependimento.

Além disso, o relatório demonstra que 83% dos respondentes começam a economizar com mais de um mês de antecedência. Esse comportamento é justificado por quase metade dos participantes (49%) afirmarem utilizar a data para a compra de bens duráveis e itens de alto valor – como eletrônicos, eletrodomésticos e moda. Também se destacam segmentos como turismo, educação e bem-estar.

— O consumidor da Black Friday está cada vez mais intencional e estratégico, equilibrando compras de alto valor com oportunidades de ocasião. Isso exige das marcas uma visão completa de jornada, com diferenciação além do preço e estratégias para conquistar a confiança e a lealdade — explica Nathalia Camargo, diretora de commerce do Google Brasil.

Inteligência Artificial (IA) impulsiona vendas

Em 2025, a Inteligência Artificial (IA) também surge como uma aliada, tanto para os consumidores quanto para as empresas. A pesquisa Consumo e uso de Inteligência artificial no Brasil, feito pela Fundação Itaú e o Datafolha, demonstra que a maioria dos entrevistados (93%) utilizam alguma ferramenta de IA em seu dia a dia.

Isso vai ao encontro do levantamento divulgado pelo Google ao afirmar que 10% dos brasileiros já utilizam este recurso para pesquisar ofertas, comparar preços e realizar compras em tempo recorde, o dobro observado em relação ao ano passado.

— A IA, aliada ao talento humano e a uma estratégia de marketing bem definida, é a chave para resultados exponenciais na Black Friday deste ano e em todos os outros momentos de pico de vendas — contextualiza o diretor de produtos e soluções publicitárias do Google Brasil, Gustavo Souza.

Para as marcas, Souza revela que essa aliança pode ser fundamental na criação de estratégias robustas e personalizadas. O diretor de produtos e soluções publicitárias do Google Brasil ainda acrescenta que a Inteligência Artificial não é o futuro, mas o presente do marketing para diferentes tamanhos de negócios que desejam alcançar um aumento de vendas.

Maturidade digital e as oportunidades para os negócios

Apesar do amplo potencial, demonstrado no levantamento, o Brasil ainda tem um caminho a percorrer quando se trata do uso em IA. O índice do Google que mede o nível a maturidade digital de grandes anunciantes no país (gMat4AI), revela uma média de apenas 46%, onde apenas 14% das empresas brasileiras estão nos estágios mais avançados do uso de soluções de IA.

As informações revelam que setores como o Varejo Multicategoria e Moda se destacam com os níveis mais altos de maturidade, alcançando medianas de 76% e 68% no gMat4AI, respectivamente, seguidos por Telecomunicações (66%) e Viagens (61%).

Para explorar ao máximo o potencial da IA, o Google aponta três pilares estratégicos a serem utilizados: mídia, dados e criação.

— A Black Friday já começou para o consumidor que está em sua jornada de pesquisa e comparação. As marcas que definirem suas estratégias com antecedência e estruturarem suas contas para extrair o máximo de aprendizado terão uma vantagem competitiva inegável — conclui Gustavo Souza.

Dados da pesquisa do Google Brasil

Seis a cada 10 brasileiros pretendem comprar na Black Friday. Entre quem pretende comprar, 48% já têm a lista de desejos pronta

pretendem comprar na Black Friday. Entre quem pretende comprar, 48% já têm a lista de desejos pronta 51% dos entrevistados esperam para comprar na Black Friday por confiarem nas promoções

dos entrevistados esperam para comprar na Black Friday por confiarem nas promoções 37% se preocupam com o prazo de entrega

se preocupam com o prazo de entrega 67% dos brasileiros já fizeram compras na Black Friday

dos brasileiros já fizeram compras na Black Friday 82% declaram que pesquisam na data

declaram que pesquisam na data Para 48% dos brasileiros, a Black Friday justifica a compra de bens duráveis e itens de alto valor

dos brasileiros, a Black Friday justifica a compra de bens duráveis e itens de alto valor Quase metade dos brasileiros (49%) se planejam financeiramente

se planejam financeiramente 68% dos consumidores afirmam que podem mudar a compra por um bom preço