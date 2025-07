O melhor whey protein para comprar em 2025

Whey protein é um suplemento alimentar produzido a partir da extração da proteína do soro do leite. Reprodução / Adobe Stock

O que até um certo tempo parecia um produto de nicho entre atletas de alta performance, o whey protein se tornou um nome familiar e passou a ocupar espaço na alimentação de pessoas das mais diversas idades.

Atualmente, já é possível encontrar diferentes opções nas prateleiras dos supermercados, em lojas de produtos especializados, em academias e, inclusive, em farmácias. Em meio a tantas variedades, como escolher o produto ideal?

Para entender um pouco melhor sobre o que é importante estar atento na hora da compra, e garantir que o produto seja de qualidade, Zero Hora conversou com nutricionistas e preparou este guia de apoio.

O que é o whey protein

O whey protein nada mais é do que um suplemento alimentar produzido a partir da extração da proteína do soro do leite, oriundo do processo de fabricação de alguns laticínios, como queijos e iogurtes.

De acordo com Lovaine Rodrigues, nutricionista e professora do curso de Nutrição da Unisinos, o whey possui uma composição rica em aminoácidos essenciais e é considerado um produto que oferece uma gama de benefícios, que vão desde a recuperação, o ganho e a manutenção muscular, até o auxílio na saciedade.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pontua que suplementos alimentares não são medicamentos. Eles têm por finalidade atuar como um complemento nutricional na alimentação regular. E, assim como qualquer produto do universo da suplementação, o indicado é ingeri-lo com orientação especializada.

Como escolher o whey protein

Considere os seus objetivos

No mercado, há três tipos de whey protein: concentrado, isolado ou hidrolisado. As fórmulas se distinguem na forma de processamento na indústria e no nível de pureza do produto. A melhor escolha está diretamente relacionada ao objetivo que se deseja atingir, ao preço que se pode pagar e às individualidades do consumidor.

Por exemplo: está procurando um produto para auxiliar no ganho de massa muscular ou no emagrecimento? É intolerante à lactose? É um idoso que está apenas buscando complementar a quantidade de proteína no dia a dia? Por isso a orientação de um especialista é tão importante.

Na prática, conforme Giuseppe Potrick Stefani, nutricionista do esporte e professor do curso de Nutrição da PUCRS, a escolha entre os tipos de whey protein pode ser mais uma questão de tolerância individual e de orçamento do que de eficácia.

— O whey protein concentrado é excelente para a maioria das pessoas e mais econômico. O isolado é mais interessante para intolerantes à lactose ou quem busca menos calorias. O whey protein hidrolisado pode ser interessante para pessoas com problemas digestivos, mas não há evidências robustas de que seja superior em termos de ganho de massa muscular — destaca.

Lista de ingredientes e a tabela nutricional

Para escolher o melhor whey protein, o consumidor precisa dedicar uma atenção especial à leitura do rótulo, especialmente à lista de ingredientes e à tabela nutricional. Isso porque esses campos na embalagem oferecem uma série de informações capazes de indicar se o produto é seguro e de qualidade.

Os nutricionistas Giuseppe Stefani e Lovaine Rodrigues citam alguns pontos de atenção:

Lista de ingredientes: organizada de forma decrescente. O ingrediente "proteína do soro do leite" deve aparecer primeiro, indicando que está em maior quantidade

organizada de forma decrescente. O ingrediente "proteína do soro do leite" deve aparecer primeiro, indicando que está em maior quantidade Uma dica prática: se a lista parece um manual de química, talvez seja melhor procurar algo mais simples. Os melhores whey proteins têm listas de ingredientes relativamente curtas e claras

se a lista parece um manual de química, talvez seja melhor procurar algo mais simples. Os melhores whey proteins têm listas de ingredientes relativamente curtas e claras Aditivos desnecessários: evite produtos com corantes artificiais e adoçantes em excesso, ou com ingredientes dificilmente reconhecidos

evite produtos com corantes artificiais e adoçantes em excesso, ou com ingredientes dificilmente reconhecidos Informações sobre alérgenos: especialmente importante para pessoas com intolerâncias e restrições alimentares

especialmente importante para pessoas com intolerâncias e restrições alimentares Tabela nutricional: compare a quantidade de proteína com o peso total da porção. Um whey de qualidade deve fornecer pelo menos 20g de proteína por porção de 30g (cerca de 67% de proteína)

compare a quantidade de proteína com o peso total da porção. Um whey de qualidade deve fornecer pelo menos (cerca de 67% de proteína) Tabela de aminoácidos: rótulo com visão detalhada da composição de aminoácidos essenciais ou não essenciais por porção de proteína. Se olhar que dentre os aminoácidos essenciais a L-leucina aparecer com concentração entre 700 a 3.000 mg por porção, o suplemento tende a ser de boa qualidade

rótulo com visão detalhada da composição de aminoácidos essenciais ou não essenciais por porção de proteína. Se olhar que dentre os aminoácidos essenciais a aparecer com concentração entre por porção, o suplemento tende a ser de boa qualidade Sódio e açúcar: atenção aos teores de sódio, gordura e açúcar

Verifique o custo-benefício

Esse aspecto é bem individual. O consumidor precisa avaliar os elementos que considera mais importantes e comparar com os preços do mercado. Geralmente, os produtos com mais tecnologia costumam ser mais caros.

— A qualidade tem seu preço, mas não precisa ser o mais caro para ser bom. Boa parte dos produtos que compramos possuem a mesma matéria-prima, mudando muito pouco a constituição, sendo mais modificável o sabor, doçura e outros componentes — reforça o especialista Giuseppe.

Escolha o sabor de agrado

Esse é outro fator pessoal. Os sabores de chocolate, baunilha, morango, doce de leite são os mais vendidos e os mais procurados, por serem mais "universais". Há marcas que oferecem a versão sem sabor, pura. Outras procuram inovar um pouco mais, oferecendo sabores de tortas, cookies, pasta de amendoim, até de pistache com chocolate branco e de cappuccino.

Além disso, a depender do tipo de aromatizante e do adoçante utilizado, o consumidor pode observar um gosto residual mais ou menos intenso.

Uma dica é comprar sachês de dose única, geralmente com 30g, para provar antes de comprar os potes maiores

Cuide o local de compra

Outro ponto importante é estar atento ao local em que irá fazer a compra. Não é raro encontrar produtos à venda em redes sociais, em sites não oficiais ou a granel em lojas físicas. Tais opções não são recomendadas.

A orientação da nutricionista Cláudia Denicol Winter, professora do curso de Nutrição da Feevale, é sempre optar por adquirir em lojas especializadas, em farmácias ou nos sites oficiais das marcas. O produto deve vir lacrados e na embalagem original, com origem informada no rótulo.

— Muitas pessoas compram em academias de outras pessoas potes já abertos ou um produto a granel, e não sabemos a procedência. Não sabemos se algum outro elemento foi adicionado. A orientação é sempre comprar um produto devidamente embalado e olhar o seu rótulo — reforça.

Não esqueça da orientação profissional

Cláudia Denicol Winter reforça a necessidade de procurar orientação especializada:

— Na hora de escolher, converse com um profissional. Ele poderá indicar quantidade, quando tomar e o melhor tipo. Eu não vou indicar se eu não sei se é preciso. Por isso, é preciso conhecer bem o paciente e a sua rotina para orientar um consumo que se encaixe em vários aspectos — destaca.

A nutricionista Lovaine Rodrigues adiciona que o consumo sem orientação pode levar a um excesso proteico, o que pode, consequentemente, arretar em um ganho de gordura.

Como evitar comprar produtos adulterados ou irregulares

Diante da notícias recentes envolvendo suspensão de venda de determinados produtos, torna-se ainda mais necessário o cuidado em torno das escolhas para evitar comprar algo adulterado ou irregular.

Francine Cardoso, médica veterinária e fiscal sanitária da Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul, indica formas de avaliar a segurança e a regularidade do whey:

Por ser um suplemento alimentar, o whey não pode ter indicações na embalagem que denotem algo terapêutico , como frases que remetam a ganho de massa muscular, emagrecimento ou demais referências "milagrosas"

, como frases que remetam a ganho de massa muscular, emagrecimento ou demais referências "milagrosas" Compre em espaços regulamentados , como em lojas especializadas ou farmácias. Se optar por comprar online, adquira diretamente pelo site oficial do fabricante

, como em lojas especializadas ou farmácias. Se optar por comprar online, adquira diretamente pelo site oficial do fabricante Adquira apenas produtos lacrados e em suas embalagens originais

e em suas Caso haja dúvida sobre a marca, pesquise o nome na internet e converse com seu nutricionista

Há marcas que oferecem laudos técnicos dos seus produtos em seus sites

dos seus produtos em seus sites Caso identifique alguma irregularidade, acione a vigilância sanitária local

Os nutricionistas consultados por Zero Hora adicionam outros elementos para reforçar essa segurança:

Prefira marcas com laudos laboratoriais e certificações de qualidade (NSF, Informed-Choice)

e (NSF, Informed-Choice) Adquira produtos com transparência na rotulagem (nome do produto, recomendações de uso, advertências gerais, restrições de uso, tabela nutricional com descrições completas, lista de ingredientes, declaração da presença de alergênico, prazo de validade, a origem e o lote)

(nome do produto, recomendações de uso, advertências gerais, restrições de uso, tabela nutricional com descrições completas, lista de ingredientes, declaração da presença de alergênico, prazo de validade, a origem e o lote) Desconfie de produtos com preço muito abaixo da média de mercado. Isso pode indicar fraude ou adulteração

Os suplementos alimentares estão dispensados de registro junto a Anvisa, mas devem ser regularizados antes da comercialização por meio de uma notificação junto ao órgão.

A partir de setembro deste ano, todos os suplementos presentes no mercado devem estar notificados e devem conter a informação "Alimento notificado na Anvisa", seguido do número completo do processo de notificação. A regularização pode ser consultados no site da agência.

Passo a passo para escolher o melhor whey protein

Em meio a tantas opções disponíveis, o consumidor pode seguir uma sequência de orientações para fazer a melhor compra:

Escolha o tipo ( concentrado, isolado ou hidrolisado ) com base no objetivo: ganho de massa muscular, emagrecimento, complementação de proteína, pós-cirúrgico, etc

) com base no objetivo: ganho de massa muscular, emagrecimento, complementação de proteína, pós-cirúrgico, etc Considere também as suas individualidades para escolher o tipo: intolerâncias, restrições e condições digestivas

para escolher o tipo: intolerâncias, restrições e condições digestivas Leia cuidadosamente os rótulos, com atenção especial à lista de ingredientes e à tabela nutricional , aos alergênicos, além do número de notificação junto à Anvisa

, aos alergênicos, além do número de notificação junto à Anvisa Compare o custo-benefício . Evite produtos com preços muito abaixo do valor de mercado

. Evite produtos com preços muito abaixo do valor de mercado Opte pelo seu sabor de preferência

Compre em locais especializados ou em lojas oficiais (físicas ou online), apenas embalagens lacradas

(físicas ou online), apenas embalagens lacradas Busque orientação profissional para garantir o consumo adequado para sua realidade

Perguntas frequentes (FAQ) sobre whey protein

Para que serve o whey protein?

Whey protein é uma proteína extraída do soro do leite de vaca, rico em aminoácidos essenciais, especialmente leucina. A função do produto é auxiliar na síntese proteica e na recuperação muscular.

O que devo considerar ao escolher um whey protein?

Uma série de elementos deve ser considerada ao escolher o melhor whey protein: o tipo, o objetivo do consumo, as informações contidas no rótulo, o custo-benefício, o local de compra e o seu sabor de preferência.

Qual tipo é o melhor?

Depende. O melhor tipo de whey irá variar de pessoa para pessoa, do porquê está consumindo, das individualidades, das preferências e da performance esportiva.

Whey protein concentrado: de 29% a 89% de proteína. Costuma ser mais barato e suficiente para a maioria das pessoas saudáveis. Contém lactose.

de a de proteína. Costuma ser mais barato e suficiente para a maioria das pessoas saudáveis. Contém lactose. Whey protein isolado: pelo menos 90% de proteína. Passa por um processo de filtragem mais rigoroso. Indicado para atletas e intolerantes à lactose, já que contém pouca ou nenhuma lactose

pelo menos de proteína. Passa por um processo de filtragem mais rigoroso. Indicado para atletas e intolerantes à lactose, já que contém pouca ou nenhuma lactose Whey protein hidrolisado: proteínas são pré-digeridas e de mais fácil digestão. Indicado para pessoas com digestão sensível ou para uso clínico (ex: hospitalar, idosos)

Vale a pena investir no whey protein mais caro?

Não. Os produtos com mais tecnologia envolvida costumam ser mais caros. No entanto, o mercado brasileiro oferece uma série de variedades, fazendo com que o consumidor não precise pagar mais caro para adquirir um bom whey protein.

Existe alguma contraindicação?

Sim. O whey protein é indicado para a maioria das pessoas, mas tem contraindicações, como:

Pessoas alérgicas à proteína do leite, detentoras de APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca), que é uma reação imunológica, diferente da intolerância à lactose, que é uma dificuldade digestiva ao açúcar do leite

Pessoas com doença renal grave, sem acompanhamento médico

Quais informações precisam estar no rótulo de um whey protein?

A embalagem deve apresentar o nome do produto, tipo do produto, recomendações de uso, advertências gerais, restrições de uso, tabela nutricional com descrições completas, lista de ingredientes, declaração da presença de alergênico, informações sobre a fabricante, número de notificação junto à Anvisa, prazo de validade, a origem e o lote.

Como saber se um suplemento alimentar está regularizado?

O whey protein, assim como outros suplementos alimentares, estão dispensados de registro junto à Anvisa. Isso não significa que não devem ser regularizados antes da comercialização. A partir de setembro deste ano, todos os suplementos presentes no mercado devem estar notificados na agência. Deverão conter a informação "Alimento notificado na Anvisa", seguido do número completo do processamento, que pode ser acessado pela população.

Qual o melhor lugar para comprar?

O ideal é sempre optar por comprar o whey protein em lojas especializadas, em farmácias, em supermercados ou nos sites oficiais das marcas. O produto deve vir lacrado e na embalagem original, com origem informada no rótulo.

