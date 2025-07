Como escolher a melhor torneira elétrica? Veja as principais dicas para acertar na compra

Versáteis, as torneiras elétricas podem ser utilizadas o ano inteiro.

Com a praticidade de oferecer água quente instantaneamente, as torneiras elétricas se consolidaram como grandes aliadas da rotina doméstica . Além de proporcionar mais conforto nos dias frios , elas facilitam a limpeza de louças engorduradas e ajudam a economizar tempo, água e detergente.

Mas, diante de tantas opções no mercado, é comum surgir a dúvida: como escolher o modelo ideal?

Para orientar o consumidor nessa escolha, Zero Hora consultou especialistas e sites especializados e reuniu as principais informações sobre funcionamento, instalação, manutenção e recursos disponíveis.

Como escolher a melhor torneira elétrica

Segundo Edson Suguino, engenheiro da Lorenzetti, uma das principais empresas do ramo, a possibilidade de ajustar a temperatura de maneira precisa permite não apenas mais praticidade como também economia de energia, já que, em dias mais quentes, é possível utilizar uma potência menor sem comprometer a eficiência.

Antes da compra, é importante verificar se o modelo se adequa às características do ambiente .

— É necessário conferir a posição do ponto hidráulico (se é de parede ou de bancada), além da voltagem e da potência compatíveis com a instalação elétrica da casa — explica Suguino.

A maioria dos fabricantes oferece modelos com as duas voltagens ( 127V e 220V ), mas é importante confirmar essa informação antes da instalação. Também vale considerar se o modelo pode ser usado tanto na parede quanto na bancada ou se é específico para um dos dois formatos.

Outro critério relevante é a quantidade de temperaturas disponíveis. Há modelos com duas, três ou quatro opções — fria, morna, quente e super quente —, mas também versões eletrônicas com controle gradual, que permitem ajustar a temperatura com maior precisão. Embora mais caros, esses modelos oferecem maior conforto e eficiência energética.